ZVANIČNO: Jagoda na tortu posle derbija - stigao i krilni centar
Vreme čitanja: 2min | pet. 23.10.26. | 08:53
Potpis koji se čekao
Četvrtak veče završilo se najlepše moguće za navijače Partizan Mozzart Beta pošto je trojkom Alesandra Pajole ostvaren trijumf u prvom večitom derbiju ove sezone, a jutro posle lude utakmice u Beogradskoj areni klub iz Humske stavio je jagodu na tortu potpisom krilnog centra!
Kako je zvanično objavljeno, ugovor je potpisao Robert Frenks. Nekadašpnji student Vašington Stejta dolazi u redove crno-belih stigao je posle kratkog boravka u kineskim Nanđing Manki Kingsima, dok je pre toga nastupao za japanske klubove Nagoja i Ibaraki. Imao je ranije i epizode u Izraelu i Australiji, dok je profesionalnu karijeru počeo u Razvojnoj ligi gde je nastupao za Šarlotovu, Sakramentovu i Orlandovu razvojnu ekipu. U NBA ligi skupio je sedam nastupa, sve u dresu Orlanda tokom kojih je beležio 6,1 poen i dva skoka za 14,4 minuta u proseku.
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Frenksu je ovo prvo iskustvo u evropskoj košarci. Ima 201 centimetar, a u američkim košarkaškim krugovima bio je poznat svojevremeno kao dobar "3&D" igrač, odnosno neko ko dobro šutira trojke čekajući svoju šansu iz drugog plana i ujedno igra dobru odbranu. U Razvojnoj ligi i NBA je više bio "streč četvorka", zbog svoje visine, pa ćemo videti kako će se navići na evropske košarkaške prilike.
S obzirom na svoju građu i atletske karakteristike, može da bude koristan i u reketu, kao i spolja, a treneru Đoanu Penjaroji donosi opciju više praktično na dve pozicije.
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Partizan Mozzart Bet sa Robertom Frenksom i Antonijom Rivsom koji je već bio prisutan na večitom derbiju u četvrtak uveče dobija dva dobra napadačka rešenja. Ipak, tu nije kraj i očekuje se da crno-beli dovedu još jedno pojačanje na poziciji "pet".