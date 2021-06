Sve što je radio Rodžer Federer ove sezone bilo je podređeno Vimbldonu. Švajcarac je za omiljeni grend slem bacio sve karte na sto, sav napor uložen da se vrati na teren i dostigne optimalnu formu mogao je da padne u vodu već na startu Vimbldona. Pred eliminacijom, sateran uza zid… Ali, izvukao se . Povreda je bila jača od Adrijana Manarina.

Prvi čin – uspešan. Mada, ogolio je Fedeksove mane i pokazao da nije ni blizu nekadašnjeg nivoa. Biće potrebno mnogo toga da se poklopi Rodžeru Federeru kako bi ispunio zacrtani cilj: osvojio 21. grend slem, odlepio se od Rafaela Nadala i stekao dva koraka prednosti u odnosu na Novaka Đokovića.

Imao je Federer sreće na startu najstarijeg turnira na svetu. Mogao je da prokliza na vimbldonskoj travi brže no što je očekivao i završi u Lamanšu. Već je Švajcarac arhivirao Adrijana Manarina, mislima je u drugom kolu i duelu sa Rišarom Gaskeom. Tradicija mu je naklonjena, ima skor 18-2 protiv francuskog tenisera, ali nije Rodžer više apsolutni favorit ni protiv tenisera koji gutaju knedle kada ga vide sa druge strane mreže.

I Adrijan Manarino je neko ko je olako polagao oružje pred Švajcarcem, a da nije bilo peha, mogao je Francuz da povede Fedeksa na giljotinu i bude njegov dželat na londonskoj travi. Rodžer Federer će protiv Rišara Gaskea pokušati da obori sopstevni rekord po broju pobeda na jednom grend slemu. Švajcarski as je trijumfom nad Manarinom uspeo da izjednači dostignuće sa Australijan opena, gde ima 102 pobede, koliko ih sada ima i na Vimbldonu.

Do kraja turnira, ako bi dogurao do završnice, Federer bi mogao da se vrati na prvo mesto po ukupnom broju pobeda na jednom grend slemu. Rafael Nadal ga je ulaskom u finale Rolan Garosa pretekao, stigao je Bik sa Majorke do 105 pobeda na pariskoj šljaci i preuzeo štafetu.

U jednoj kategoriji Rodžer Federer je i dalje neprikosnoven Švajcarac ima ukupno 366 pobeda na grend slemovima. Novak Đoković je prvi koji mu gleda u leđa sa 311 pobeda, ali bi u perspektivi mogao da obiđe Federera i u ovom parametru, jer najbolji teniser sveta ima godine pred sobom, dok je u tom parametru Rafael Nadal na koti 291.

Ne oseća se više Federer tako sigurno na travi. Izgubio je oštrinu i direktnost koje su ga krasile, videlo se to i u Haleu. Neće nimalo lako biti Federeru da sustigne Rafala Nadala po broju pobeda na jednom grend slemu. Iako je Švajcarac sinonim za travnatu podlogu na kojoj ima 189 pobeda u karijeri, nikoga nije ubedio da će biti konkurentan da uđe u završnicu i napadne 21. grend slem.