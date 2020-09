Centralni stadion teniskog kompleksa u njujorškom Kvinsu, Artur Eš sinoć je bio u epicentru sportske pažnje zbog već poznatog incidenta Novaka Đokovića.

Slučajan pogodak lopticom u grlo linijskog sudije, te potom diskvalifikacija tema su dana širom planete. No, nije propatio samo Noletov ugled zbog ovog postupka, nego i njegove finansije. Pošto ne samo da je u dahu ostao bez četvrt miliona dolara turnirske nagrade koja mu je sledila zbog prodora u četvrto kolo, nego će tome dodati još najmanje 20.000 za kaznu. I to zato što je propustio konferenciju za medije, izbegavši bilo kakvo obraćanje javnosti, već je hitno napustio Bili Džin King tenisiki centar. Veruje se da će na kraju ukupna suma izaći na čak 300.000.

"Nije namerno pogodio sudiju, prava šteta što se to dogodilo, to je svima jasno, ali je morao da se pojavi pred medijima i da objasni sve, a ne ovako preko društvenih mreža. Tako se ne radi, Novak je morao to da kaže lično. Sve ovo će mu pokvariti reputaciju, biće "loš momak" do kraja karijere“ jasan je legendarni Džon Mekinro kojem se u ovom slučaju pridružilo još nekoliko legendi belog sporta.

E, por último, a imagem que eu citei na coluna de ontem como ”desespero no olhar da juíza” e pouco repercutiu pela demora a ser divulgada.



Vai dar uma bolada na garganta da mãe de vocês para ver é tranquilo ver ela puxar ar com máscara, combinado? pic.twitter.com/Wp7SPnFz1Z — Break Point (@BreakPointBR) September 7, 2020

Veliko je pitanje da li je bila uopšte pogrešna odluka izbegavanje obraćanje javnosti, jer Đokoviću ta suma ništa ne znači. Ko zna šta bi sve rekao medijima da je otvorio onako besan i razočaran usta u mikrofone.