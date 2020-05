Vujović: Kada rešim probleme možda preuzmem Vardar

Šokantno je zazvučala vest da Veselin Vujović odlazi iz Zagreba. Nije bilo nikakvih najava da nešto tu ne štima, čak su i doveli pojačanja koja je tražio od čelnika kluba.

Ali, nešto se očigledno dogodilo tokom vanrednog stanja, na privatnom planu kod Vujovića, pa je rešio da ode iz Zagreba. Međutim, odmah su krenule špekulacije da je to samo „izlazna strategija“ jer ga čeka klupa – Vardara.

Nekada najbolji rukometaš sveta demantuje, pak, da se seli u Skoplje, ali istovremeno ne odbacuje mogućnost da se to u nekoj bližoj budućnosti desi.

„Te glasine su počele kada je objavljeno da se vraća Mihajlovski. Verujte mi, odlazak iz Zagreba nije trik da bih preuzeo Vardar. Mada, ne isključujem mogučnost da se to dogodi kada rešim privatne probleme“, rekao je Vujović za podgoričke Vijesti.

A, ti privatni problemi, otkriva Vujović, vezani su za posao.

„Rekao sam ljudima u Zagrebu da imam problem u Šapcu koji ne može da se reši ako nisam ovde. Imam privatni biznis koji se urušava ako nisam tu“, dodao je Vujović.

On je u dva mandata već trenirao Vardar, najpre od 2006. do 2009. pa onda od 2011. do 2013. godine.