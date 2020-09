Ide Miomir Kecmanović napred, korak po korak, godinu po godinu. Mladi srpski teniser danas ima priliku da se prvi put u karijeri domogne mesta među 40 najboljih na svetu.

Prognozirana su mu velika dela spram talenta koji ima, a on im je sve bliži. Kecmanović će se u Kicbilu danas boriti za svoj prvi ATP trofej. Rival u finalu će mu biti Janik Hanfman, momak koji je iznenađenje turnira, jer je na njega došao kao 118. igrač planete.

Miomiru je ovo drugo ATP finale u karijeri. U prvom, prošle godine u Antaliji, izgubio je od Lorenca Sonega. Sada ima veliku šansu da podigne trofej i osvoji 250 bodova, jer je favorit protiv nemačkog tenisera. A, ovo je ujedno i prilika da „osveti“ zemljake, jer je Hanfman na turniru prvo izbacio Dušana Lajovića, pa u polufinalu Lasla Đerea.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Ukoliko osvoji titulu, Kecmanović će doći do 1.258 bodova na ATP listi, pa će od ponedeljka biti 39. igrač sveta. Njegov najbolji rejting do sada je 47. mesto, ali ga je već nadmašio, pošto čak i ako ne dođe do pehara, od sutra će biti na 41. poziciji.

I Hanfmanu je ovo tek drugo ATP finale u karijeri. Razlika je, ipak, u tome što je Nemac sedam godina stariji od srpskog tenisera. Tu jedinu borbu za trofej Hanfman je izgubio 2017. godine od Fabija Fonjinija u Gštadu.

Dakle, jedan od dvojice finalista u Kicbilu će do kraja života pamtiti ovaj turnir, kao mesto gde je probio led.