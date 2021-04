Rasel Vestbruk ponovo diže prašinu. Dok je igrao u Oklahomi znao je da beleži tripl-dabl u proseku, a sada to Vestbruk čini i igrajući za Vašington Vizardse.

Ras u proseku beleži 21,8 poen, a tome dodaje 11 skokova i 11 asistencija. Posle poraza od San Antonija Vestbruk je otvoreno govorio o svojim brojkama.

Pričalo se još dok je bio u Oklahomi da mu saigrači prepuštaju skokove kako bi "napucao" statistiku.

"Možete da me zovete statističarem, možete to da zovete nabijanjem statistike, ali ja znam šta radim. Kada su to radili Medžik Džonson i Oskar Robertson, tada je to bilo korisno, a sada kada ja radim to očigledno nije. Što to tad niste rekli? Deluje lako, e pa ovo s*anje nije lako. Mnogo se trudim i ne odmaram. Vežbam i naporno radim", rekao je Vestbruk.

Ističe Vestbruk da poseduje sve što je potrebno kako bi iz noći u noć beležio dvocifrene učinke u različitim kategorijama.

"Svako veče dajem sve od sebe. Verujem i ubeđen sam da trenutno ne postoji igrač kao što sam ja. Žao mi je ljudi koji ne misle tako. Siguran sam da kada bi neko mogao da uradi ono što ja radim, da bi sigurno to radili. Ja utičem na igru svako veče – odbrana, skokovi, dodavanja, poeni... Šta god je potrebno, ja to uradim", rekao je Vestbruk.