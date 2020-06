Novak: Domi, nadam se da voliš Srbiju, pošto ona voli tebe

Na ceremoniji proglašenja pobednika, odnosno dodele trofeja šampiona Adria Toura Dominiku Timu, prvi je reč imao direktor Đorđe Đoković:

“Hvala navijačima što su došli i uveličali ovaj događaj. Hvala svima. Domi, veliki si šampion, hvala ti što si ovde. Filipe, dobar si dečko. Šalu na stranu, veliki si šampion i velika nam je čast što si tu. Hvala svima koji su učestovali u organizaciji, svima koji su nam pomogli. Hvala sponzorima i Ministarstvu sporta i omladine na pomoći. Nadam se da ste uživali. Naravno, najveću zahvalnost dugujem mom bratu koji je inicijator i koji je omogućio jedan ovakav događaj”.

Kada je Nole uzeo mikrofon u ruke nastalo je ludilo...

“Pre svga da se zahvalim braći Marku i Đorđu koji su najzaslužniji za ovaj događaj. Hvala svim učesnicima što su prihvatili da učestvuju na turniru, što ste takvi kakvi jeste, pijatelji i kolege. Veliko je zadovoljstvo deliti život i teren s vama. Domi, nadam se da voliš Srbiju, pošto Srbija voli tebe. To je sigurno. Kao za svaki veliki sportski događaj potrebne su vam velike zvezde i morate paziti da sve prođe u najboljem svetlu, zato se zahvaljujem Domiju, Griši i Saši što su nam pomogli. Moram da kažem da je za njihov pristanak bio dovoljan samo jedan telefonski poziv. To treba podvući. Mi jesmo veliki rivali, ali to ne znači da ne možemo da budemo prijatelji. A oni su svi izvanredni momci”.

Prvi reket sveta potom se osvrnuo na sam turnir, kako je protekao i šta je sve bilo potrebno da se pokrene njegov projekat u veoma kratkom roku.

“Ovaj teniski događaj koji je krenuo odavde i trajaće mesec dana nešto je novo i sveže u ekosistemu tenisa. Samo mesec dana unazad rodila se ideja. Bilo je mnogo iskušenja, prepreka. Hvala i TSS-u na pomoći... Bilo je mnogo pitanja kako ćemo uspeti za kratko vreme da se organizujmo, ali bilo je i mnogo onih sa dobrom voljom, pošto su prepoznali humanitarni karakter. Hvala im na pomoći i fenomenalnom događaju koji je nadmašio i Serbia open koji se na ovim terenima održavao od 2009. do 2013. godine“.

Đoković nije zaboravo da pohvali zaista sjajnu publiku.

“Preko 100 miliona domova je imalo priliku širom sveta da gleda ovaj turnir. Oduševljen sam teniskom edukacijom navijača. Hvala vam. Uvek sam se trudio da gledam na ove vanredne okolnosti sa vedrije strane, pa tako i u ovim okolnostma. Veliki broj ljudi je došao ovde, sve je bilo po propisima i merama Vlade Srbije. Život ide dalje, ovo je pozitivna slika”, zaključio je Novak Đoković.