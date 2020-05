Humanitarni tiket u podne: Predrag Peđa Jeremić tipuje za porodilište Opšte bolnice Šabac

Na sreću kladilaca i ljubitelja fudbala nastavilo se takmičenje u Bundesligi. Fudbalska liga na Farskim ostrvima krenula je minulog vikenda što je naročito obradovalo našeg današnjeg plemenitog kladioca Peđu Jeremića. Od Predraga smo dobili informaciju da na Ovčijim ostrvima, kako još nazivaju Farska ostrva, igra veći broj srpskih fudbalera. Neki su čak druga generacija, rođeni zapadno od severa Evrope.

“Na Farskim ostrvima živi oko 50.000 ljudi, utakmice se igraju bez prisustva navijača. U prvom kolu sastali su se Klaksvik i B36 Toršavn. Na derbijima redovno pada manji broj golova, što se potvrdilo pre sedam dana kada je bilo 0:2. Pored ova dva tima veliki klubovi su HB Toršavn, verovatno treći po kvalitetu, Runavik je solidan. Na ostalim mečevima česti su rezultati 7:1, 6:1, pa bi možda trebalo igrati na golove”, ističe Jeremić koji je na današnjem Humanitarnom tiketu u podne napravio kombinaciju utakmica sa Farskih ostrva i iz Nemačke.

Prva utakmica iz Bundeslige KELN – MAJNC kreće u 15.30. Rivale deli šest bodova, a Jarčevi su pre pause imali tri pobede pa poraz od Borusije. Gosti su odigrali 1:1 pa je usledio prekid zbog virusa korona. Međusobni skor je ujednačen, 11:7:11, ali Majnc ima ubedljiviju pobedu, 4:0. Takođe, poslednji okršaj okončan je sa 3:1.

“Da probam sa golovima, od dva do četiri”.

Na Farskim ostrvima fudbal se baš voli. To je omiljeni sport. Najbučniju publiku ima šampion Klaskvik. Pored domaće, Premijer liga je omiljena, a svi navijaju za dva kluba Liverpul i Mančester junajted.

“Samo se njihova oprema prodaje”, ističe Jeremić i kao specijalista fokusira se na tri utakmice sa Farskih ostrva, B36 TORŠAVN – ARGIR, IF FUGLAFJORDUR – HB TORŠAVN odnosno VIKINGUR – SKALA. B36 je startovao pobedom u derbiju prvog kola. Rival je odigrao bez golova. Kod drugog para sa Farskih ostrva domaći su startovali pobedom kao i HB koji je dobio sa 1:0. Toršavn je bio bolji od današnjeg rivala u tri poslednja okršaja sa jednim primljenim golom. I Vikingur je igrao bez pogodaka u prvom kolu, gosti su izgubili. Istorija kaže 14:6:0 sa najubedljivijom pobedom Vikingura od 5:0.

“B36 Toršavn – Argir kec uz tri plus, IF Fuglafjordur– HB Toršavn dvojka uz dva plus, a Vikingur – Skala neka dođe jedinica”.

Već smo konstatovali da se veliki broj fudbalera iz Srbije snašao na Farskim ostrvima.

“Čuveni igrač Partizana Aleksandar Đorđević radi kao trener, a Acin sin je fudbaler. Golman Miloš Budaković je u IF – u. Potom, Deni Pavlović igra za Klaksvik, ponovo otac i sin Radosavljevići. Za juniora Stefana kažu da je baš talentovan napadač. Ima samo 20 godina i igra za B – 36 Toršavn. Da ne zaboravim prijatelja Vukašina Tomića koji igra na mestu štopera u Vikinguru. Pa Dimitrije Janković koji je 15 godina na Farskim ostrvima”, podseća nas Peđa i vraća nas na Bundesligu. UNION – BAJERN. Bavarci imaju bolji međusobni skor 0:0:2. Klub iz Berlina ima 30 bodova, a Bajern 25 poena više. Union je pre pauze doživeo dva poraza sa po 3:1. Bajern nije izgubio na poslednjih 11 utakmica, uz samo jedan remi. Na poslednje četiri utakmice Bajern ima gol razliku 12:0.

“Dvojka sa dva do četiri gola”.

Prilika je da nas upoznate sa ostalim osobenostima na Farskim ostrvima.

“Sleteo sam na ostrvo Vagar, na pistu koja je najkraća u Evropi. Piloti idu na specijalne obuke jer se let lako može završiti u okeanu. Farskih ostrva ima 18, nalaze se između Atlantika i Norveškog mora, u sastavu su Danske kraljevine sa visokim stepenom autonomije. Ostrva su povezana tunelima koji su ispod okeana. Najduža putovanja su oko 40 minuta. Ima oko 50.000 stanovnika, ali ovce su brojnije od ljudi. Ukoliko automobilom udarite ovcu kazna je visoka, plaćate 500 evra. Najveći novac stanovnici zarađuju od ribarstva. Stepen nezaposlenih je ispod tri odsto.Ukoliko žele ljudi mogu da rade tri posla istovremeno. Standard je viši, a minimalna plata je oko 1.800 evra. Jedan evro je 7,5 kruna, a kafa je baš skupa, dve kafe možete dobiti za 12-13 evra. Sad Humanitarni tiket završavam sa utakmicom STREJMUR – RUNAVIK”.

Domaći su startovali minimalnim porazom, a i pre toga su imali tri loša rezultata. Gosti imaju poslednja dva trijumfa od po 3:1. Gosti imaju bolju međusobnu statistiku, 7:8:17. Najubedljivija pobeda Runavika je od 8:0.

“Kombinacija dvojke uz dva plus”, kaže Jeremić koji nas o Farskim ostrvima još informiše.

“Vremenska razlika u odnosu na Srbiju je sat vremena unazad. Godišnja doba su kao kod nas. Nadmorska visina je velika, okean je blizu, pa su vazduh koji dišemo i voda koju pijemo savršeni. U toku su bele noći pa mrak pada u 23.00 sata. Ljudi, ne samo Srbi, uvek su na usluzi, ovde je lepo za život”.

MOZZART je u akciji “Sto terena za jednu igru” obnovio i svečano otvorio tačno 82 košarkaška terena. Poslednje je otvoreno u čast legendarnog Slobodana Pive Ivkovića. Bili smo generalni sponzori studentskog sporta na Beogradskom univerzitetu. Mozzart je bio naslovni sponzor KLS–a, sponzor ABA lige, KK Borca… Beting partneri smo KSS–a , FSS–a , FK Crvena zvezda, KK Partizan…

Ukupna donirana suma, u Humanitarnom tiketu u podne, kompanije MOZZART, prešla je petnaest miliona i iznosi 15.307.389 dinara. Milan Zelen postao je 51. plemeniti kladilac sa dobitkom od preko 100.000 dinara. Ukupno 206. po redu. MOZZART-ov 843. učesnik Humanitarnog tiketa u podne, proslavljeni eks-jugoslovenski i splitski fudbaler, Ivica Šurjak, sastavio humanitarni tiket za rekordnih 823.600 dinara. Ivica je dobitak usmerio ka Udruženju roditelja dece obolelih od malignih bolesti – ZVONČICA.

Važno obaveštenje za Republiku Srpsku!

Ukoliko prođe humanitarni tiket našeg gosta Predraga Jeremića dobitak će biti doniran i za Centar za porodicu “Kuća radosti”, Kotor Varoš. Naime, kompanija MOZZART svakog dana donira i uplatu od 50 konvertibilnih maraka, a eventualni dobitak ide humanitarnoj organizaciji po izboru učesnika.

Pišu: Đurđe MEČANIN i Miloš MILIĆ