RUKOMETNO SP: Moćne Norvežanke, Francuskinje žele da objedine tron, podmlađena Srbija - nepoznanica

Vreme je za reprezentativni rukomet. Poslednji mesec u godini tradicionalno je rezervisan za dame. Utakmicom Španija – Argentina večeras (20.30) u Torevijehi počinje 25. Svetsko prvenstvo za rukometašice. Trajaće 19 dana, a ovo je prvo planetarno prvenstvo na kome će učestvovati čak 32 selekcije, umesto dosadašnjih 24. Pre tri godine Međunarodna rukometna federacija (IHF) je donela odluku o proširenju SP.

Reprezentacije su u prvoj fazi podeljene u osam grupa sa po četiri selekcija. Prve tri nastavljaju takmičenje u narednoj fazi, kada će se formirati četiri grupe sa po šest ekipa, a onda će iz svake po dva najbolje da igraju u četvrtfinalu.

Titulu od pre dve godine u Japanu brani Holandija koja je u finalu bila bolja od Španije. Šampionat će se igrati u četiri grada – Torevijehi (dvorana Palasio de los Deportes, kapaciteta 4.500), Kasteljonu (Pabeljon Sjudad de Kasteljo, 5.263), Granoljersu (Paladu d’Esportes, 5.685) i Liriji (Poliesporti Pla de L’Ark, 4.200).

Na šampionatu učestvuje i Srbija koja je to pravo izborila u dvomeču baraža sa Slovačkom. Pošto zemlje iz Australije i Okeanije nisu prijavile reprezentacije za Svetsko prvenstvo, pozivnice su dobile Poljska, Slovačka i Kina.

Rusija sa četiri zlata je najuspešnija reprezentacija, dok je bivši SSSR bio triput šampion sveta. Posle Zbornaje najuspešnija selekcija je Norveška sa 10 medalja, od čega tri najsjajnije. Od samostalnosti, Srbija je osvojila srebro 2013. godine kada je bila domaćin najvećeg takmičenja. U finalu je Brazil pobedio našu reprezentaciju koju je s klupe vodio Aranđelovčanin Saša Bošković pred 20.000 gledalaca u beogradskoj Areni. Naša zemlja će imati predstavnika i među sudijama. Pravdu će deliti Marko Sekulić i Vladimir Jovandić.

GRUPA A (GRANOLJERS): FRANCUSKA, CRNA GORA, SLOVENIJA I ANGOLA

Zagrevanje za olimpijske šampionke iz Tokija, podmlađene Crnogorke i Adžić na klupi Slovenije

Laura Glozer (©Reuters)

Ovde je sve jasno – Francuska je apsolutni favorit u Grupi A. Olimpijske šampionke iz Tokija napadaju ovog meseca i svetski tron. Trikolorke su najbolja reprezentacija planete u poslednjih nekoliko godina. Posle srebra u Riju 2016. godine, usledila su evropsko i svetsko zlato u naredne dve godine. Jedini kiks je napravljen na prošlom Svetskom prvenstvu u Kumamotu. Prošle godine na Evropskom prvenstvu u Danskoj u finalu je Francuska poklekla od Norveške. Na kormilu je ostao iskusni stručnjak Olivije Krumbholc.

Pršti od zvezda u reprezentaciji Francuske. Na golu če biti Laura Glozer, čuvar mreže Đera. Najviše igračica dolazi iz šampiona ove zemlje Bresta. Tu su i Estel Nze Minko, Alison Pino, Beatris Edvige, Kalidiatu Niakate, Tamara Horaček... Uz Norvešku, favorit za zlato u Španiji.

