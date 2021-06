Pored toga što je godinama bio trener i čovek koji je vodio Serenu Vilijams do najvećih uspeha u karijeri, Patrik Muratoglu je poslednjih sezona i mentor Stefanosu Cicipasu, koji je stasavao u njegovoj akademiji.

A, uz sve to, Muratoglu je oduvek apsolutni poštovalac lika i dela Novaka Đokovića, nekada je išao uz vetar pričom da je Srbin najveći svih vremena, dok danas to tvrde i mnogi mimo njega.

Zato američki stručnjak vrlo dobro zna koliko težak posao čeka njegovog pulena Cicipasa danas u finalu Rolan Garosa (15.00).

„Videli smo razna Novakova izdanja u poslednjih godinu dana. Kada izađe na teren kao Veliki Novak, onda nikog nije teže pobediti nego njega. Đoković je najbolji od sve trojice velikana (sa Federerom i Nadalom), to sam oduvek govorio. Ako su sva trojica na vrhuncu svoje igre, Novak će pobediti. To nas je istorija naučila. Za mene, on je najjači. Zato, ako Veliki Novak izađe na teren u finalu, biće to nateži mogući izazov“, istakao je Muratoglu.

Ipak, ako Đoković ne bude maksimalno odmoran, spreman, fokusiran, Cicipas će imati šansu, smatra američki trener.

„Zavisiće od Novakovog stanja uma. Videćemo kako će pristupiti finalu. Dešavalo mu se da ne igra najbolje protiv mladih tenisera. I protiv Musetija je slabo ušao u meč. Pamtim i polufinale US opena 2014. kada je izgubio od Nišikorija. Da vidimo sa kakvim licem će dočekati početak“, rekao je Patrik Muratoglu.