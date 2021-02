Australija je definitivno drugi dom Novaka Đokovića. Srpski teniser potvrdio je to u prvom susretu u 2021. godini savladavši Denisa Šapovalova 7:5, 7:5 za izjednačenje u duelu Srbije i Kanade u okviru ATP kupa te će pobednika odlučiti dubl meč.

Iako su pauza i karantin imali očigledan uticaj na igru prvog reketa sveta, on je uspeo da se izbori sa trenutno najboljim teniserom Kanade i savlada ga u duelu koji je trajao sat i 54 minuta čime je ujedno neutralisao poraz Lajovića od Raonića.

Gospodar Melburna do pobede je stigao kroz dva preslikana seta, u oba slomivši otpor rivala u 12. gemu.

Prvi put, Novak je rivala stavio na muke u četvrtom gemu kad je stigao do dve brejk lopte, ali ih nije realizovao. Usledla su po tri prilično rutinski osvojena gema tenisera na svoj servis, posle kojih je Šapovalov došao u situaciju da servira za ostanak u setu. Pritisak na 12. tenisera sveta bio je dovoljan da Đoković pronađe tračak nesigurnosti kod rivala i pretoči ga u set lopte. Iako Srbin nije uspeo da iskoristi prvu, ubrzo je došao do nove i, iz popravnog, posle 59 minuta igre stigao do vođstva.

Nakon veoma napornog prvog seta, teniseri su fokus usmerili pre svega na osvajanje gemova na svoj servis. Jedina prilika za brejk viđena je u prvom gemu na servis Kanađanina nakon izgubljenog seta. Bilo je vidljivo da se Đokovićevo vođstvo odrazilo ne Šaovalova, koji je, iako poljuljan, uspeo da spreči Srbina da materijalizuje brejk loptu.

Nakon serije gemova bez brejka, Đoković je po modelu iz prvog seta napao rivala pri rezultatu 6:5 što se pokazalo kao taktika koja donosi rezultat. Još jednom je Šapovalov popustio pod pritiskom i na korak od taj-brejka izgubio gem vredan seta i pobede.

Podsetimo, Srbija na ATP kupu brani tron, a pitanje pobednika u prvom dvoboju rešiće dubl meč u Rod Lejver areni. U grupi sa Orlovima i Kanadom nalazi se još Nemačka sa kojom će naši teniseri snage odmeriti za dva dana.