Crna Gora i Slovenija bi trebalo da se bore za drugo mesto u grupi, dok je Angola autsajder. Crnogorke u Španiju dolaze u podmlađenom sastavu. Od letos je selektor Bojana Popović, jedna od najbojih rukometašica u ovom veku. Od iskusnijih igračica tu je tandem turskog Kastamanua, golman Marina Rajčič i kapiten, desno krilo Jovanka Radičević. Uz njih dve perjanice tima bi mogle da budu Matea Pletikosić i Itana Grbić. Od dresa sa državnim grbom oprostile su se Majda Mehmedović i Andrea Klikovac, nema ni Milena Raičević i Marte Batinović, dok su povređene Đurđina Jauković, Jelena Despotović i Katarina Džaferović. Crna Gora ne spada u svetski vrh poslednjih godina, nije u krugu favorita za najviši plasman ni u Španiji.

Slovenija je ove godine dobila novog selektora, trofejnog crnogorskog stručnjaka Dragana Adžića, tvorca najvećih uspeha podgoričke Budućnosti i reprezentacije Crne Gore. On je zamenio Uroša Bregara koji je preuzeo Srbiju. Prva zvezda tima je Ana Gros, nova rukometašica moskovskog CSKA. Stigla je letos iz redova francuskog šampiona Bresta. Mnogo se očekuje i od srednjeg beka Krima iz Ljubljane Tjaše Stanko. U pripremnim utakmicama pre početka šampionata, Slovenija je u Poreču dvaput glatko poražena od Hrvatske (21:29, 24:28).

GRUPA B (LIRIJA): RUSIJA, SRBIJA, POLJSKA, KAMERUN

Ruskinje ostale bez dve najbolje rukometašice, podmlađena Srbije je nepoznanica

Zbornaja proteklog leta nije uspela da odbrani zlato iz Rija pre pet godina. U finalu je bolja bila Francuska, ali ovo je bio odličan rezultat posle kraha na Evropskom prvenstvu u Danskoj prošle godine. Ruskinje su prvi favorit u Grupi B u Liriji. Posle Olimpijskih igara dve najbolje igračice Rusije, Ana Vjahirjeva i Darija Dimitrijeva šokantno su odlučile da završe karijere.

"Nije to bila odluka bazirana na emocijama, već na oslobađanju. Problem nije nedostatak motivacije. Nikada mi nije dosta pobeđivanja, osoba sam koja daje sve od sebe i ne gleda u kakvom stanju se nalazi. Mislim o tome već duže vreme. Hoću ništa da ne radim. Želim da budem žena, da postanem majka. Ne želim da se ostvarim samo kao rukometašica. Želim da budem ispunjena osoba, da pronađem sebe, da pronađem interesovanja van rukometa“, rekla je Ana Vjahirjeva, jedna od najboljih rukometašica sveta poslednjih pet-šest godina posle neočekivane odluke da u 26. godini kaže zbogom rukometu.

Ipak, Rusija i dalje u svojim redovima ima vanserijske igračice. Posle neuspešne epizode sa trofejnim Špancem na klupi Ambrošom Martinom, Aleksej Aleksejev je u Tokiju predvodio selekciju, ali ni srebro mu nije pomoglo da ostane na klupi. Nekadašnja proslavljena repezentativka Ljudmila Bodnjeva postala je selektor. Sve rukometašice brane boje domaćih klubova, a najviše ih je iz CSKA Moskva i Rostov Dona. Ostale su u selekciji i iskusne Olga Fomina, Julija Managarova i Jekatarina Ilina. Mnogo u Rusiji očekuju od supertalentovane Elene Mihaljičenko koja se opravila od teške povrede.

Kristina Liščević (©MN Press)

Naša selekcija zablistala je pre dve godine u Japanu na Svetskom prvenstvu. Tada je selekciju vodio iskusni stručnjak Ljubomir Obradović, a stiglo se do šestog mesta, najboljeg plasman posle srebra u Beogradu 2013. Posle kraha u Danskoj na Evropskom prvenstvu i kvalifikacinom turniru za Olimpijske igre u Đeru, Obradović je napustio kormilo, a posle baraža sa Slovakinjama u junu došlo je do podmlađivanja selekcije. Nema više u našoj reprezentaciji Andree Lekić, Katarine Tomašević, Katarine Krpež Šlezak, Željke Nikolić, Jelene Lavko, Slađane Pop Lazić, Marije Obradović... Tešku povredu doživela je Sanja Radosavljević, levo krilo Krima. Slovenac Uroš Bregar imaće sedam debitantkinja na velikim takmičenjima, a to su: Kristina Graovac, Jelena Đurašinović, Tamara Kocić, Aleksandra Stamenić, Marija Jovanović, Nataša Lovrić i Ivana Mitrović. Od iskusnijih u selekciji su ostali bekovi Jovana Stoiljković, rukometašica francuskog Šamberija, Kristina Liščević, organizator igre rumunske Vlčea i golman Jovana Risović iz ljubljanskog Krima. Aduti bi mogli da budu povratnici u najbolju selekciju Anđela Janjušević i Tamara Radojević. Srbija je u poslednjoj proveri bila bolja od Makedonije sa 20:19.

