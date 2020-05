LUDI TIKET (-), subota, 314.874 dinara: Kada dva puta uhvatiš kvotu 14, a ipak padneš...

Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1137-4641990-1815 Vreme: 15.05.2020 17:06:41 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem pet. 18:00 8005 Ershistie Tigry Ledovyy Desant 9:9 (2:3 4:4 3:2) 1t/k 2-X 14 Fiks pet. 19:00 8006 Stalker Krasnye Krylya 5:4 (2:1 3:3 0:0) 1t/k X-2 5.25 Fiks pet. 21:00 8008 Voiny Suomi Gladiator 2:2 (2:0 0:1 0:1) 1t/k 1-X 14 Fiks pet. 23:55 8009 Bystryye Rysi Lyutyye Vepri 3:1 (1:1 0:0 2:0) 1t/k X-1 5 Fiks Uplata: 60,00 RSD Ukupni koeficijent: 5145.00 Potencijalni dobitak: 314.874,00 RSD

Mnogi mogu da se pohvale odličnim poznavanjem NHL-a, neki kažu da se razumeju u KHL... Ali retko ko u Srbiji se, pored našeg današnjeg kladioca, ovako dobro snalazi u ruskim niželigaškim takmičenjima. Da je bilo samo malo više sreće, današnji kladilac mogao bi da se pohvali sa 314.874 dinara dobitka, ali ga je koštao jedan par i to onaj sa nižom kvotom.

On je probrao četiri para iz ruske Kometa divizije, na dva odigrao prelaze "u iks", na dva se odlučio da krene "iz iksa" nakon prve trećine. I odlično je predosetio da će, recimo, meč Eršistije Tigrova i Ledovij Desanta biti završen rezultatom 9:9 (čime je uhvatio kvotu 14), a isto to je uradio na meču Vojni Suomija i Gladijatora gde je takođe uhvatio kvotu 14. Na sve to treba dodati lep prelaz X-1 na meču Bistrije Lisi - Ljutje Vepri, ali ga je Stalker sprečio da zaokruži i poslednji par.

Ovako, na uplatu od 60 dinara, igrač će morati da se zadovolji sa dobitkom od 600 dinara na svom računu, zahvaljujući akciji NAPLATI PROMAŠAJ, pošto je na tiketu imao četiri para, a pogođena kvota je iznosila preko 999.