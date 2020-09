Iako više od dve godine ne sarađuju, Pepe Imaz i Novak Đoković su i dalje u veoma dobrim odnosima, tako da čuveni, pokatkad ovde kod nas i omraženi „lajf kouč“ dobro zna glavu našeg asa.

A ta glava je pre dva dana uradila nešto nepromišljeno, što ju je koštalo izbacivanja sa US Opena. I upravo zato je odličan sagovornik za razjašnjavanje situacije koja je u Njukorku dovela do diskvalifikacije našeg asa i poprilične blamaže.

„Gledao sam meč, a onda sam se zabrinuo. Čuo sam neko gušenje, ali se nije videlo šta se tačno dešava. A kada je sve bilo jasno pomislio sam odmah kako nervi, tenzija mogu da te nadvladaju da učiniš ovakvu grešku“, kazao je Španac za Kadenu Ser, „Đoković je osećao pritisak da osvoji US open pošto u Njujorku nisu bila dva njegova najjača rivala, Rodžer Federer i Rafael Nadal. Hteo to ili ne, takve stvari opterećuju. Tri ili četiri minuta pre incidenta videlo se da mu nije dobro na terenu i bes na licu. Novak želi titulu pošto je blizu onoga što je sanjao čitav život. To ga je i nateralo da napravi grešku koja će mu, verujem mnogo pomoći u budućnosti.“

Prvi reket sveta je sdaa pod još većim pritiskom i pod još većom lupom javnosti, a potrebnno mu je upravo suprotno. Pre svegas mir i podrška ne bi li savladao "demone".

„Njemu sada treba malo vremena. Dobro je što Nole oseća podršku naroda koji je uz njega čini se više nego ikada. On je odgovoran za incidenti mora sa time da se izbori, a najbolje što možemo da uradimo za njega je da mu pružamo podršku. Ovakve stvari imaju koren u detinjstvu. Kada pobedite, sledi vam nagrada, a kada izgubite ništa. I tu dođe do ljutnje. Svi igrači treniraju taktičke stvari, forhend, bekend, servis... Ali malo ih trenira mentalnu stranu.Svi prave greške na meču, ali kada ih vežete više onda dođe do ovakvog mentalnog stanja. Takođe, ovaj incident će pomoći ljudima da ne vide u teniskim igračima predmete obožavanja. Novak je ovim pokazao da nije Bog i da je grešan kao svi, da je to što jeste i da ima jedinstvenu personu. Ne možemo želeti da budemo Nole, Rodžer ili Rafa...“

Imaz je upitan i za stanje uma Nika Kirjosa, momka koji ćini se bez neke jasne potrebe stalno pokušava da ocrni našeg asa, što se dogodilo i prekjuče. Španac smatra da i njemu ima pomoći.

„Ako osobi treba pomoći, najviše pažnje moramo usmeriti na to zašto on radi takve stvari. Možda Kirjos ovo radi ne bi li privukao pažnju i ima takvu ličnost koja se oseća sigurno ako se priča o njoj. Ne znam ga lično, ali ako bi tražio, pomogao bih mu.“, zaključio je čovek koji je srpskom teniseru pomogao kada mu je mentalno bilo najteže u karijeri.