Poljakinje bi trebalo da nam budu rivalke za drugo mesto u grupi jer je teško očekivati da bi Kamerunke mogle da pomrse račune evropskim selekcijama. Dve godine ovu repezentaciju s klupe vodi norveški stručnjak Arne Senstad. Ne spadaju u evropski i svetski vrh. Većina rukometašica brani boje domaćih klubova, a od igračica iz inostranstva tu su Monika Kobilinka iz francuskog prvaka Bresta, Adrijana Plašček iz Nanta, Aleksandra Rosijak iz Bezansona i Dagamra Nosun iz nemačkog Mecingena. Najviše mečeva i golova u dresu reprezentacije ima srednji bek Kinga Ahruk, rukometašica Lublina. Ona je na 190 mečeva postigla 527 golova.

GRUPA C (KASTELJON): NORVEŠKA, RUMUNIJA, KAZAHSTAN, IRAN

Norvežanke stigle da pokore planetu, Rumunke ostale bez duše tima – Kristine Neagu

Katrin Lunde (©Reuters)

Norvežanke su povratila primat na Starom kontinetu prošle godine u Danskoj posle trijumfa nad Francuskom u finalu. Iako su bile prvi favorit za zlato u Tokiju, izabranice islandskog trenera Torira Hergeirsona morale su da se zadovolje samo sa olimpijskom bronzom. Nije se mnogo menajo tim u odnosu na proteklo leto. Na golu je neprikosnovna Katrin Lunde Haraldsen, po mnogima najbolji golman svih vremena (izabranica srca nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Nikole Trajkovića). Golman evropskog šampiona Vajpersa Kristijasanda (41 godina) imaće pomoć među stativama, od Silje Solberg, čuvara mreže najbogatijeg kluba na svetu, mađarskog Đera. Tu je i levoruka bombarderka Nora Merk, od leta nova igračica danskog Esbjerga, zatim tandem Đera - Veronika Kristijansen i Stine Bredal Oftedal. Od veteranki nema više u selekciji pivota Hajdi Loke. Na papiru, ubedljivo najjača reprezentacija, prvi favorit za zlato.

Kazahstan i Iran su autsajderi grupe, dok bi Rumunija trebalo da bude druga. Za naše komšije u Španiji neće igrati jedna od najboljih rukometašica današnjice Kristina Neagu. Poslednih godina je imala mnogo problema s povredama, preležala je i virus korona.

Sada je zdrava, ali je odlučila da ne igra više za reprezentaciju nego samo za klub, ĆSM Bukurešt.

"Biće malo čudno da ne budem sa saigračicama na velikom takmičenju, 10 godina nisam propustila nijedno prvenstvo. Neću da sedim na trosedu jer počinjem da treniram u klubu. Tako da ću nastaviti da se spremam, samo što neću imati taj stres, taj pritisak ovih utakmica Svetskog prvenstva. Stežem pesnice devojkama i želim da nas obraduju. Možda bih u nekom trenutku, kada počnu mečevi Svetskog prvenstva, osetila tu želju da budem tu, ali dugo sam razmišljala i donela sam odluku da ne igram u Španiji. Nadam se da će devojke pobediti u što većem broju utakmica, a ja ću uzeti zasluženi odmor. Ova pauza će mi svakako pomoći, jer sam imala komplikovano leto sa operacijom kolena, tada su se pojavili ti problemi sa mišićima, bila sam i bolesna. Nisam imala kontinuitet, posle toga su dolazili mečevi na svaka tri dana. Bio je to pakleni program“, obrazložila je Neagu odluku da ovog meseca ne bude u reprezentaciji.

