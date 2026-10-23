ZVANIČNO: Jagoda na tortu posle derbija - stigao i krilni centar

Četvrtak veče završilo se najlepše moguće za navijače Partizan Mozzart Beta pošto je trojkom Alesandra Pajole ostvaren trijumf u prvom večitom derbiju ove sezone, a jutro posle lude utakmice u Beogradskoj areni klub iz Humske stavio je jagodu na tortu potpisom krilnog centra!

Kako je zvanično objavljeno, ugovor je potpisao Robert Frenks. Nekadašpnji student Vašington Stejta dolazi u redove crno-belih stigao je posle kratkog boravka u kineskim Nanđing Manki Kingsima, dok je pre toga nastupao za japanske klubove Nagoja i Ibaraki. Imao je ranije i epizode u Izraelu i Australiji, dok je profesionalnu karijeru počeo u Razvojnoj ligi gde je nastupao za Šarlotovu, Sakramentovu i Orlandovu razvojnu ekipu. U NBA ligi skupio je sedam nastupa, sve u dresu Orlanda tokom kojih je beležio 6,1 poen i dva skoka za 14,4 minuta u proseku.