Stara Valensija, nova stotka: Šorts provozao Pariz

Dva bolna poraza doživela je Valensija prošle nedelje u duplom kolu, kada je ispustila +28 protiv Olimpijakosa kod kuće i takođe na svom terenu kada su neočekivano poraženi od Makabija iz Tel Aviva. Pre toga su bili na 4-0, pa je delovalo da bi mogli ti porazi malo da ih poljuljaju i izbace iz koloseka, po kojem su išli u najvećoj brzini. Međutim, to nije bilo slučaj jer se ekipa Ćavija Alberta brzo konsolidovala i u glavnom gradu Francuske održala lekciju domaćinu Parizu, u meču sedmog kola Evrolige – 104:93.

Ponovo je na meču najbolji bio sjajni Ti Džej Šorts, za kog Pariz nije imao rešenje. Postigao je 25 poena, dodao četiri skoka i osam asistencija u trijumfu Valensije. Pored njega je odličan bio i Armoni Bruks sa 22 poena, sedam skokova i tri asistencije. Još je dvocifren bio i Nil Sako sa deset poena i sedam skokova. Zanimljivo, Mirotić nije dao koš iz igre (0/2 za dva, 0/2 za tri) i meč je završio sa četiri poena, sve sa linije penala. Kod Pariza su najefikasniji bili Roden sa 20 i Dokosi i Morgan sa po 12 poena.