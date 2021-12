Podmlađena Srbija ustajala i padala, ali stigla nadomak prvog cilja: Pobeda nad Kamerunom vodi u drugi krug

Krenula je Srbija sjajno na Svetskom prvenstvu za rukometašice. Na premijeri podmlađeni tim selektora Uroša Bregara odigrao je vrlo dobru utakmicu protiv Poljske i upisao pobedu – 25:21.

Ovaj trijumf je velika stvar za srpski tim, kojem pobeda u sutrašnjem meču sa autsajderom Kamerunom donosi prolazak u drugi krug, ali i omogućava da se mirnih ruku, bez pritiska, napadne i prva pozicija u grupi protiv Rusije.

Takođe, pobeda nad Poljskom daje Srbiji šansu da se u drugom krugu bori i za prolazak u četvrtfinale protiv, sasvim sigurno, Francuske, Slovenije i Crne Gore.

Selektor Uroš Bregar je bio vrlo zadovoljan onim što su njegove pulenke pokazale na premijeri.

„Mislim da smo u prvih deset minuta ušli u utakmicu sa baš dobrom energijom, što je i bio plan, da odigramo dobro odbranu, znali smo da će to biti ključ do uspeha. Promašili smo neke šuteve u prvom poluvremenu, mogla je da bude i veća razlika, na kraju je bilo samo tri gola. U drugom poluvremenu smo imali pad oko 40. minuta koji ne bi smeo da se dogodi, ali baš sam srećan što smo se vratili, odigrali dobro utakmicu do kraja, igrali dobro u odbrani, tako da smo prilili samo 21 gol“, ocenio je selektor Bregar.

Najefikasnija u pobedi Srbije nad Poljskom sa sedam postignutih golova Anđela Janjušević.

„Mislim da smo ispoštovali dogovor iz svlačionice, imali smo uspona i padova, ali mislim da je to i normalno jer prvi put nastupamo u ovako mladom sastavu. Definitivno smo igrale kao tim i mislim da nam je to na kraju i donalo pobedu“, poručila je Anđela.

Debitant u seniorskoj nacionalnoj selekciji, Nataša Lovrić na svom prvom nastupu postigla je dva pogotka.

„Kao što smo rekle mnogo puta, bilo je veoma bitno da otvorimo ovo prvenstvo sa pobedom, to smo i uradile i veoma sam ponosna. Ovo je moj prvi nastup za reprezentaciju i naravno da sam presrećna, osećaj je neverovatan“, istakla je Nataša Lovrić.

Reprezentacija Srbije će u nedelju od 20.30 časova igrati protiv Kameruna, koji je u prvom kolu izgubio od Rusije sa 40:18.