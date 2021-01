Drugog dana nove 2021. godine družimo se sa Ratkom Nikolićem, proslavljenim rukometašem, prvim kapitenom reprezentacije Srbije. Ratko je danas na mestu direktora seniorske selekcije nacionalnog tima, a mi s njim na kvoti 11,22. Ulog je zna se 10.000 dinara, pa da krećemo u tipovanje koje će uz malo sreće doneti novu MOZZART donaciju namenjenu izgradnji crkve u selu Bukovik kod Aranđelovca.

Rođeni Aranđelovčanin, čovek koji je upisao preko 250 utakmica za našu reprezentaciju i osvojio bronzu na Svetskom prvenstvu 1999. u Egiptu godine uz četvrto mesto na Olimpijskim igrama 2000. godine u Sidneju, na prvom paru latio se meča SPORTING - BRAGA. Vrlo zanimljiva utakmica u najavi. Sporting je 2021. dočekao kao iznenađujući lider portugalskog prvenstva, koji ne pokazuje naznake da će početi da popušta. Ali i Braga je odigrala prvu trećinu prvenstva iznad očekivanja, sa četiri pobede u pet poslednjih kola. Pet je bodova razmaka između njih, trijumf gostiju bi napravio potpunu gužvu u vrhu.

„Biram osnovni tip, odnosno jedinicu“, poruka je našeg današnjeg gosta koji se trenutno nalazi na pripremama selekcije u Staroj Pazovi, u Sportskom centru FSS-a.

Sledi utakmica ŠTUTGART – RB LAJPCIG. Četiri puta u istoriji su igrali međusobno Štutgart i Lajpcig, pošto je Red Bulov tim tek treću sezonu u eliti i Švabe nisu upisale do sada nijednu pobedu. Teško će do nje doći ovog puta, jer Nagelsmanov tim želi da se trka do kraja za šampionsku titulu, pa ako se Bajern negde oklizne...

„Na ovom paru biram tip 1UG2+“...

Ratko Nikolić je ovim tipom pokazao da mu je poznavanje fudbala takođe jača strana, pa je bez suvišnih komentara prešao na utakmicu VBA – ARSENAL. Kada su svi počeli da pričaju kako će se Arsenal boriti za opstanak ove sezone, Tobdžijama je proradio inat i povezali su dve pobede u ligi. Imaju veliku šansu da danas taj niz nastave, jer VBA ima samo dve pobede na kontu još od septembra meseca.

„Dvojka je realan izbor“, kaže Ratko, slavni rukometaš koji je ako to već ne znate svoju sportsku karijeru započeo kao fudbaler. Da, dobro ste čuli, jer je čovek koga vezujemo isključivo za rukomet. Naime, on je u ranoj mladosti trenirao najvažniju stvar na svetu igrajući za Mladi Rudar iz Bukovika i aranđelovačku Šumadiju, a na predlog nastavnika fizičkog Branka Ivanovića počeo je da igra rukomet.

Prelazimo na meč REAL MADRID – SELTA. Zvuči nestvarno, ali sastaju se dva tima koja su u najboljoj formi u Primeri! I Real i Selta imaju po 13 bodova iz poslednjih pet kola. Ako je za Madriđane to prirodno stanje, za klub iz Viga sigurno nije, jer se sezonama unazad grčevito borio za opstanak. Videćemo da li je čudotvorac Eduard Kudet sakrio neku čaroliju u rukavu da njegov tim ostane neporažen i u glavnom gradu Španije.

„Tipovanje zatvaram jedinicom na Real, nadajući se da će i ova igra doprineti da pomognemo izgradnu crkve u Bukoviku“...

Tako je igrao Ratko Nikolić, rukometna zvezda za sva vremena, igrač koji je na dva meča postavljen u idealnu selekciju sveta, a u isto toliko navrata proglašen za najboljeg pivota na planeti 2006. i 2007. godine. Rekli smo već, bio je i prvi kapiten reprezentacije Srbije, a mi kažemo postao je svetski broj jedan. S njim se zbog toga ponosi Srbija, Zvezda, Sintelon, Vesprem, Bosna, te Železničar iz Niša, odnosno svi klubovi čije boje je branio.

Želimo Ratku Nikoliću uspeh sa selekcijom Srbije, jer ako iko zna šta valja činiti na putu šampiona, onda je to on! Uz tu podršku, mi mu želimo i da se upiše i u knjigu slavnih igrača “Humanitarnog tiketa u podne” koji je u prvi dan ove godine ušao sa skorom od 17.868.094 dinara. Toliko smo za više od četiri i po godine trajanja prebrojali u MOZZART humanitarnoj misiji, zaključno sa u decembru zagarantovanim dobitkom Roberta Prosinečkog koji nas je ispratio iz stare 2020. godine.

PLEMENITI BET INFO – REPUBLIKA SRPSKA

Ratko Nikolić će na plemenitom tiketu u RS, s istom igračkom kombinacijom kao i u Srbiji potencijalni dobitak proslediti na adresu Humanitarnog udruženja “Arta” iz Bijeljine. MOZZART kvota je dakle ista, i iznosi 11,22, a potencijalni dobitak zaračunat je na osnovu svakodnevne kompanijske uplate od 100 konvertibilnih maraka.

* Kvote prikazane u rubrici, bile su aktuelne u trenutku tipovanja i podložne su promenama

PIŠU: Miloš MILIĆ i Đurđe MEČANIN