I s njom u timu, naš istočni susedi nisu godina u evrpskom i svetskom vrhu. Ne treba očekivati velike domete od tima trenera Adrijana Vasilea. Većina rukometašica brane boje domaćih klubova, a prva zvezda u odsustvu Neagu je Krina Pintea, pivot mađarskog Đera.

GRUPA D (TOREVIJEHA): HOLANDIJA, ŠVEDSKA, UZBEKISTAN, PORTORIKO

Lale teško do odbrane titule, Šveđanke u grupi najveća pretnja

Estevana Holman (©Reuters)

U grupi u Torevijehi za pol-poziciju trebalo bi da se bore branilac titule Holandija i Švedska. Uzbekistan i Portoriko su totalne nepoznanice i njihov duel će odlučiti o trećem pustniku među najboljih 24 svetskih selekcija.

Lale su posle zlata u Kumamotu pre dve godine u padu. Došlo je do smene generacije, neke igačice su se povukle iz selekcije, neke završile karijeru. Francuz Emanuel Majonade je napustio kormilo, a novi selektor je Monik Tijsterman. Zvezde Holandije su Luis Abing i Estevana Polman, a tu su i golman Tes Vester, Angela Malestajn, Keli Dulfer... Holandija će teško da odbrani krunu od prve dve godine, ali je kandidat za medalju. Nije se prosalvila na Evropskom prvensrvu u Danskoj. Srbije je tada na startu takmičenja dobila šampionke sveta, ali nedovoljno za plasman u narednu rundu.

Za Švedsku više ne igra iskusna Izabele Gulden, rukometašica norveškog Vajpersa, šampiona Evrope. Ona se oprostila od žuto-plavog dresa. Selektor Tomas Aksner i dalje računa na Karin Stremberg, Lin Blom, Jaminu Roberts i Natali Hagman.

GRUPA E (LIRIJA): NEMAČKA, MAĐARSKA, ČEŠKA, SLOVAČKA

Izjednačena grupa, Nemice i Mađarice se bore za čelo

Ova grupa u Liriji je potencijalno najizjednačenija. Mađarska i Nemačka su favoriti, Češka bi trebalo da dođe do naredne runde, dok su Slovakinje dobile pozivnicu posle odustajanje Australije i Novog Zelanda. Holanđanin Henk Grener vodi Nemice već treću godinu. Iz stare garde ostale su samo Luisa Šulce i Marlen Kalf. Dosta se očekuje od rukometašica Ferencvaroša Emili Belk i Alisije Stole.

Mađarice su bile kobne po Srbiju i u Danskoj na Evropskom prvenstvu i u Đeru na kvalifikacionom turniru u aprilu za plasman u Tokio. Vladimir Golovin je ove godine postao selektor posle Gabora Eleka. U poslednji trenutak sa spisak je otpala iskusna Zuzana Tomori. U najboljem timu Mađarske, a do maja ove godine i Evrope Đeru, uglavnom igraju strane rukometašice, pa gro selekcije dolazi iz Ferencvaroša, tima iz Budimpešte koji preti najtrofejnijem klubu u Evropi u proteklih desetak godina. Okosnica tima su bekovi Sandra Sološi Žasik, Katrin Klujber i Noemi Hafra, kao i krila Viktorija Lukač i Nadin Šaci...

Četvrtak, 18.00: (1,25) Nemačka (10,0) Češka (4,90)

Za Čehinje igraju dve igačice šampiona Evrope, norveškog Vajpersa – desno krilo Jana Knedlikova i levi bek Marketa Jerebkova.

