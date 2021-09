Rusija je olimpijski vicešampion šampion, ali Rusija je na Evropsko prvenstvo doputovala bez oba korektora i teško da će moći do medalje. Jedna ekipa je Rusija sa Maksimom Mihajlovom, jednom od najvećih svetskih zvezda dnašnjice, i Viktorom Poletajevim, a potpuno drugačija bez njih. Videlo se to i protiv Holandije...

Priredila je Turska senzaciju, tukla je olimpijskog vicešampiona na startu Evropskog prvenstva u Tampereu. Ipak, kako utakmice prolaze, sve je očiglednije da to i neće biti prvorazredna senzacija. Holandija nije ponovila podvig Turske iako je imala sve nacrtano. Znala je kako treba protiv Rusa, Turska joj je obasjala put, ali do trijumfa nije mogla. Do boda jeste – 3:2 (25:13, 19:25, 25:21, 21:25, 15:13).

Kvalitet ruskog nacionalnog tima prepolovljen je izostankom Mihajlova i Poletajeva, nisu Baćuške više izrazit favorit ni protiv Holandije, koja nije creme della creme evropske odbojke. Sreća u nesreći po Rusiju je što ima Egora Kljuku. Primač servisa prinuđen je da igra na poziciji korektora u odsustvu pomenutog dvojca, i sasvim dobro snalazi se u toj ulozi. Pokazao je to i u duelu drugog kola grupne faze.

Egor Kljuka je, uz Dimitrija Volkova, bio najzaslužniji za trijumf u dramatičnoj završnici. Susret je otišao u peti set, a Kljuka i Volkov razbili su „holanski zid“ na mreži. Dimitrij Volkov je osvojio 21 poen, Egor Kljuka jedan manje.

Strahovite probleme pravili su njih dvojica, ali i Ivan Jakovljev. Doprineo je pobedi sa 14 poena – od toga čak sedam osvojio je iz bloka. Bio je neprolazan na mreži za skoro sve u holandskom timu. Izuzetak je bio Nimir Abdel-Aziz. Za njega apsolutno niko nije imao rešenje.

Pustili su ga Rusi da odradi svoj posao i rešili da neutrališu ostatak tima. Nimir Abdel-Aziz probijao je iz svih pozicija, meč je završio sa 32 poena, ali je Holandija konstantnim forsiranjem igre na Abdel-Aziza izgubila ostale.

