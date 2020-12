Košarkaši Majamija posle poraza na premijeri protiv Orlanda popravili su utisak rutinskom pobedom nad Nju Orleansom 111:98 (29:26, 37:27, 22:26, 23:19).

Činjenica da su u neizvesnom susretu na premijeri protiv Orlanada pretrpeli poraz, domaćina nije poremetila na drugom ovosezonskom izazovu te je već u drugoj četvrtini trasirao put do pobede.

Jednu četvrtinu trajala je nada košarkaša Nju Orleansa da bi sa ovosezonske NBA premijere na gostovanju Majamiju mogli da se vrate sa pobedom. Uprkos vrlo dobro otvorenom meču i sjajnoj partiji Zajona Vilijamsona, pad gostiju u drugoj deonici bio je preveliki da bi uspeli da u drugoj polovini susreta vrate neivesnost.

Posle uspavanog starta tokom kojeg su rivalu dopustili da se odvoji na plus osam, Hitsi su se do kraja prve deonice vratili u igru i preokrenuli rezultat. Nakon uvodnih poena rivala, Majami je serijom 11:0 usmerio meč u željenom pravcu, a sjajnim šutem za tri poena i šest pogodaka iz devet pokušaja potom su stigli do čak plus 23.

Dvocifrenu prednost domaćin je uspeo da održi do početka poslednje četvrtine u kojoj su Pelikansi uspeli da smanje zaostatak na minus šest. Niz promašenih šuteva Majamija probudio je nadu gostiju, ali se domaćin probudio u pravom momentu i rutinski stigao do pobede izbegavši neizvesnu završnicu.

Najefikasniji u redovima Majamija bio je Dankan Robinson koji je upisao 23 poena, dok je sjajno veče imao i Goran Dragić. Slovenački košarkaš susret je završio na korak od dabl-dabl učinka sa 18 poena i devet asistencija. Dragić je tako potvrdio da je u odličnoj formi na početku nove NBA sezone s obzirom na to da je i na premijeri protiv Orlanda bio među najistaknutijim igračima Majamija sa 20 poena.

Na drgoj strani, fenomenalnu partiju u redovima Nju Orleansa pružio je Zajon Vilijamson koji je pored 32 poena dopisao i 14 skokova, a pratio ga je Brendon Ingram sa 28 poena. Vilijamson je sjajnom partijom postao tek drugi košarkaš posle Lebron Džejmsa koji je u božićnom duelu postigao preko 30 poena. Asu Lejkersa to je pošlo od ruke u dresu Klivlenda 2003. godine protiv Orlanda, a kuriozitet je da je i Džejmsov tim poražen uprkos njegovoj odličnoj partiji (101:113).

Majami će na narednom koraku dočekati Milvoki Bakse, dok će Pelikansi na svom terenu odmeriti snage sa San Antonijom.

NBA

Majami - Nju Orleans 111:98

/Robinson 23p - Vilijamson 32p 14s/

Milvoki - Golden Stejt u toku

23.00: Boston - Bruklin