Ako je Džoni O'Brajant imao mogućnost da pogleda veličanstvenu pobedu Crvene zvezde nad poslednjim šampionom Evrope, onda mora da mu bude jasno da se negde iza zavesa svega što se dešavalo na velikoj sceni krije suptilna poruka novih saigrača: "Pakuj kofere i dođi što pre".

Novi krilni centar Crvene zvezde trebalo bi da stigne u Beograd i Srbiju najkasnije do kraja sedmice, posle čega ga čekaju lekarski pregledi, obavezna papirologija i uključivanje u trenažni proces, što znači da bi na terenu mogao realno da se nađe sredinom novembra - ako ne i pre - u slučaju da sve prođe bez problema. Dok svi na Malom Kalemegdanu s nestrpljenjem čekaju dolazak bombastičnog pojačanja, Crvena zvezda predstavila je skupo plaćenoj legiji stranaca Dimitrisa Itudisa i celoj Evropi svoju košarkašku ličnu kartu i mantru kojom svlačionica mora da se vodi u nastavku sezone! Hrabro, s mnogo vere i bez ustezanja.

Teško da bi Saša Obradović nešto menjao - dobro, možda onu situaciju kada je Davidovac pustio Holu šut koji je bio nacrtan za njega, zbog čega mu je javno zamerio u želji da ga podstakne da bude bezobrazniji u igri-,jer je Crvena zvezda u pravoj rovovskoj borbi pokazala ama baš sve što je u srži njegove trenerske filozofije. A Džordan Lojd se samo potrudio da pobedu učini spektakularnijom i kupi još kredita kod navijača koji sada više ne mogu da dočekaju svaki naredni meč kako bi videli gde je granica njihove nove haubice.

Obradović verovatno ne bi korigovao ni tremu i ukočenost zbog prevelikog respekta u uvodnih 25 minuta, jer je upravo iz te nesigurnosti usledila snažna hemijska reakcija koja je probudila zver. Pošto su bili saterani u ćošak pod navalom Vila Klajburna i Danijela Haketa, ceo tim počeo je da diše kao jedan kako bi zajedničkim snagama izgradio pobedu koja lako može da postane svojevrsna prekretnica sezone!

Saša Obradović i igrači slave pobedu (©Star Sport)

Kada je preživela ona četiri minuta krize na startu drugog poluvremena i minus 14 (37:51), Crvena zvezda se razgoropadila i počela da veruje u sistem, u ono što im Saša Obradović drobi danima, sedmicama i mesecima, da ne troši živce i glasne žice uzalud, već da ovaj tim zaista ima veliki potencijal i da je samo važno biti svoj. Čak i kada izgleda da su sve lađe otplovile.

Odbranom "na nož" Majk Džejms je ostao na devet poena (2/9 iz igre, 0/4 za tri), Toko Šengelija na osam, Darun Hilijard na dva poena ukupno, a Vil Klajburn na jednom poenu za celo drugo poluvreme. Uz ratničku hladnokrvnost Dejana Davidovca, Duopa Rita, Marka Jagodić Kuridže, Tejlora Ročestija, Emanuela Terija uobličena je pokazna vežba timske košarke kojom Saša Obradović može samo da bude ponosan jer su zasluge podeljene na ravne časti. Bez obzira što je završnu reč ponovo imao Džordan Lojd.

Od devet strelaca njih sedmorica imali su bar pet poena. Teri (10), Jagodić Kuridža (11), Volden (12) i Lojd (31) bili su dvocifreni. Protiv najvišeg sastava Evrolige Zvezda je kontrolisala skok sa 35 uhvaćenih lopti, od čega 14 u napadu! Svih 17 pokušaja sa linije slobodnih bacanja je upalo kao kao što je, primera radi, prošle sezone često bio pod lupom analiza zbog slabih procenata.

