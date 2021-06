Generalna proba za olimpijske kvalifikacije je uspela. Posle trijumfa od 37 razlike pre četiri dana u Atini, košarkaši Srbije su danas protiv sebe imali šuterski raspoloženi Meksiko što je donelo nešto više neizvesnosti i probudilo kod Orlova potrebu da se malo više oznoje za pobedu do koje su stigli uz rezultat 81:77 (17:21, 28:22, 18:13, 18:20).

Uželeo se narod reprezentativne košarke i da vidi ono najbolje što je trenutno na raspolaganju u akciji. Kako je i najavio selektor Igor Kokoškov, usledile su određene promene u sastavu, ali je na raspolaganju imao 13 igrača. Aleksa Avramović je ispao zbog povrede, nedugo zatim Mozzart Sport je objavio i da Vladimir Lučić propušta kvalifikacije zbog povrede, dok je naknadno KSS plasirao vest da ni Marko Gudurić neće biti deo tima. Vasilije Micić je dobio dodatnu poštedu i utakmicu je posmatrao kraj klupe u civilu.

Lepo je bilo videti Nikolu Kalinića posle bezmalo tri godine – od septembra 2018. i utakmice s Estonijom – i kapitena Miloša Teodosića nakon skoro dve godine – od avgusta 2019. i povrede u meču protiv Litvanije – u dresu s nacionalnim grbom, jer će oči nacije biti uprte u njih kada se bude jurila olimpijska viza naredne sedmice. Obojica su dobili svoju porciju minuta, ali nisu igrali previše jer im je ovo ipak bila prva utakmica od završetka obaveza u svojim klubovima.

Miloš Teodosić (©MN Press)

Rezultatski je poslednja utakmica pred start kvalifikacija u utorak bila uspešna, ali stručni štab je i te kako imao šta da zapiše u tefter kako bi pokušao da uvede ekipu u formu približnu optimalnoj do sledećeg utorka. Nedostajalo je Srbiji pre svega više kvalitetnih minuta u oba smera. Malo bolja kontrola skoka, više lakih poena i definitivno manje izgubljenih poseda (18). Na momente je bilo lepo i atraktivno, ali u dobrom delu nedovoljno konkretno i možda bez hrabrosti. Na stranu što je rival pogodio 12 trojki, od čega 10 u prvom poluvremenu, u igri Srbije se još ne vidi takmičarski nivo uigranosti, što je sasvim logično i razumljivo gledajući kako se pripreme odvijaju. Kao i posle završenog Akropolis kupa, tako ni sada nije bilo važno da li će naši košarkaši večeras biti u punom gasu, već da za 4. jul sve bude našpanovano i spremno za proslavu odlaska u Tokio. No, o tom - potom...

Glavna napadačka opcija večeras je bio Boban Marjanović. Na momente je izgledalo kao igra osmaka protiv dece iz petog razreda, s obzirom da je jedino Gustavo Ajon mogao da se nosi s Marjanovićevim gabaritima, ali centar Dalasa je odlično koristio gotovo svako lob dodavanje, pa još i da izvuče faul za dodatno slobodno bacanje. Tako je susret završio sa 20 poena i jednim skokom do dabl-dabla za 21 minut na parketu. Niko osim Marjanovića nije imao dvocifren učinak, ali su se u listu strelaca upisali svi osim Vanje Marinkovića. Stefan Jović je prikupio osam poena i po šest asistencija i skokova, Dragan Milosavljević dodao je poen manje, dok je Kalinić na šest poena imao i pet završnih dodavanja. Nemanja Bjelica je pobedi doprineo sa po šest poena i uhvaćenih lopti, dok je Danilo Anđušić na šest poena dopisao po tri skoka i asistencije, uključujući atraktivno kroz noge za Filipa Petruševa koji je dopisao devet poena, uz tri pokupljene lopte i dve blokade. Kod Meksika najaefikasniji je bio Orlando Mendez sa 18 poena, 14 poena dopisao je Pol Stol, dok je Fabijan Haimes imao 14 poena i 10 skokova, četiri ofanzivna.

Da li je bila u pitanju trema zbog prisustva navijača, ili su jednostavno noge bile teške, Orlovi su odigrali nešto slabiju prvu četvrtinu gde su glavne uzdanice bili Marjanović i Petrušev sa po pet poena. Kokoškov je ostao veran ideji gotovo hokejaških izmena, pa su šansu posle nepunih deset minuta dobili svi izuzev Marinkovića i Dalibora Ilića koji je bio trinaesti igrač u rotaciji. Jednostavno, usled svih povreda i izostanaka sa kojima se suočava, selektor nije želeo da rizikuje nove probleme, zbog čega je donekle i rezultat trpeo.

Suprotnom onom što su radili naši košarkaši koji su se više fokusirali na pokušaje unutar polukruga, gosti iz Meksika su zbog nedostatka mase u reketu bili prinuđeni da rešenja potraže u šutu sa distance, što se ispostavilo kao najbolji izbor. Uz pomalo iznenađujuću kontrolu skokova, gde su čak pet puta dobili drugu šansu da pronađu dno mrežice, Sombrerosi su već u prvoj deonici imali 5/12 van linije 6,75 metara, a prednjačio je Mendez koji je svoj rafal nastavio i u sledećem delu. Poluvreme je završio sa sva četiri uspešna šuta i 12 poena, zbog čega je zajedno sa Marjanovićem bio najefikasniji na meču.

Koliko su Meksikanci zaista bili u šuterskom fokusu pokazuje to da su za ceo prošli meč u Atini imali 8/30 sa distance, dok su pred kraj prvog dela susreta u dvorani Aleksandar Nikolić imali i 10/18, posle čega su vezali još tri promašaja do odmora.

Filip Petrušev i Orlando Mendez (©MN Press)

I pored nekih zaista nerezonskih pokušaja i pogodaka, Meksiko jednostavno nije mogao da pratim ritam domaćina, niti da se izbori s širinom kakvu i u sadašnjim uslovima ima selektor Kokoškov. Kako je vreme prolazilo, odbrana je sve više dobijala prepoznatljivu čvrstinu, od Marjanovića i Petruševa koji su komandovali reketima, do energije Milosavljevića, Lazića i Dobrića koji su tradicionalno bili zaduženi za to da kvare protivničke akcije. Tako je i prednost Meksika počela lagano da se topi i u završna tri minuta Srbija je uzela prednost iz koje je gradila dalju pobedu. Od trojke Hirona za 41:36 Srbija je serijom 9:2 preko Kalinića, Teodosića, Dobrića i Marjanovića stigla do 45:43 što je dalo zamajac da se u trećoj četvrtini napravi preokret.

Izgledalo je da bi niz od 15 poena na početku drugog poluvremena trebalo da garantuje mir, ali... Posle 60:45 gde su trojkama koš Meksika zasuli Bjelica, Lazić i Jović uz podršku Marjanovića iz reketa gosti su opet pronašli način da se vrate u život. Napad Srbije je potpuno stao i za pet minuta do kraja četvrtine samo je Teodosić uspeo da pronađe dno mrežice i to bukvalno uz zvuk sirene za 63:57. Meksiko je odgovorio serijom of 12:0 preko Haimesa, Mendeza i Stola, ali je taj kapitenov hitac s kraja vratio izgubljeno samopouzdanje. Ubrzo je Srbija ponovo uzela potpunu kontrolu utakmice, pa i privela meč željenom kraju.