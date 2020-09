Igraće Novak Đoković u ponedeljak za 36. masters titulu u karijeri. Ako je osvoji, izbiće na prvo mesto večne liste osvajača ovih turnira iz kategorije 1000.

A, morao je pošteno da se preznoji svetski igrač broj 1 da bi došao do finala, svog desetog finala u Rimu. Mladi Norvežanin Kasper Rud je duže od dva sata držao Đokovića na terenu, opasno mu pretio, ali na kraju je ostao bez snage – 7:5, 6:3.

Lošu uslugu Rudu je napravio i glavni sudija meča, koji je u tri navrata oštetio Đokovića za poen, čime je razbuktao bes kod Novaka, koji je posle toga počeo da igra kako najbolje zna. Do tada je to bilo tek solidno izdanje, pa je Norvežanin imao i prednost u prvom setu.

Štaviše, Rud je trećem gemu napravio brejk i čuvao ga sve do 5:4, kada je servirao za set. Tu mu se malo stegla ruka, jer imao dve set lopte, malo je proradio inat najboljeg igrača planete, koji je uspeo da se spasi brejkom i vrati meč u rezultatsku ravnotežu, a onda i da ponovo oduzme rivalu servis i sa 7:5 dobije taj deo igre.

Pljuštale su brejk šanse i u drugom setu, ali obojica igrača su uspevala da se odbrane do 3:2. Tu je počeo Rud da popušta, oduzeo mu je Đoković servis „sa nulom“ i to je bila presudna prednost, koju Novak nije ispustio do kraja meča.

Posle dva sata i deset minuta, Novak je došao do finala Rima. I pre godinu dana se borio za trofej, ali je izgubio od Nadala. Zato ako sutra pobedi rivala, a biće to pobednik duela Šapovalov – Švarcman, Đoković će osvojiti dodatne bodove za ATP listu. Trofej bi mu doneo 1.410 poena prednosti u odnosu na Rafu. Bio bi to sjajan znak pred start Rolan Garosa, poslednjeg grend slem turnira u godini.