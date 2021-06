Novak Đoković je u Parizu stigao do ogromnog uspeha. Postao je prvi teniser u open eri koji je svaki grend slem osvojio makar po dva puta. Prvi je koji je na nekom grejnd slemu dva puta došao do 0:2 do 3:2. Približio se Federeru i Nadalu u večnoj trci na jedan grend slem zaostatka. I ostao u igri za podvig kakav niko nija napravio u open eri – sva četiri grend slema u nizu.

Posle meča je na konferenciji za medije delovao vrlo smireno. istakao je da je ovo jedan od tri najveća uspeha njegovoj karijeri.

“Oduševljen sam i veoma sam ponosan na ovo dostignuće. Biti deo istorije sporta koji volim je uvek velika inspiracija. Ne mogu biti srećniji. Ovo je u Top 3 mojih dostignuća: Rafa četiri i po sata, pa jučerašnji dan bez treninga i onda ovaj preokret posle novih četiri i po sata protiv Cicipasa kojem je ovo prvo veliko finale. To je uvek nezgodno jer on nije imao mnogo toga da izgubi”, rekao je Novak.

O slabijoj igri u prva dva seta…

“Bio sam blizu u prvom setu ali je on bolje igrao odlučujuće poene. U drugom setu sam se osećao pomalo umorno. Mentalno i fizički. Onda sam otišao na pauzu kao protiv Musetija i vratio sam se osvežen. Osetio da sam mu ušao u glavu ranim brejkom u trećem setu. Posle toga se više nisam osvrtao unazad. U glavi uvek imam dva glasa. Onaj jedan mi je glasno govorio da je gotovo ali sam ga nadjačao onim drugim koji je govorio da ja to mogu. Pokušao sam da to ponavaljam u glavi i da živim to što mi govori”.

Da li mu je pad pored mreže u prvom setu smetao da odigra bolje.

“Osetio sam malo uticaj tog pada. Kada tako padneš, nije neophodno da ćeš to osetiti ozbiljno ali nekada utiče kao što mi je danas uticalo na prvi servis. Ipak, nije to bila ništa veliko što bi me ozbiljno izbacilo iz takta. Ne bih da to oduzme bilo šta kvalitetu njegovog tenisa koji je prikazao”.

Šta se desilo na pauzi što ga je tako preporodilo?

“Tamo su moji anđeli čuvari. Imam svoj posebni ćošak i to je tajna koju ne mogu da otkrijem i koja mi pomaže”.

O mentalnoj snazi…

“Na terenu nemaš mnogo vremena da razmišljaš. Misli dolaze i odlaze veoma brzo. Trenirao sam mentalnu stabilnost da ostanem u momentu. Da ne skrenem s puta. Dešavalo mi se to nekoliko puta do sada u velikim mečevima. Posvećujem mnogo vremen mentalnom treningu i drago mi je da se to isplaćuje”.

Na pola je puta od osvajanja sva četiri grend slema u sezoni.

“Sve je moguće. Ovo što sam do sada uradio u karijeri i životu je fenomenalno. Radio sam mnoge stvari za koje su ljudi mislili da su nemoguće. Pokazao sam da je moguće i doveo sebe u poziciju da osvojim zlatni slem. Bio sam već u ovoj poziciji 2016. kad sam izgubio na Vimbldonu u trećem kolu. Imamo samo dve nedelje do Vimbldona što nije baš idealno. Ipak su to to dve potpuno različite podloge i pokušaću da se što bolje adaptiram. Slaviću ovaj uspeh nekoliko dana a onda ću se fokusirati na Vimbldon. Nemam nikakav problem sa tim da kažem da idem na tu titulu. Nadam se da ću iskoristiti ovo samopouzdanje i na Vimbldonu. Imao sam tamo uspeh na nekoliko poslednjih učešća i nadam se da ću nastaviti tu seriju. Volim da igram na travi, napredaovao sam na toj podlozi, prilagodio igru…”

Nadal i Federer po 20, Đoković 19. Prestizanje na večnoj listi?

“Nikad nisam mislio da je te nemoguće. Još nisam stigao do tamo, ali sad je jedan manje razlike. Rafa i Rodžer i dalje igraju sjajno, svi imamo istu priliku na Vimbldonu i na narednim grend slemovima. Nastaviću da ih jurim ali ću se istovremeno držati mog originalnog puta. Sva trojica imamo svoje puteve”.

Na kraju, poseban momenat je bio kada je dao reket dečaku koji se posle toga izbezumio od sreće.

“Ne znam tog dečaka ali mi je bio u ušima ceo meč. Bodrio me je na 0:2 i čak mi davao trenerske savete o taktici. Govorio mi je da držim servis, da udaram laku prvu lopticu, da diktiram, da idem na njegov bekhend… To mi je bilo baš lepo i simpatično i osetio sam da je taj dečko najbolja osoba kojoj sam mogao da dam reket. Da mu iskažem zahvalnosti što je bio uz mene i podržavao me ceo meč”.