Crvena zvezda je postavila lestvicu jako visoko i sada ne sme da izgubi korak. Pogotovo jer je raspored brutalan. Posle Mege u nedelju slede gostovanja Himkiju i Bajernu, pa dolazi Real Madrid, zatim se ide na noge Olimpiji i Barseloni, dok za kraj novembra i sam početak decembra stiže Efes u Beograd, odnosno putuje se u Tel Avi na megdan Makabiju. U sve to treba da se uglave. između ostalog, večiti derbi 23. novembra i dolazak Budućnosti u Beograd 6. decembra.

U prevodu, ako je postojao idealan trenutak da Zvezda nametne svoj ritam košarke, onda je to bilo baš u četvrtak uveče i baš protiv CSKA. Idealna matrica koju treba samo još malo doraditi kako bi sve bilo još upečatljivije. Pre svega jer je ova generacija tek druga u istoriji crveno-belih sa skinutim skalpom velikanu iz Moskve. Setimo se, prošli put je trijumf nad CSKA najavio epsku seriju pobeda gde su redom padali Žalgiris, Fenerbahče, Makabi, Baskonija i Panatinaikos, a kolo ranije i Real Madrid. Zato sada crveno-beli moraju oberučke da se uhvate za ovaj talas uspona forme i na istom jašu što je duže moguće. U međuvremenu će i O'Brajant stići da pojača unutrašnju liniju i zacementira Zvezdinu ofanzivu na četvrtfinale...

"Džoni O'Brajant je neko ko može da napravi prevagu. Univerzalan je igrač, polivalentan, može da pokrije više pozicija na parketu, individualno i taktički je dosta dobro potkovan. Moj pomoćnik Bogdan Karaičić već je radio s njim u Lokomotivi, gde su imali dobar odnos, što će biti važno za njegovo dalje uklapanje. Džoni O’Brajant je neko ko ni iz čega može da izmisli poene i to nam je nedostajalo protiv Žalgirisa", izjavio je Obradović pre nego što su njegovi izabranici navukli šlemove i najtežim, rudarskim naporima došli do privilegije da se na malom navijačkom uzorku - na tribinama bili zaposleni u klubu i bliski saradnici - konačno začuje slavljenička pesma.

Emanuel Teri (©KK Crvena zvezda)

Ponovićemo ono što je glasno odjeknulo posle Mornara - dugačka klupa i šira rotacija je sve! Tejlor Ročesti i Emanuel Teri već posle dve utakmice grade snažno partnerstvo koje može da donese novu dimenziju igre, što je Crvenoj zvezdi potrebno kako bi se rasteretio harizmatični i neprikosnoveni Džordan Lojd. Ročesti nije ponudio mnogo u napadu sa tek dva poena (1/4 iz igre), ali je lopta na lasersko navođenje pronalazio Terija i radio ono što Lengstonu Holu nije išlo - hranio ga je loptama koje je samo on mogao da vidi i stigne na tim visinama. Zato je Teri ostaviosasvim solidan utisak na svom evroligaškom debiju.

"Osećam se odlično zato što mogu da igram u Evroligi. Ovo mi je druga sezona u Evropi, dobro se osećam ovde. Razgovarao sam mnogo sa Lojdom, on mi je dao kvalitetne savete i smernice u vezi tima. Uz saigrače sam neko vreme, dopadaju mi se jer me pokreću da dosegnem novi nivo, da li će to biti NBA ili Evroliga - videćemo", rekao je nakon meča Teri i dodao:

"Na početku je bilo teško, skrivio sam tri faula, ali ostao sam na tome. Energija na terenu bila je mnogo bolja u drugom poluvremenu. Bilo je sjajnih poteza i uradiću sve što mogu da pomognem timu da nastavi dalje istim ritmom".

Sada je sve na Crvenoj zvezdi. Poraz od Žalgirisa imao je i splet nesrećnih okolnosti jer neke lopte nisu ulazile i sve se vratilo protiv CSKA. Ako ne bude previše odstupanja od jučerašnje igre, Zvezda može i ima čemu da se nada.

