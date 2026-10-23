Stara Valensija, nova stotka: Šorts provozao Pariz
Vreme čitanja: 3min | pet. 23.10.26. | 22:50
Španski tim slavio u glavnom gradu Francuske i vratio se na pobednički put
Dva bolna poraza doživela je Valensija prošle nedelje u duplom kolu, kada je ispustila +28 protiv Olimpijakosa kod kuće i takođe na svom terenu kada su neočekivano poraženi od Makabija iz Tel Aviva. Pre toga su bili na 4-0, pa je delovalo da bi mogli ti porazi malo da ih poljuljaju i izbace iz koloseka, po kojem su išli u najvećoj brzini. Međutim, to nije bilo slučaj jer se ekipa Ćavija Alberta brzo konsolidovala i u glavnom gradu Francuske održala lekciju domaćinu Parizu, u meču sedmog kola Evrolige – 104:93.
Ponovo je na meču najbolji bio sjajni Ti Džej Šorts, za kog Pariz nije imao rešenje. Postigao je 25 poena, dodao četiri skoka i osam asistencija u trijumfu Valensije. Pored njega je odličan bio i Armoni Bruks sa 22 poena, sedam skokova i tri asistencije. Još je dvocifren bio i Nil Sako sa deset poena i sedam skokova. Zanimljivo, Mirotić nije dao koš iz igre (0/2 za dva, 0/2 za tri) i meč je završio sa četiri poena, sve sa linije penala. Kod Pariza su najefikasniji bili Roden sa 20 i Dokosi i Morgan sa po 12 poena.
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Vole i jedni i drugi brzo da igraju, sa mnogo trčanja i mnogo šuteva, pa je bio zicer da će nam tako nešto prirediti odmah od starta. Tako je i bilo, pošto smo već u prvoj četvrtini videli čak 58 poena. Zbirno 13 šutnutih trojki na obe strane, više od jedne u proseku po minutu, mada je Valensija bila nepogrešiva u šutu za dva jer je gađala 9/9 u prvom kvartalu. Posebno se istakao Ti Džej Šorts sa deset poena bez promašaja u prvoj deonici, pošto je jurio gole-dole i bio neuhvatljiv za domaću ekipu. Nešto mirniji bio je Etjen, koji je za divno čudo šutnuo tek jednu trojku u prvoj četvrtini, dok je u drugoj već preciznost nestala.
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Valensija je gađala tek 3/12 spolja, pokvarila je skroz procente, dok se Pariz probudio i vratio se na poen zaostatka, posle šest minusa iz prve četvrtine. Valensija ni u jednom trenutku nije ispuštala prednost, makar tu minimalnu, a ona je po odlasku na veliki odmor prepolovljena na tri poena. Da su bolje šutirali i da su igrali malkice bolju odbranu, možda su mogli i da povećaju višak. Svakako, bili su zadovoljniji.
Nisu mogli preterano da budu zadovoljni otvaranjem trećeg kvartala jer je Pariz konačno uspeo da preokrene, kada su pogodili trojku i došli do prve prednosti još od starta utakmice. U tom trenutku, dirigentsku palicu opet uzima sjajni Šorts i gosti prave seriju 7:0, posle koje se lakše disalo. Uhvatili su domaćina u mašinu i još jednom serijom došli do dvocifrene prednosti, koja je iznosila +13 pred poslednjih deset minuta.
Još jedna serija donela je još veću, pa u tom trenutku se moglo reći i nedostižnu prednost, a posle trojke za +18, zbog benefita Mozzart Relax, već tada ste mogli da zaokružite dvojku i da ne brinete! Nije se Valensija kockala, išli su i na najvećih +20, pa kada su odbili poslednji nalet Pariza na pet minuta do kraja i održavali razliku oko 15 poena, bilo je jasno da može da im se piše peta pobeda u sezoni. Rutinski su do kraja održali prednost.
EVROLIGA - 7. kolo
Sreda:
Hapoel Tel Aviv - Virtus 90:81
/Ledej 22 - Alston 12/
Četvrtak:
Anadolu Efes - Bešiktaš 89:80
/Pejn 22 - Omoruji 16/
Bajern Minhen - Dubai 91:107
/Vašington 17 - Kabengele 24/
Makabi - Real Madrid 99:113
/Klark 20 – Kampaco 21/
Panatinaikos - Baskonia 85:79
/Lesor 20 - Hejs 18/
Olimpija Milano - Barselona 81:89
/Barnel 15 – Panter 17/
Partizan Mozzart Bet - Crvena zvezda 85:82 (75:75), posle produžetka
/Džons 26 - Džons 22/
Petak:
Žalgiris - Asvel 105:85
/Edvards 16 - Beson 13/
Olimpijakos - Fenerbahče 61:64
/Vezenkov 17 - Šilds 17/
Pariz - Valensija 93:104
/Roden 20 - Šorts 25/