Ovog petka, plemenito tipovanje poveravamo mladom, perspektivnom košarkašu Vršca, nekada igraču Mladosti iz Zemuna, Bratislavu Jekoviću Braci, sinu onog istog Srđana Jekovića, koji se iz Čačka otisnuo u košarkaški svet dobro utabanim stazama koje su gazili Kićanović, Obradović, i mnogi drugi majstori kraljice igara s čačanskih terena.

On je u MOZZART Sportovoj rubrici plemenitosti odigrao pet parova, koji uleću u domen kladilački najpoželjnijih tiketa, naravno zbog odlične kvote 20,55. Kako je Bratislav došao do igračke poslastice, odmah ćemo proveriti, uz napomenu da je njegov igrački osećaj ovoga puta nanjušio nešto skuplju partiju Čukaričkog i Crvene zvezde.

Krenimo, kroz MOZZART listu, pa da vidimo kako je to Bratislav skockao tiket plemenitosti, čiji će eventualni dobitak proslediti za lečenje male Lane Jovanović.

MOZZART na njegovu želju odgovara uplatom od 10.000 dinara od kojih će željenih 205.500 dinara nadamo se otići na željenu adresu, kako bi s tim novcem uvećali skor akcije koja je do sada prosledila tačno 15.889.689 dinara.

Elem, da bi došli do tog iznosa, Bratislav pre svega rešava kladilačku zagonetku na paru ČUKARIČKI – CRVENA ZVEZDA. Dejan Stanković teško da je mogao da zamisli težu uvertiru za meč sa Omonijom, od okršaja na Banovom brdu. Čukarički je mlad i agresivan tim, a poseduje i pobednički mentalitet. Crveno-beli su imali problema tokom mini-priprema u Vrdniku, jer je povredu doživeo Aleksandar Katai, koji će pokušati da se oporavi do meča u Nikoziji. Sastav Aleksandra Veselinovića je u stanju da ovaj meč učini uzbudljivim pa smo uvereni i u dosta efikasnu utakmicu.

„Kombinujem 2&3+“, kaže Jeković, što se uklapa i u našu, svakako novinarsku projekciju potencijalno raspucane utakmice.

Sledi susret LASK LINC – AUSTRIJA BEČ. Domaćin se baš i nije pokazao u pripremnom periodu u kom je zabeležio dva poraza uz jednu pobedu i jedan nerešen rezultat. Austrija je posle prijateljskog debakla u meču sa Dortmundom (2:11) dobila naredna dva kup meča i jedan prijateljski. LASK gotovo redovno dobija Austriju, a od nje je poslednji put izgubio u avgustu 2017.

„Ponovo kombinacija, samo ovoga puta 1&3+”…

Idemo do Belgije, na utakmicu EUPEN – GENT. Podjednako su tanki, jer bilo šta drugo da se kaže o timovima koji su do petog kola uzeli samo po tri boda bilo bi suvišno. Eupen je međutim taj skor izvukao iz tri X ishoda, dok je Gent na poslednjoj utakmici s Mehelenom došao do minimalca. Generalno, Gent je bolji kroz istorijsko vojevanje para koji poo nepisanom pravilu donosi dosta golova. U poslednja dva navrata Gent je slavio sa 6:1, a zatim sa 2:3 još u februaru mesecu.

„Jednostavno 3+“, kaže za Mozzart Sport Bratislav Jeković, o čijoj karijeri nastavljamo priču nastavljamo po ispisivanju kladilačkih redova…

Već smo na utakmici GRANADA – ATL. BILBAO. Reč je o sutrašnjoj utakmici koja se igra na samom startu ovogodišnjeg takmičenja u Primeri. Domaća Granada nije uspela da slavi na tri trenažne utakmice. Savladana je od Valjadolida, ali i Betisa, da bi sa Malagom remizirala, što je u ovom turnusu uigravanja uslovno rečeno pozitivno brojanje za njih. Bilbao po istom osnovu ima pobedu nad Alavesom, a zatim dva GG4+ remija. Tradicija kaže da je ovaj par raspucan, a mi kažemo da je najrealnije u fudbalskom smislu očekivati egal meču uprkos Granadinoj pobedi nad Bilbaom od 4:0 u julu.

“Mozzart šansa, uz X u prvom poluvremenu, ili na kraju meča”.

Za kraj, idemo na utakmicu BORDO – LION. Domaćin je sezonu otvorio remijem bez golova sa Nantom, da bi u drugom kolu savladao Anži sa 2:0 na gostovanju. Lion je u jedinoj odigranoj utakmici bio ubedljiv protiv Dižona na svom terenu (4:1). Prošle sezone Lion je na ovom stadionu slavio sa 2:1, a u njihovim duelima golovi na obe strane su redovna pojava. Bilo ih je na svakom od prethodnih osam odmeravanja.

“Ponavljam tip, uz X u prvom poluvremenu, ili na kraju meča”, zaključio je Bratislav Jeković, a mi sada pričamo gde je to sve on bio, pre nego što se obreo u Vršcu.

Bratislav Jeković je kao student bio član šampionske ekipe studentske košarkaške lige, ekipe Fakulteta organizacionih nauka. Bio je član zemunske Mladosti, za koju nastupao od 2016. Njegov košarkaški dosije je prilično interesantan, budući da je naš današnji gost sa juniorskim timom Crvene zvezde osvojio Evroligu na završnom turniru u Milanu 2014. godine. Sa istom ekipom je godinu dana kasnije osvojio Juniorsko prvenstvo Srbije, pobedom nad Partizanom, u nezaboravnom finalu u rodnom Čačku. U FMP-u, je u sezoni 2015/2016, delio svlačionicu sa momcima koji će kasnije postati uzdanice Crvene zvezde, Dejanom Davidovcem i Ognjenom Dobrićem…

Želimo mu puno sreće u dresu KK Vršca, uz obavezan poziv za tipovanje namenjeno MOZZART svetu preko Drine.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Bratislav Jeković će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Međunarodnog foruma solidarnosti iz Doboja. MOZZART kvota je dakle ista i iznosi 20,55, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 50 konvertibilnih maraka.

Kvote, na odigrane utakmice, bile su aktuelne u momentu sastavljanja tiketa!

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN