Danas počinje verovatno najkraće izdanje srpskog prvenstva u njegovoj istoriji, pošto je u planu da se do polovine juna završe tri faze takmičenja - četvrtfinale, polufinale i finale! Prvu od četiri utakmice prve runde otvaraju Mega i Vojvodina u karakterističnom košarkaškom matineu od 12 časova u naselju Braće Jerković. Ekipa Vlada Jovanovića kao apsolutni favorit dočekuje Vojvodinu Miroslava Nikolića s ciljem da seriju završi već u dve utakmice.

"Prošlo je mesec dana između naše dve zvanične utakmice, poslednje u ABA ligi i ove na početku plej-ofa. Taj period je dosta dugačak i treba ga popuniti na pravi način s obzirom na to da dolazi u veoma nezgodnom trenutku a to je devet meseci od početka sezone. Opet, u isto vreme smo napravili neke promene u igračkom kadru, došao je Jovan Novak, pridružili su nam se Dragan Milosavljević i Boriša Simanić tako da početak plej-ofa Superlige dočekujemo u promenjenom sastavu u odnosu na ABA ligu. Bez obzira na već navedenu pauzu koja dolazi u nezgodnom trenutku, naša mladost nas je obavezala da radimo dobro, što smo na kraju i ispunili i pripremili se da dočekamo početak plej-ofa u najboljem mogućem svetlu. Plej-of će biti jako zahtevan, igra se veliki broj utakmica za mali vremenski period što je uslovljeno reprezentativnim obavezama. Trudićemo se da damo sve od sebe i postignemo najbolji mogući rezultat. Videćemo za šta će to da bude dovoljno", istakao je trener Mege, a o protivniku u četvrtfinalu, Jovanović je izjavio da je u pitanju i više nego solidan tim sastavljen od iskusnih, ali i mladih igrača:

"Sa ekipom Vojvodine koja je bila druga u KLS-u, imali smo priliku ove godine da odigramo jednu utakmicu. Napravili su i više nego solidan tim sastavljen od iskusnih, ali i mladih igrača. Znamo kako smo odigrali utakmicu protiv njih u Kupu u Novom Sadu. Praktično smo pokazali dva lica, prvo poluvreme sa kojim smo bili jako zadovoljni i drugo u kome nismo bili na nivou zadatka. Igraju atipičnu košarku, napadačku sa dosta šuteva za tri poena. U odbrani će pokušati na razne načine da nas poremete i ukoliko mi budemo imali pravi odgovor na to, verujem da ćemo uspešno započeti takmičenje u plej-ofu".

12.00: (1,07) Mega (25,0) Vojvodina (8,50)

Mega i Vojvodina su se ove sezone sastali u polufinalu Kupa Radivoj Korać u Novom Sadu kada je Jovanovićev sastav dobio rezultatom 82:75. Četvrtfinalna serija se igra na dve pobede a drugi meč je zakazan za subotu u 12 časova u Novom Sadu dok bi se eventualna majstorica igrala već u nedelju od 12 časova u hali Mega Faktori.

Krilni centar Mege Marko Simonović istakao je da njegova ekipa zna kvalitet Vojvodine i da je za pobedu bitno da imaju pravi pristup meču.

"Očekuje nas težak meč protiv ekipe Vojvodine. Znamo njihov kvalitet i način igre, pokazali su karakter i na kupu gde su uspeli da se vrate u meč posle velikog zaostatka. Upak, ukoliko budemo imali pravi pristup meču, verujem da ćemo zabeležiti pobedu na startu plej-ofa".

Već od 16 časova FMP u Železniku odmeriće snage protiv čačanskog Borca i ovo je na papiru najneizvesniji dvoboj s obzirom da se radi o klubovima iz najvišeg ranga Jadranske lige.

