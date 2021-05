Vanja Marinković više neće biti u takmičarskom sastavu Valensije do kraja sezone, takvu odluku doneo je trener Đaume Ponsarnau.

On je u najsvežijim izjavama poručio da "nema logike da ima rotaciju s 14 igrača" u situaciji kada Valensija igra samo jedno takmičenje i da mu je cilj da smanji broj igrača na koje računa. To ne znači da je Vanja Marinković izbačen iz tima ili da je završio s Valensijom, ali neće ga biti ni u protokolu do kraja sezone osim u slučaju da se povredi neko od igrača na koje Ponsarnau računa.

“Morao sam da donesem odluku u korist tima. Imali smo dosad rotaciju s 14 igrača, ali nema razloga za tako nešto sada kada ne igramo više dva takmičenja paralelno. Do kraja sezone igraćemo s deset igrača najviše i to je moja kocka“, poručio je Ponsarnau.

On ističe da Vanja Marinković nije problematičan igrač, već da izuzetno dobro radi na treninzima, ali da u poslednjim sedmicama takmičarske godine više neće biti u timu osim u slučaju nužde.

“Ako bude povreda, Vanja će se vratiti u tim jer radi jako dobro na treninzima“, jasan je Ponsarnau.

Najveća boljka za Vanju Marinkovića tokom ove dve godine u Valensiji bile su povrede. Najviše povreda ramena u novembru prošle godine zbog čega je tri meseca morao da bude van stroja. Bila je to komplikovana povreda, jer je Marinković iščašio rame, a onda i povredio tetivu, zbog čega je morao na operaciju. Od povratka u tim nije uspeo da se nametne i zbog toga je ovakva odluka i doneta.

Vanja Marinković će na leto verovatno postati slobodan igrač. U njegovom ugovoru postoji opcija na treću godinu, ali sada je zaista pitanje da li će je Valensija aktivirati. Marinković je u Valensiju stigao leta 2019. iz Partizana kada je potpisao ugovor vredan 1.400.000 evra za tri godine, odnosno 460.000 evra po sezoni, kako su tada pisali specijalistički košarkaški portali širom Evrope.

Očekuje se da će Valensija ovog leta da napravi određene promene u rosteru s obzirom da će se klub takmičiti u Evrokupu. Nikola Kalinić je od ranije meta Real Madrida, a Slepe miševe mogli bi da napuste još neki igrači. Ali, o tome kada se sezona završi...

