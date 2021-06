Pao je kralj Halea Rodžer Federer, desetostruki šampion ovog turnira na travi iz Serije 500. Švajcarca je u sredu pobedio mladi Kanađanin Feliks Ože Alijasim. Posle eliminacije legendarnog asa, branioca trofeja iz 2019. godine, pre toga i drugog reketa sveta Danila Medvedeva, u prvi plan za osvajanje pehara izbio je Aleksandar Zverev.

Iako Nemac baš ne voli ovu podlogu, šesti teniser na ATP listi ima šansu da napravi lepu uvertiru pred treći grend slem sezone Vimbldon. Današnji (14.00) rival Zverevu je Francuz Ugo Amber. Nemac se namučio u prethodnoj rundi kada je igrao tri seta protiv zemljaka Kepfera. Meč je trajao sat i 47 minuta igre. Amber je dobio specijalistu za travu, američkog veterana Sema Kverija. Francuz je na 31. mestu rang liste. Biće ovo prvi meč ovih tenisera.

13.55: (1,33) Zverev - Amber (3,00)

Zverev je na Rolan Garosu stigao do polufinala, ali ga je zaustavio Stefanos Cicipas koji je u finalu zaustavljen od Novaka Đokovića.

Nikolaz Basilašvili u poslednjem meču osmine finala igra protiv Francuza Artura Rinderkeha, koji je tek na 119. mestu ATP liste. Iskusni Gruzin je do ove runde izgubio samo jedan set i to u šesnaestini finala kada je bio bolji od Žila Simona. Rinderkneh je takođe do ove faze u Haleu stigao posle jednog seta.

15.20: (2,03) Basilašvili - Rinderkneh (1,75)

Južnoafrikanac Lojd Džordž Heris je favorit protiv Slovaka Lacka koga je dobio dva puta od tri međususobna duela.

Pogledajte novu epizodu podkasta u kojoj je gost bio nekadašnji reprezentativac naše zemlje Rade Bogdanović...

IZBOR UREDNIKA

ATP HALE (TRAVA) - OSMINA FINALA

Sreda

Mute - Kolšrajber 0.2 (4:6, 6:7)

Tompson - Rubljov 0:2 (4:6, 4:6)

Ože Alijasim - Federer 2:1 (4:6, 6:3, 6:2)

Štruf - Džajron 1:2 (7:6, 3:6, 4:6)

Četvrtak

11.05: (2,03) Nišikori - Korda (1,70)

12.30: (1,27) Heris - Lacko (3,40)

13.55: (1,33) Zverev - Amber (3,00)

15.20: (2,03) Basilašvili - Rinderkneh (1,75)

***kvote su podložne promenama