Jedan je od četiri turnira sa formalno istim rejtingom, ali je suštinski Vimbldon teniski turnir sa najvećom težinom. Specifičan zbog svih svojih tradicija i živopisne istorije. Poseban zbog podloge koja jedva preživljava u današnjem svetu tenisa. Originalan zbog svih onih dugajlija gromovitih servisa koji na Vimbldonu pišu bajke i režiraju čuda. Dovoljno je setititi se Gorana Ivaniševića sa vajld kartom ili famoznog meča Mau – Izner koji je trajao tri dana.

To je Vimbldon!

Zato je poseban, zato se na njemu uvek očekuje nešto što se na drugim turnirima ne dešava. Jedan od igrača koji na Vimbldonu gaje velike ambicije i vide kao svoju veliku šansu je i iskusni Hrvat Marin Čilić. Visoka momčina iz Međugorja je već jednom igrao finale na vimbldonskoj travi, a stil igre i servis kao najjače oružje ga uvek stavljaju u grupu “nagaznih mina” za favorite.

Nekada treći, a danas 29. teniser na svetskoj rang listi je ušao među nosioce na ovogodišnjem žrebu i ima povoljan put ako bude na nivou kakav je umeo da prikaže na Vimbldonu.

U razgovoru za MOZZART Sport, Marin Čilić nam je pričao o svojim ambicijama na trećem grend slem turniru u sezoni, trenutnoj formi, Novaku Đokoviću i trci za status najvećeg u istoriji ovog sporta. Počeli smo sa Novakom i kako Marin vidi prvog tenisera sveta na Vimbldonu.

Da li je i za tebe Novak favorit i kako vidiš njegove šanse?

„Da, Novak je apsolutno prvi favorit na Vimbldonu, a još i više jer Nadal neće nastupati ove godine. Osvojio je prva dva grend slema u sezoni i verujem da će mu motiv biti ogroman da dođe do titule i na ovom ovde“.

Kako njegova pobeda u Parizu može da utiče na planu samopouzdanja a koliko bi ipak umor i pražnjenje mogli da mu budu opterećenje?

"Nakon Australijan opena ove godine, Novak je uzeo veću pauzu nego inače preskočivši sve turnire do Monte Karla i to mu je sigurno uticalo na blagi pad forme, a titula kod kuće u Beogradu mu je dala potrebno samopouzdanje pred Rolan Garos. Imao je neverovatno težak put do titule u Parizu, možda najteži ikad za njega na grend slemovima, ali je time pokazao svoju mentalnu i fizičku snagu koja je jedna od najboljih na Turu“.

Šta je po tebi njegov najveći kvalitet koji ga izdvaja od drugih?

„Mentalna snaga kad je najteže, nivo igre koji je iz nedelje u nedelju na top nivou, a i mogućnost da podigne nivo svoje igre kad mu je potrebno, nezavisno od imena protivnika“.

Koliko može Rodžer Federer na Vimbldonu i vidiš li ga među favoritima kao Novakovog najvećeg rivala?

"Rodžer je igrao u Rolan Garosu na jako dobrom nivou. Sam je i izjavio da nije očekivao takav nivo igre sa njegove strane. On se u Vimbldonu oseća kao kod kuće, tu igra najbolji tenis i to je pokazao nebrojeno puta kroz karijeru. Sigurno bih ga stavio u krug favorita jer neće nikome biti svejedno videti ga preko puta mreže“.

Kao jedan od najboljih servera sveta sa igrom za travnatu podlozi, jesi li iznenađen što Novak ima pet titula na Vimbldonu?

"Nimalo! Novak igra na svim podlogama neverovatno, zato i jeste jedan od najboljih u istoriji“.

Da li je dobar servis i dalje najveća prednost na travnatoj podlozi?

"Jeste. S obzirom da je teže pokrivati teren nego na drugim podlogama, servis još više dolazi do izražaja“.

Kako vidiš trku za najvećeg u istoriji između njih Đokovića, Federera i Nadala i za koga navijaš u njoj?

"Apsolutno je neverovatno šta su postigli njih trojica. Karijere kakve su imali, toliko trofeja u tako dugom razdoblju, svaki od njih je imao neke svoje uspone i padove, a opet su tu gde jesu. Čast je igrati sa njima u ovoj eri. Sa Novakom sam najprisniji i 'navijam' za njega, ali i sa Rodžerom i Rafom imam dobar odnos. I oni su mi dragi i jako ih cenim. Podigli su tenis na nove visine i strašno popularizovali ovaj sport“.

Mi u Srbiji stičemo utisak da dobar deo ljudi na Zapadu ne voli što se Novak umešao u trku Rodžera i Rafe i da ne dobija priznanja koliko zaslužuje. Kako ti gledaš na to?

"Uvek će se negde naći ljudi koji više navijaju za jednog od njih trojice, ali činjenica je da su sva trojica prave sportske legende i treba im skinuti kapu za ono što su postigli i što još postižu. Nijedan od njih nije svoje uspehe dobio na lutriji. Onaj koji ih ne ceni, ne razume sport uopšte“.

Koliko si ti zadovoljan početkom sezone na travi?

"Izuzetno sam zadovoljan sa početkom travnate sezone, uspeo sam povezati sedam pobeda što nisam uspeo u poslednje dve sezone. To mi je dalo samopouzdanje u rad i igru, a u meču sa De Minaurom sam jednostavno bio ispod svog proseka u te dve nedelje i to je rezultiralo porazom“.

Šta očekuješ od ovogodišnjeg Vimbldona?

"Očekujem od sebe nivo igre kao i u proteklih par nedelja. Angažovanost, pozitivnu i agresivnu igru, veliki motiv. Na to ću se koncentrisati sa svoje strane terena, a ako to budem odrađivao na visokom nivou, verujem da će i rezultati da prate“.

Kako si zadovoljan žrebom?

"Zadovoljan sam. Posebno jer sam u poslednjem trenutku dobio status nosioca zbog otkazivanja Tima. U delu kostura sam sa Medvedevim, što mi daje dva 'lakša' meča do trećeg kola. Nadam se odličnoj igri odmah od prvog kola u kojem me očekuje Italijan Karuso“.

Kako gledaš na dosadašnje Vimbldone, finale s Federerom i još tri četvrtfinala u nizu?

"Bili su sjajni za mene. Uz US Open, Vimbldon je moj najuspešniji grend slam. I u ta četiri poraza, dva pa čak i tri meča su mogla da se završe bolje za mene - 2:1 u setovima protiv Đokovića 2014, pa 2:0 u setovima sa Federerom i tri meč lopte 2016, a i finale 2017. gde sam imao nesreću sa žuljevima na stopalu. Verujem da će se otvoriti još koja prilika da napravim još vrhunskih rezultata“.

Može li se reći da ti je trava najbolja podloga?

"Da, rekao bi da uživam najviše igrajući na travi“.

Osvojio si ATP titulu posle tri godine. Koliko ti je to donelo samopouzdanja uoči Vimbldona?

"Titule ne dolaze tako često, a kad dođu, uvek me jako razvesele i daju mi tu potrebnu pozitivnu energiju za napredak u igri i bolju formu. Ova titula je svakako posebna jer je došla nakon dugog posta, a i zbog toga što dolazi pre Vimbldona“.