Posle sedmog vikenda NFL šampionata samo je Pitsburg neporažen. Stilersi su posle drame pobedili Tenesi u Nešvilu sa 27:24 i sada imaju skor 6-0. Utakmica je opravdala epitet derbija ove runde. Posle prvog poluvremena činilo se da će gosti lagano da slave. Vodili su Čelični iz Pensilvanije sa 27:7 početkom trećeg perioda igre. Do tada je Ben Rotlisberger bio sjajan, radio je šta je hteo sa odbranom domaćina. Risiver Diontej Džonson je imao dva tačdauna. Sjajna odbrana Pitsburga zaustavila je u prvih 30 minuta Derika Henrija, koji je imao skromnih 27 jardi. Ni kvoterbek Rajan Tenehil ništa nije mogao da baci.

Ipak, krajem prvog poluvremena, popularni Big Ben je bacio prvu presečenu loptu, a onda je u nastavku utakmice bacio još dve. Tanehil je dodavanjem od 72 jarda ka Ej Džej Braunu vratio neizvesnost. Na dva i po minuta pre kraja, Rotlisberger u crvenoj zoni rivala baca treću presečenu loptu kod rezultata 27:24 za Stilerse. Imali su Tajtensi napad za pobedu ili bar produžetak. Nisu uspeli da dođu do tačdauna, ali na pola minuta do kraja, kiker sa tri šampionska prstena sa Nju Inglandom Stiven Gostkovski je imao zicer sa 45 jardi za produžetak, ali je promašio šut. Očigledno veterana ne služi desnica kao nekada. Tenesi je prvi put poražen ove sezone.

Drama u Arizoni kakva se retko viđa. Kardinalsi su dobili posle produžetka Sijetl sa 37:34 šutem kikera Gonzalesa sa 48 jardi, 20 sekundi pre kraja. Neverovatno je šta se sve dešavalo u Glendeelu na stadionu Univerziteta Finiks. Očajno veče imao je Rasel Vilson, koji je bacio čak tri presečene lopte. Imao je Sijetl sve u svojim rukama. Na manje od tri minuta do kraja četvrte četvrtine imao je +10 – 34:24. Domaćini su želeli da šutiraju na četvtom pokušaju za tri poena, ali defanzivac gostiju Majova pravi glupost, poklanja novi napad Kardinalsima, koji preko Kirka smanjuju. Vilson je onda zaustavljen, a kiker Gonzales donosi produžetak svom timu.

Drama u Arizoni (@Reuters)

U dodatnih 10 minuta triler koji ni Hičkok ne bi mogao da režira. Probudila se odbrana Arizone, dva puta je „sekovala“ Vilsona. Kajler Mari je odveo svoj tim do šuta za pobedu, na 41 jarda, ali kiker Gonzales promašuje. Sijetl ima novi napad za trijumf, postiže tačdaun preko Di Kej Metkalfa, ali je sudije bacaju žutu zastavu. Risiver Mur je napravio nedozvoljeno držanje. Na trećem daunu za 14 jardi, Vilson baca treći presečeni pas, a to su domaćini konačno uspeli da pretvore u veliki trijumf nad divizijskim rivalom. Ovaj put Gonzales nije pogrešio, sa 48 jardi donosi petu pobedu Arizoni i nastavak sna o plej-ofu.

Grin Bej je pregazio Teksanse u Hjustonu sa 35:20. Iako bez povređenog raning beka Erona Džonsa, kvoterbek Siraša iz Viskonsina Eron Rodžers je blistao, bacio je četiri tačdaun pasa, a blistavo veče sa skoro 200 jardi i dva tačdauna imao je prvi risiver tima Devonte Adams. Džamal Vilijams je uspešno zamenio Džonsa, odlično je trčao. Dešon Votson i drugovi su upisali i šesti poraz i gotovo da su otpisani.

Nesrećna Atlanta opet je izgubila u poslednjoj sekundi meča, ovaj put na svom terenu od Detroita – 22:23. Na nešto više od minut do kraja, imali su Falkonsi vođstvo od 22:16, ali je Metju Staford stigao brzo do tačdauna. Na sekund pre kraja, u situaciji na sve ili ništa, uposlio je u end zoni domaćina Denija Amendolu za izjednačenje, a kiker Prater je doneo trijumf Lajonsima koji su ostali u igri za plej-of, dok su šanse Atlante svedena na minimum. Zanimljivo, da na minut i četiri sekundi do kraja, raning bek Tod Girli nije hteo da postigne tačdaun, hteo je da potroši vreme, ali nije uspeo da padne ispred end zone, pa su domaćini ostavili dovoljno vremena Detroitu da slavi.

The go-ahead TD for TG!



