Dva najvažnija meča na Rolan Garosu započinjao je sa (bar) jednim setom minusa. Oba puta se vraćao. To može samo Novak Đoković! I niko drugi...

Devet sati tenisa u manje od dva dana razmaka. I dve pobede. To može samo Novak Đoković! I niko više... Neka misli ko šta želi, ovaj čovek je najbolji u istoriji tenisa!

Izvukao je poslednju kap znoja i energije iz sebe Novak Đoković, ali je uspeo, jer je zaista uradio sve što je mogao da prebrodi dva teška meča, dva ogromna izazova, dva zastrašujeće motivisana protivnika.

"Ovo je bila električna atmosfera u finalu, želim da se zahvalim svima koji su mi pomogli. Mojih devet sati tenisa u poslednjih 48 sati, jako je bilo teško za mene da u tako kratkom periodu prolazim kroz sve ovo. Verovao sam u sebe i svoje mogućnosti i znao sam da to mogu da uradim", izjavio je Đoković pošto je pokorio Pariz i dodao:

"Ovo je san koji sam ispunio, ostvario sam još jedan veliki cilj".

IZBOR UREDNIKA

Stigao je Novak do 19. grend slema, Otvoreno prvenstvo Francuske je njegovo ponovo!

"Privilegija je biti ovde. Moram prvo da kažem nekoliko reči o Stefanosu. Mogu da razumem kroz šta prolazi, došao je do finala, ovo su situacije i mečevi iz kojih najviše naučiš u karijeri, siguran sam da će izaći još jači iz svega i da će u budućnosti da osvoji mnogo titula i pehara. Od mene ima samo poštovanje. Ostvario sam san, dobio bitku za jedan od najvećih trofeja u našem sportu. Moram da pronalazim uvek novu motivaciju da budem ovde, da pobeđujem, ali najveća motivacija mi je porodica koja mi daje sve - podršku i ljubav. Hvala i timu koji me je doveo do ovog trenutka, ovo je zaista veliki sistem gde je mnogo važno da sve bude kako treba. Želim da nastavim dalje, ne da stanem".

Stefanos Cicipas je posle izgubljenog meča zaplakao, svestan da je propustio priliku kakva se retko pruža. Ali, na kraju se ipak pokorio prvom na svetu, osvajaču 19 grend slemova, nedodirljivom.

"Velika bitka", kratko je započeo Grk suznih očiju, pa nastavio:

"Svaka čast Novaku jer je pokazao kakav je sportista, igrač. Nadam se da ću jednog dana uspeti da uradim bar pola onoga što je Novak postigao. Čestitam i njegovom timu jer su ga spremili da osvoji još jedan veliki trofej".

Stajao je Novak Đoković ponosno na tronu Pariza, dok se sa razglasa čula himna "Bože pravde". I pevao je ponosno. Najveći je. Zaslužio je. Sada na kraći odmor, pa u osvajanje Vimbldona.