"Očekuju nas izuzetno teški i zanimljivi susreti sa Borcem. U ABA ligi rezultat je 1:1, što govori o izjednačenosti timova. Učinićemo sve da materijalizujemo prednost domaćeg terena protiv odlično vođenog i kvalitetnog tima Borca", istakao je trener Pantera Vanja Guša, na šta se nadovezao prvotimac Marko Radonjić:

"Posle pauze od mesec dana očekuje nas četvrtfinalan serija protiv ekipe Borca. Odigrali smo ove sezone dve utakmice protiv njih i svaka je bila zanimljiva i neizvesna do samog kraja. Znamo da su čvrsta ekipa, koja se ne predaje 40 minuta, poznajmeo se dobro, znamo šta da očekujemo i koje su njihove prednosti, mane i pokušaćemo da ih iskoristimo da dođemo do pobede. Želimo da iskoristimo prednost domaćeg terena i povdemo 1:0 u seriji".

16.00: (1,45) FMP (15,0) Borac (3,05)

Sastav Marka Marinovića će na megdan FMP-u izaće u nešto drugačijem sastavu nego što je to bio slučaj u jadranskom takmičenju. Klub su napustili Amerikanci Džons, Smit i Tornton, a nedavno se i Miletić vratio u Partizan.

Međutim, pred Superligu Čačani su se pojačali Lopezom i Lakićem, a prvom timu su priključeni i pojedini kadeti, koji su se odlično pokazali na turniru odigranom u gradu na Moravi, koji su osvojili. Sve u svemu, biće jako zanimljiv dvomeč Borca i FMP-a, u to nema sumnje.

"Na kraju ABA sezone klub su napustili strani igrači, jer nam je želja da probamo da sa domaćim mladim košarkašima ostvarimo što bolji uspeh. Opredelili smo se za mlađu selekciju igrača, jer želimo da ih razvijamo što više. A Superliga je pravo mesto za to", rekao je Marko Marinović, a onda naglasio:

"Naravno, zbog toga će FMP biti favorit u predstojećem okršaju, ali mi svakako ne nameravamo da se predamo i unapred podignemo belu zastavu. Pružićemo dobar otpor, a kako će se na kraju sve završiti, biće poznato vrlo brzo", dodao je trener Borca.

Strateg Čačana je mudro prepustio ulogu favorita timu iz prestonice.

"FMP je zadržao celokupan roster iz ove ABA sezone. To samo po sebi govori da je veliki favorit u predstojećem dvomeču. Ali bez obzira na to, mislim da će naše utakmice biti vrlo zanimljive, iz razloga što će naši mladi igrači nastupati protiv ABA ekipe, što je za njih od velikog značaja".

On ističe da su se pojedini košarkaši već pokazali, poput Đorđa Ćurčića, koji je odigrao sjajno prošle nedelje protiv crno – belog sastava.

"U utakmici protiv Partizana mladi Ćurčić je pokazao da može potpuno ravnopravno da se nosi sa mnogo starijim i iskusnijim igračima. Zbog toga jedva čekam da krene Superliga, jer stvarno želim da pružim šansu našim mladim košarkašima. Oni su to stvarno zaslužili, pre svega jer su osvojili kadetsku ligu, a takođe jer dobro rade i treniraju", završio je Marko Marinović.

ČETVRTFINALE SUPERLIGE SRBIJE - PRVE UTAKMICE

27. maj

12.00: (1,07) Mega (25,0) Vojvodina (8,50)

16.00: (1,45) FMP (15,0) Borac (3,05)

18.00: (1,85) Partizan (hendikep -17,5) Mladost Zemun (1,85)

30. maj

Crvena zvezda - Zlatibor 17.00

DRUGE UTAKMICE

29. maj

Vojvodina - Mega 12.00

Borac - FMP 16.00

Mladost - Partizan 18.00

31. maj

Zlatibor - Crvena zvezda 18.00

TREĆE UTAKMICE*

30. maj

Mega - Vojvodina 12.00

Partizan - Mladost 14.00

31. maj

FMP - Borac 16.00

Crvena zvezda - Zlatibor

NAPOMENA: * - ukoliko bude neophodno. Termin evenetualnog trećem meča između Crvene zvezde i Zlatibora biće naknadno određen.