????: FOX pic.twitter.com/hSAIQJ7eNI — Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) October 25, 2020

Partiju karijere imao je osporavani kvoterbek Klivlenda Bejker Mejfild. Vodio je Braunse do velike pobede u derbiju Ohaja u Sinstinatiju sa 37:34. Napadi su bili u prvom planu, smenjivali su se oba tima u vođstvu. Pik prve runde drafta 2018. godine imao je čak pet tačdaun pasova. Odličan je bio i ovogodišnji pik prve runde drafta Džo Burou na drugoj strani. Ima je tri tačdaun pasa i čak 406 osvojenih jardi, ali odbrana Bengalsa je očajna ove sezone. Utakmicu zbog povrede nije završila zvezda Klivlenda Odel Bekam.

Tužni Dalas nastavio je da šokirao sve u SAD očajnim igrama i porazima. Sveamerički tim, kako vole da tepaju Kaubojsima, razbijeni su u Vašingtonu od diviziskog rivala. Bilo je 25:3 za četu Rona Rivere. Posle Daka Preskota povredio se i drugi kvoterbek Endi Dalton. On je dobio potrtes mozga pose žestokog udarca kacigom o kacigu od strane Džona Bostika. Meč je završio treći vođa napada, mladi Ben Dinuči.

San Franicsko je ponizio Nju Ingland na Foksborou, slavio je sa 33:6, a košmarno veče imao je Kem Njuton, kvoterbek Petriotsa. On je posle tri presečene lopte morao da napusti teren. Bil Beličik je poslao i trećeg kvoterbeka ove sezone -Džereda Stidama. Nije lako zameniti Toma Brejdija. Nekadašnji šampion sada ima skor 2-4 i tek je treći na Istoku AFC-a iza Bafala i Majamija. Očigledno posle preležane korone, Super Kem nije onaj stari.

Tom Brejdi (@Reuters)

Tampa Bej je u naletu, razbila je Rejderse u Las Vegasu sa 45:20, a blistao je Tom Brejdi. Legendarni as imao je četiri tačdaun pasa. Gosti sa Floride su postigli tri tačdauna u poslednjoj četvrtini i dokusurili četu Džona Grudena, koja se tri četvrtine dobro držala. Kod rezultata 24:17, Derek Kar je imao šansu da dođe do izjednačenje, ali su domaćini šutirali samo za fild gol. Brejdi je to kaznio, bacio tačdaun pas, a onda Kar gubi loptu i meč je bio rešen.

Kanzas je u snežnom Denveru pregazio Bronkose sa 43:16. Patrik Mahoms je imao samo jedan tačdaun pas i 200 prebačenih jardi, ali nije ni morao mnogo da se trudi. Odbrana gostiju je bila sjajna. Kvoterbek tima iz Kolorada Dru Lok je bacio dve presečene lopte, bez pasa za poentiranje.

Nju Orleans je na svom terenu u neizvesnoj završnici slavio protiv Karoline sa 27:24. Na dva minuta pre kraja, gosti iz Šarlota su pokušali šutem sa čak 65 jardi da dođu do produžetka, ali je kikek Slej zamalo bio neprecizan, odnosno nije uspeo da dobaci do gola, pa su se Dru Bris i drugovi provukli. Sejntsi su igrali bez dva najbolja risivera, Majkla Tomasa i Emanuela Sandersa. Prvu pobedu u karijeri ostvario je ruki kvoterbek Čardžersa Džastin Herbert. Ekipa iz Los Anđelesa je pobedila na svom terenu Džeksonvil sa 39:29.

NFL – SEDMI VIKEND

Petak

Filadelfija - Njujork Džajants 22:21 (7:7, 3:0, 0:7, 12:7)

Nedelja

Atlanta – Detroit 22:23 (0:7, 14:3, 0:3, 8:10)

Sinsinati – Klivlend 34:37 (7:3, 10:7, 3:7, 14:20)

Hjuston – Grin Bej 20:35 (0:7, 0:14, 7:7, 13:7)

Nju Orleans – Karolina 27:24 (7:3, 14:14, 3:7, 3:0)

Njujork Džets – Bafalo 10:18 (3:0, 7:65, 0:6, 0:6)

Tenesi – Pitsburg 24:27 (0:7, 7:17, 10:3, 7:0)

Vašington – Dalas 25:3 (9:3, 13:0, 0:0, 3:0)

Las Vegas – Tampa Bej 20:45 (7:7, 3:14, 7:3, 3:21)

Denver – Kanzas 16:43 (6:10, 3:14, 0:6, 7:13)

Los Anđeles Čardžers – Džeksonvil 39:29 (9:0, 7:14, 20:15, 3:0)

Nju Ingland – San Francisko 6:33 (0:7, 3:16, 3:7, 0:3)

Ponedeljak

Arizona – Sijetl 37:34 p. p. (7:10, 10:17, 7:0, 10:7, 3:0)

Utorak

01.15: (1,45) Los Anđeles Rems (14,0) Čikago (3,10)

