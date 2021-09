Srpski as nije uspeo da osvoji kalendarski grend slem u Njujorku. Danil Medvedev je u finalu na stadionu Artur Eš posle tri seta stigao do prve krune na najvećim turnirima.

Na konferenciji za srpske medije posle finalnog meča u Velikoj jabuci, Novak je govorio o planovima za budućnost.

"Mislim da sam se stvarno potrudio da uradim sve što je u mojoj moći da se pripremim na najbolji mogući način, da sebe dovedem u optimalno stanje tela, uma i duha. Stvarno ne znam šta bih promenio, stvarno sam se maksimalno potrudio... Jednostavno, igrao sam protiv boljeg igrača danas, koji je imao više elana i energije. Nažalost, ja nisam bio najsvežiji u nogama, negostajalo mi je "goriva" i to su nijanse koje odlučuju. Ja sam osećao da sam sporiji i da mi nedostaje pola koraka, naročito na mom riternu, koji je jedan od mojih najvažnijih udaraca, uz neospornu činjenicu da je on danas sjajno servirao. To je još dodatno otežalo moj posao na terenu. Na kraju, ostaje taj žal za ovim mečem, ali, sa druge strane, i zahvalnost i ponos na sve što je ovde učinjeno. Pravo da vam kažem, nemam nikakav plan, apsolutno ništa. Ne znam da li ću igrati bilo šta, bilo gde... Trenutno sam samo ovde, u mislima, u Njujorku“, rekao je Novak, prenosi portal b92.net.

Na pitanje oseća li da i u 34. godini ima još prostora da napreduje, Novak je odgovorio da je svetan toga.

"Mora da se napreduje. Stagnacija znači nazadovanje u tom kontekstu. Bez treninga, na terenu i van njega, nema rezultata. Što više vreme odmiče za nas matorije, to nam je duplo teže nego mlađima da ostanemo na vrhu i da budemo kandidati za osvajanje slemova. Svestan sam toga, ali nije to nešto što me brine, to je prirodni ciklus u životu. Ne osećam se staro i istrošeno kada je telo u pitanju. Naravno, život je potpuno drugačiji, ja sam i suprug i otac, imam druge prioritete kada se život sagleda u celini. Želeo bih više da budem sa decom, to sam sebi obećao jer... Odsustvo me boli dosta... Izvinjavam se. Uhhh", rasplakao se Đoković i napustio salu za konferenciju, prenosi b92.net.

Do kraja sezone najveći turnir koji Đokovića očekuje je završni Masters u Londonu. Pre toga su igraju turniri iz Serije 1.000 u Šangaju i Parizu. Videćemo da li će najbolji teniser sveta da napravi dužu pauzu pred finiš sezone.