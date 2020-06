Zašto je 12. jun važan za Zvezdu?

Zaiskrila je suza radosnica verovatno svim navijačima Crvene zvezde kada su jutros pročitali vest da će Saša Obradović postati novi šef stručnog štaba i vratiti se u svoj dom posle dve pune decenije rada i usavršavanja u inostranstvu. Igračkog i trenerskog.

Nije nikakva tajna da je Saša Obradović još nedosanjani san ne samo klupskih pristalica, već i vrhuške crveno-belih. Godinama je bio pominjan kao jedan glavnih kandidata za klupu i dalje aktuelnog šampiona Jadranske lige i Srbije. Praktično svaki put kada su se na Malom Kalemegdanu događale ili najavljivale promene, Obradović je bio u orbiti. Posle zlatne ere Dejana Radonjića, nesrećnog kraja Dušana Alimpijevića, pa i kada je Milan Tomić posle tromog starta prošle sezone presekao sve konekcije i vratio se u Atinu, o čemu smo pisali po imenovanju Dragana Šakote. Bar tri neuspela pokušaja angažovanja nekadašnjeg jugoslovenskog plejmejkera dovela su do situacije koja po svim trenutnim parametrima ukazuje da će baš Saša Obradović biti sledeći trener Crvene zvezde. Ali, ništa nije ni zvanično, potvrđeno ili potpisano.

Obradović je ekskluzivno za MOZZART Sport potvrdio da razgovora ima i da se oni odvijaju na relaciji Monako – Beograd. Dok se pisanje navijačkog portala RSB, koji je prvi objavio vest o Obradovićeviom dolasku, ne potvrdi ili demantuje, na Malom Kalemegdanu predstoje dani velikih odluka. Crvena zvezda još ima obavezu prema Draganu Šakoti.

Iskusni stručnjak i dalje ima radi posao kao šef stručnog štaba. Naime, sa ekipom koju ima na raspolaganju nalazi se u trenažnom procesu na bazi jednog timskog okupljanja dnevno i sa tom praksom će se prestati verovatno 12. juna, osim ako ne bude nekih promena. U prevodu – igrači i stručni štab tada će otići na kolektivni odmor.

Tek kada ovaj datum prođe klupska uprava imaće mogućnost da preseče. Od sledećeg poteza Nebojše Čovića zavisi apsolutno sve – ko će voditi Zvezdu od leta, kako će izgledati tim, ko će ostati, a ko otići, kao i kada će se početi sa kolektivnim radom i pripremama za takmičarsku 2020/21. Kako je ova sezona prerano završena, što je igračima dalo više prostora za odmor i regeneraciju, verovatnije je da će Zvezda u pripreme ući nešto ranije nego obično. Već od kraja jula, umesto od sredine avgusta. To će biti na čoveku koji bude krojio planove za budućnost...

Dragan Šakota (©Star Sport)

Dragan Šakota sa Crvenom zvezdom ima opciju produžetka saradnje na još godinu dana. Nezvanično, Saša Obradović u svom ugovoru sa Monakom ima izlaznu klauzulu u slučaju da stigne poziv iz Evrolige. I to je štih koji će Zvezda pokušati da iskoristi u daljim razgovorima. Stav Crvene zvezde prilično je jasan – ako Šakota bude odlazio, uradiće se to u gospodskom maniru iliti neće biti dogovora iza leđa, dok se prvo sa dosadašnjim šefom struke ne obavi razgovor. Oproštajni, to je sve izvesnije.

Šta Zvezdi ostaje za sezonu 2020/21

Zvezdina šansa za popravni

Šakota je svoj posao na Malom Kalemegdanu odradio uz logične uspone i padove. Preuzeo je slomljenu ekipu i od nje pokušao da napravi pobednički kolektiv. U tome je bio uspešan do onih mečeva protiv Albe i Žalgirisa, posle čega se ekipa rasula pod naletom umora zbog velikog obima utakmica i povreda. Mada je izgledalo da je Zvezda u finišu ligaškog dela ABA lige hvatala dobar zalet za plej-of, nikada nećemo saznati koliko je za branilac titule zaista mogao u situaciji kada ne bi imao prednost domaćeg terena ni u jednoj fazi doigravanja.

Ako do rastanka dođe, ne treba zaboraviti ni sve ono dobro što je napravio. Zvezdu je ekspresno podigao do ekipe sa najboljom formom u Evropi tokom decembra i dela januara – kada je delovalo da se u timu konačno zna red –, iz Lorenza Brauna izvukao je ono što Milan Tomić nije uspeo, te probudio Džejmsa Gista i naterao ga da bude maksimalno koristan za ekipu.

Da li je to dovoljno da ga preporuči za ostanak i posle leta? On prošle godine, kada se vraćao u Zvezdu, nije bio prva opcija. Drugi su bili ispred na listi želja, ali kako je vreme prolazilo, a rešenja nije bilo, Šakota se prihvatio teškog posla i rešio da pomogne. I to treba uzeti u obzir.

Ako Saša Obradović ili Dejan Radonjić, zbog kojih se u navijačkim krugovima naglo podigla temperatura, budu zaista dostupni Crvenoj zvezdi, uprava neće mnogo odlagati sa realizacijom. Obradović je svoje karte otkrio, sa Radonjićem je situacija kompleksna. Deo javnosti već ga je video kao povratnika na Mali Kalemegdan, ali ta priča je daleko od realizacije. Radonjićeve emocije prema Zvezdi nisu sporne, kao ni želja da jednog dana ponovo bude trener crveno-belih, ali da bi se to dogodilo potrebno je da se mnoge kockice poklope.

Obradović nije jedini Zvezdin pik. Radonjić sada ima lepu priliku da se vrati. Ako se bude biralo između dve najveće želje, evidentno je da će ekipa povratiti onaj ratnički mentalitet, sa disciplinovanom odbranom utegnutom kao struna.

O tome nekom drugom prilikom…

Piše: Nikola STOJKOVIĆ (nikolaS_msport)

