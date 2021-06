Ne mogu navijači Partizana da dođu sebi od radosti posle povratka Željka Obradovića na mesto uspeha. Vodio je popularni Žoc Partizan do titule prvaka Evrope 1992. godine, a sada 29 godina kasnije ponovo je seo na klupu svog voljenog kluba.

Često se može čuti u javnosti da se govori o ljubavi prema klubu, ali da li svi oni istinski pokazuje na delu?

Željko Obradović nikada nije krio ljubav prema Partizanu, uvek ju je potencirao, a sada i na delu pokazao koliko je ta privrženost velika. Vratio se kao devetostruki šampion Evrope na klupu ekipe koja je prošle godine bila sedma u ABA ligi.

Zar to nije dokaz ljubavi?

Već ste mogli na stranicama Mozzart Sporta da pročitate komentar dvojice igrača koja su nastupala 1992. godine prilikom osvajanja Evrolige u Istnabulu - komentare Željka Rebrače i Slaviše Koprivice, a sada je na redu još jedan član tog zlatnog tima - Vladimir Dragutinović.

"Poznavajući njega kao trenera, on sigurno ima plan i ideju kako da ga ostvari. Sigurno nije došao bez ideje ili bilo čega. A njegovi planovi i ciljevi su uvek najveći. Naravno, dalek je put, sigurno će biti potrebno nekoliko sezona da se dođe do toga što on želi“, ističe u razgovoru za Mozzart Sport bivši i saigrač i igrač pod trenerskom palicom Obradovića.

Dragutinović sada obavlja ulogu direktora mlađih kategorija Partizana, tako da i iz tog ugla gleda na povratak Obradovića u klub.

„Mene raduje to što će njegov povratak biti odlična stvar za sve naše mlade igrače. Za celu košarku. Da će se onako podići interesovanje za košarku, interesovanje dece. Siguran sam da će imati ideju da afirmiše mlade igrače, naravno ako bude prostora“, kaže Dragutinović.

Bivši šampion Evrope sa Partizanom ističe da je Obradovićev povratak u Partizan nešto više od toga.

"Velika je stvar da se takav trener vrati u srpsku košarku, zaista je lepo čuti i kad vidiš da ne veruješ. Šta reći... To prevazilazi i okvire Partizana već će značiti za našu košarku uopšteno", ističe Dragutinović.

IZBOR UREDNIKA

I sam Dragutinović bio je pod utiskom vesti o Obradovićevom potpisu za crno-bele. Tako nešto nismo prethodnih godina mogli da vidimo, ma o kom sportu pričali.

"Sam njegov povratak posle toliko godina govori dovoljno o njemu, a ja ne mogu da budem objektivan prema njemu. Igrao sam sa njim, bio mi je trener. Da se Željko vrati u našu košarku, da radi, da stvara nove igrače... To sigurno pokazuje njegovu ljubav i sve. Da ima principe, da ima ambicije".

Dakle, dela, a ne reči.

"Jeste. On ne priča o ljubavi, već dela. A dela su uvek više govorila od reči. Ovaj potez sve govori više o njemu nego bilo šta da se kaže".

Pitaju se navijači da li je ovo pravi momenat da se Partizan na krilima Obradovića vine i podigne iz situacije koja ga je zadesila proteklih sezona.

"Svaki momenat kada dođe Željko je pravi momenat, a-ha-ha. Kada god da se pojavi to je pravi momenat. Bila je lepa i priča pre dve godine, ali je viša sila sve sprečila, nije bilo sreće ni sa povredama. Sve se nekako spojilo protekle sezone. Viša sila, to niko nije mogao da kontroliše. Verujem da Željko poseduje ideju, uradiće sve što je do njega i sigurno će naši košarkaši profitirati, možda i najviše. Dobri igrači će dobiti šansu".

A pojačanja? I strani igrači će sada lakše i brže prihvatiti da dođu u Partizan?

„U svakom slučaju! Ma, u svakom smislu će ime Željka mnogo doprineti i olakšati celom klubu“, zaključio je Dragutinović.