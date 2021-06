Odustao je Rafael Nadal od Vimbldona, izgleda da mu Olimpijske igre nikada nisu ni bile zaista u kalendaru, ali u njegovom štabu i dalje se vrti film sa Rolan Garosa.

A, tamo se desilo da je Rafa, „večiti šampion“ Pariza, poražen u polufinalu od Novaka Đokovića. Bio je spektakularan meč, najbolji teniser sveta je nadigrao Španca i fizički i psihološki ga toliko iscedio da je Bik s Majorke odustao od grend slema u Londonu.

U Nadalovom štabu još analiziraju polufinale. Njegov trener Karlos Moja je gostujući na jednoj španskoj televiziji pričao o tom meču. Iz njegovog ugla gledano, bila je to borba u kojoj su dva-tri poena prelomila na Novakovu stranu, mada priznaje da je Đoković potpuno zasluženo pobedio.

„Mislim da Đoković nije ništa novo uradio u Parizu u odnosu na njihov prethodni meč u Rimu. Njihovi dueli su toliko izjednačeni da prošlogodišnje finale Rolan Garosa, koje je Rafa glatko dobio, nije normalan rezultat. U ovom susretu u pitanju su bila dva-tri poena koja bi, da je Nadal dobio, možda prelomila na njegovu stranu. Ovog puta je Đoković bio uspešniji“, ocenio je Moja.

Ključ je, to svi znaju, bio u trećem setu, gde se lomilo „za dlaku“.

„Treći set je bio odlučujući. Posle njega Đoković nije dozvolio Rafi da reaguje kao što je on uspeo u prvom setu kada je Nadal vodio 5:0. Novak je dominirao, Rafi nisu išli servis i bekhend, napravio je 90 neiznuđenih grešaka, što je atipično za njega. Moraćemo da izvučemo pouke, da nam se takve greške više ne bi dešavale. Ipak, izgubio je od Đokovića, prvog tenisera sveta, velikog igrača, koji ima sve kvalitete potrebne da bi se pobedio Nadal“.

Tu nije bio kraj biranim rečima kojima je Karlos Moja pričao o srpskom teniseru.

„Nikada ne smete da potcenite Đokovića. Videli smo to u Australiji, videli i na Rolan Garosu kada je gubio 5:0 u prvom setu, pa videli smo finale... Nikada ne smete da ga otpišete. Ima impresivan mentalitet, veliku posvećenost i glad iako je dugo godina na samom vrhu. Mislim da su Federer, Nadal i Đoković jedan drugog gurali i činili boljim i moramo da budemo srećni što i dalje imamo priliku da uživamo u tim rivalitetima“.

Kada je Nadalov plan i program do kraja sezone u pitanju, Moja ne krije da je cilj napad na trofej u Njujorku.

„Plan je da igramo masterse u Kanadi i Sinsinatiju, a onda da se ide na US open. To je poslednji grend slem u sezoni, Rafa ga je osvojio četiri puta i tamo se jako dobro oseća. Uz to, biće publike, pune tribine, normalna atmosfera i njemu će to da prija“, ocenio je Karlos Moja.