GRUPA F (GRANOLJERS): DANSKA, JUŽNA KOREJA, TUNIS I KONGO

Dankinje ne bi smele da imaju problema u uvodnoj fazi

Sve je jasno u ovoj grupi – Danska je najbolja reprezentacija. Ostale tri selekcije nisu tog kvaliteta da mogu da priprete Skandinavkama. Dankinje su u Beogradu 2013. godine bile bronzane, a posle toga dva puta šeste i jednom devete, u Kumamotu pre dve godine. Jesper Jensen je drugu godinu na kormilu rukometne velesile koja ima više uspeha u muškom rukometu poslednjih godina. Lajn Majers, Marija Fiskar, Kamila Larsen, Ana Kristensen su rukometašice od kojih se najviše očekuje. Četvrtfinale bi bio lep uspeh za Skandinavke. Borba za medalju ne deluje kao moguća misija.

GRUPA G (KASTELJON): HRVATSKA, BRAZIL, JAPAN, PARAGVAJ

Hrvatice su bile hit prošle godine u Danskoj, Brazilke bez Eduarde Amorim

Ćamila Mičijević (©Reuters)

Posle pune decenije Hrvatska je na Svetskom prvenstvu. Iskusni stručnjak Nenad Šoštarić je napravio bum prošle godine kada je osvojena bronzana medalja na Evropskom prvenstvu u Danskoj. Retko ko je davao šanse našim zapadnim komšijama za plasman u narednu rundu, ali je selekcija u crveno-belim dresovima odigrala kao u transu i donela istorijsku medalju za Hrvatsku. Na golu će biti Ivana Kapitanović i Tea Pjević. Očekuje se mnogo od visoke Ćamile Mičijević, rukometašice Meca, a tu su i Larisa Kalaus, Katarina Ježić, Ane Debelić.

Četvrtak, 18.00: (2,10) Hrvatska (8,00) Brazil (2,00)

U ovoj grupi Hrvatice bi najvećeg rivala trebalo da imaju u Brazilkama. Japan je verovatno siguran treći, dok je Paragvaj autsajder. Brazil je najbolja selekcija van Evrope, ali je u padu posle zlata u Beogradu 2013. godine. Na SP u Kumamoti devojke u žuto-plavim dresovima bile su tek 17. Umesto Španca Horhea Duenjasa, na kormilo je stigao domaći stručnjak Kristijano Silva. Godinama zvezda Brazila, nekada najbolja svetska rukometašica Eduarda Amorim Taleska, sada uzdanica ruskog Rostov Dona, povukla se iz reprezentacije posle završetka Olimpijskih igara u Tokiju. U selekciji je i dalje rekorderka po broju utakmica s državnim grbom (212) Alehandra do Nasimento, a tu su i Barbara Arenhart, Bruna de Paula Almeida i Ana Paulo Beno.

GRUPA H (TOREVIJEHA): ŠPANIJA, AUSTRIJA, ARGENTINA, KINA

Furija nema dostojnog rivala u prvoj rundi šampionata

Domaćin šampionata ima laku grupi u prvoj fazi takmičenja. Očekuje se tri lagane pobede za Furiju koja može do medalje pred svojim navijačima. Pre dve godiune u Kumamotu, Špankinje su bile vicešampionke. Umesto Karlosa Vivera ove godine na klupi je seo Hose Ignjasio Predes Pons. Deset od 18 rukometašica brane boje inostranih klubova. Prva zvezda Furije je Karmen Martin, rukometašica rumunskog ĆSM Bukurešta. Ona je postigla 822 gola na 241 meč u dresu Španije. U reprezentaciji su i Lara Gonzalez, Dženifer Gutijerez, Alisija Fernande, Almunden Rodrigez, Alehandra Barbosa...

Četvrtak, 18.00: (1,95) Austrija (hendikep -11,5) Kina (1,75)

Selektor Austrije je Nemac Herbert Miler. Najbolja igračica je Sonje Frej iz danskog Herninga. Ona je sa 458 golova najbolji strelac reprezentacije. Gro igračica brane boje najboljeg tim iz zemlje Hipo Niderostrajha, a tri su iz nemačkog Turingera – Hozefin Huber, Petra Baležek i Johana Rajhart.

