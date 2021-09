Šest mečeva i samo jedan izgubljen set do finala! U paklenoj je formi Danil Medvedev i to je dokazao još jednom večeras u polufinalu US opena, rutinski osvojivši kartu koja mu daje šansu da osvoji titulu.

Sjajni ruski teniser je pregazio Feliksa Ožea Alijasima za tek nešto malo više od dva sata igre i izborio treće finale grend slema u karijeri – 6:4, 7:5, 6:2.

U prva dva Medvedev je izgubio od Nadala pre dve godine baš u Njujorku, pa je ove godine u februaru poražen od Đokovića na Australijan openu, a ko će mu izaći na crtu ove godine na US openu saznaće ujutru po našem vremenu, kada Novak Đoković i Aleksandar Zverev završe bitku u drugom polufinalu.

Fantastičan tenis igra Medvedev od početka poslednjeg grend slema u sezoni. Meč sa Ožeom mu je bio šesti na turniru, a jedini set koji je izgubio je u prethodnoj rundi od Van de Zandšulpa. Sve ostale je “ometlao” s terena.

Polufinale je rešeno prelako. Ože Alijasim je imao veliku priliku u drugom setu da zakomplikuje sve, imao je brejk prednosti, vodio je 5:3 i servirao za osvajanje seta. Ruka mu se stegla kad mu vreme nije. Imao je 30:0, pa dve set lopte posle toga, ali nije uspeo da ih pretvorio u poen. Medvedev je uspeo da se vrati u “život” i pokazao onda mlađem Kanađaninu kako se to radi. Vezao je Rus četiri gema, a svoju drugu set loptu je pretvorio u vođstvo od 2:0.

Ispuštena šansa je potpuno psihološki slomila Ožea Alijasima, potpuno se predao posle toga i u trećem setu je pregažen za 33 minuta.

Medvedev je svoju kartu za finale osvojio, mora se priznati da mu se žreb lepo očistio, Ože mu je bio najteži rival, a 15. je teniser sveta. Rus je umeo takav poklon da iskoristi i protutnjao je do finala. Samo tako lagan put ume da bude i mač sa dve oštrice...