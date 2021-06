Na isti način na koji je u petak savladala Francusku, odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u šestom kolu Lige nacija od Brazila. Osvojili su Orlovi prvi set, ali su onda stali, Brazil je furioznom igrom u trećem setu stigao do preokreta i na kraju slavio, nanevši selekciji Slobodana Kovača drugi poraz u takmičenju - 3:1 (23:25, 25:23, 25:15, 25:23).

Nisu evropski šampion imao rešenja za Daglasa Souzu, njegovog prezimenjaka Alana i Rikarda Lukarelija. Daglas je meč završio sa 22 poena, Alan sa 19, a Lukareli sa 18. Naša selekcija je s druge strane praktično svaki poen plaćala greškom. Uroš Kovačević (11 poena) ih je napravio 14, Aleksandar Atanasijević (12 poena) deset, Dražen Luburić (jedan poen) osam, Petar Krsmanović (12 poena) devet, mada su i pored toga bili u egalu tokom većeg dela meča.

Prva dva seta bila su neizvesna do samog kraja. Naša reprezentacija je samo u uvodnom delu prvog seta imala minimalnu prednost, Brazilci su pri rezultatu 8:8 preokrenuli i bili u vođstvu do finiša ove deonice. Međutim, držali su Orlovi konstantno korak zarivalom i u "poslednjoj krivini" ga pretekli, osvojivši tri uzastopna poena, čime su ujedno poveli sa 1:0.

U drugom setu su se pak timovi četiri puta smenjivali u vođstvu, da bi pri rezultatu 21:21 južnoamerička selekcija vezala tri poena i kaparisala set. Uspeli su izabranici Slobodana Kovača da odbrane dve set lopte, ali je Dražen Luburić pri pokušaju da spasi i poslednju servis poslao u mrežu i Brazil je stigao do izjednačenja.

Za razliku od uvodna dva seta, u trećem setu je neizvesnosti bilo jedino u uvodnoj fazi deonice. Brazilci su se ekspresno odlepili od evropskog šampiona i do kraja seta samo povećavali prednost, koja je na kraju dostigla velikih plus deset.

U četvrtom, ispostaviće se odlučujućem, delovalo je da lako izgubljen prethodni set nije demoralisao naše odbojkaše. Srbija je vodila sve do sredine, kada su Brazilci osvojili šest uzastopnih poena i došli do prednosti. Pokušao je Kovač sa dva tajm-auta da prekine seriju rivala, ali nije uspeo, Karioke su do kraja uspele da sačuvaju stečeno vođstvo.

Brazil je trenutno prvi sa 15 bodova, dok Srbija zauzima šesto mesto sa 11.