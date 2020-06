Humanitarni tiket u podne: Dejan Milojević tipuje za Institut za neonatologiju u Beogradu

Ponosni smo na "Humanitarni tiket u podne" koji ima još jednog dobitnika. Nakon, Slavka Perovića, Bore Đorđevića, Zorana Njeguša, Milana Zelena i Predraga Jeremića, dobitnika u doba virusa korona, i Igor Gluščević je sastavio prolazni tiket. Današnji plemeniti kladilac je Dejan Milojević koji će pokušati da se priključi MOZZARTOVOJ ekipi sa dobitnim dobrotvornim listićima.

Košarkom je počeo da se bavi u Beovuku, ali je karijera, srpskog Čarls Barklija, vodila do FMP – a, Budućnosti, Partizana, Pamese i Galatasaraja. Stigao je do mnogobrojnih trofeja, tri puta bio je MVP ABA lige. U dresu Partizana, u meču protiv Olimpijakosa, ostvario je indeks 55. Titulu prvaka Evrope sa reprezentacijom uzeo je 2001. godine. Dres je zamenio odelom i preuzeo kormilo Mega Bemaxa. Trebalo mu je veoma malo vremena da bi ostavio neizbrisiv trag. Igrači su sa Milojem izuzetno napredovali poput Bobana Marjanovića i Nikole Jokića. Era Dejana Milojevića na klupi Mega Bemaxa se završila, a na njegovo mesto je došao Vladimir Jovanović. Posle deset godina provedenih u klubu, osam na mestu šefa stručnog štaba Mega Bemaxa, Dejan Milojević na dostojan način je ispraćen iz sredine u kojoj se etablirao kao izuzetno kvalitetan trener. U Dejanovu čast, klub koji je doveo do trofeja u Kupa Radivoja Koraća i plasmana u još tri finala, organizovao je sinoć revijalni meč koji je okupio deo košarkaša sa kojima je Milojević sarađivao.

Asistent Igoru Kokoškovu, u reprezentaciji Srbije, uz kompaniju MOZZART, pokušaće da pomogne Institutu za neonatologiju,Beograd.

Evo šta je potrebno da “dođe” da bi današnji humanitarni tiket ušao u red dobitnih.

Krećemo od Turske, utakmica FENERBAHČE – KAJZERI. Gosti su fenjeraši dok je Fener sa 18 bodova više u sredini tabele. U poslednja dva međusobna okršaja domaći su uzeli četiri boda. Fener ima najubedljiviju pobedu nad rivalom od 7:0, a statistika kaže 27:8:10.

“Jedinica”.

Sa Dekijem se selimo u Bundesligu, HOFENHAJM – RB LAJPCIG. Međusobni skor je 2:2:4, uz najubedljiviji trijumf Hofenhajma od 4:0. Međutim, RB je dobio tri poslednja meča, a jedan remizirao. Lajpcig ima suficit od 16 bodova i od 16. maja tri remija i dve pobede. Domaći imaju skor 2:2:1 od istog datuma. U poslednjim prvenstvenim utakmicama uzeli su po bod.

“Kombinacija iks, dva, uz tri plus”.

Konačno imamo priliku da u humanitarnom tiketu budemo na Apeninima, JUVENTUS – MILAN. Stara dama ima bolji međusobni skor, 35:15:19, pobedu od 6:1 koja je najubedljivija. U februaru, pre korone, bilo je 1:1, u prvom polufinalnom duelu italijanskog kupa. Gosti će igrati bez Ibrahimovića koji je kazao da ovo nije Milan ma koji je navikao.

“Prelaz iz iksa u jedinicu”.

Naredna odrednica je Hrvatska, LOKOMOTIVA – DINAMO ZAGREB. Čak 22 boda deli gradske rivale. Lokomotiva je posle dve pobede izgubila od Osijeka. Dinamo ima poslednje tri pobede. U januaru je međusobni susret okončan rezultatom 1:1, a ukupna međusobna statistika glasi, 2:3:32. Modri su imali pobedu od 6:0.

“Od dva do četiri gola”.

Naš plemeniti kladilac tiket zaključuje na Pirinejima, VALENSIJA – LEVANTE. Još jedan gradski derbi u koji Slepi miševi ulaze sa boljim skorom, 13:7:5. Valensija je dobila poslednja dva duela sa Levanteom i trenutno ima devet bodova više. Domaći ulaze oslabljeni u meč.

“Tri plus”.

Kompanija MOZZART je u akciji “Sto terena za jednu igru” obnovila i svečano otvorila tačno 83. košarkaška terena. Poslednje u 2019. godini otvoreno je u čast legendarnog Slobodana Pive Ivkovića, a u Kruševcu otvoren je obnovljeni teren za fudbal, košarku i rukomet.Bili smo i generalni sponzori studentskog sporta na Beogradskom univerzitetu. Mozzart je bio naslovni sponzor KLS – a, sponzor ABA lige, KK Borca… Beting partneri smo KSS – a , FSS – a , FK Crvena zvezda, KK Partizan…U sklopu svog društveno odgovornog poslovanja Mozzart je donirao deset najsavremenijih respiratora za ukupnih 200.000 evra. Izdvojena su sredstva za pomoć bolnicama i penzionerima, po 100.000 evra.

Ukupna donirana suma, u Humanitarnom tiketu u podne, kompanije MOZZART, sada iznosi 15.550.189 dinara. Igor Gluščević postao je 53. plemeniti kladilac sa dobitkom od preko 100.000, 00 dinara. Ukupno 208. po redu.

Podsećamo i na neke MOZZART – ove plemenite kladioce u “Humanitarnom tiketu u podne” sa iznosima od preko 100.000 dinara.To su: Andrea Trinkijeri, Ivan Jović, Strahinja Gavrilović, Vanja Bulić, Momčilo Bajagić, Uroš Tripković, Radomir Antić, Vojin Ćetković, Vojkan Borisavljević, Zdravko Čolić, Jovan Maljoković, Nenad Stojmenović, Sara Sakradžija, Milan Caci Mihailović, Miloš Teodosić, Danica Ristovski, Dimitrije Ilić, Marko Tejić, Srđan Vasiljević, Milica Mandić, Branislav Trifunović, Predrag Miljuš, Dragana Cvijić, Boris Režak, Duško Pijetlović, Prof. Branko Đurović, Duško Nikolić, Zoran Vujičić, Milan Pavkov, Ana Joković, Emir Kusturica…

Naš 843. poznati gost, proslavljeni eks jugoslovenski i splitski fudbaler, Ivica Šurjak, sastavio je humanitarn tiket za fantastičnih 823.600 dinara. Ivica je potencijalni dobitak usmerio ka Udruženju roditelja mališana obolelih od malignih bolesti ZVONČICA.

Obaveštenje važno za Republiku Srpsku!

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gostadobitak će biti doniran i za Dom za lica sa invaliditetom, Višegrad. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Kvote, na odigrane utakmice, bile su aktuelne u momentu sastavljanja tiketa!

PIŠU: Đurđe MEČANIN i Miloš MILIĆ

