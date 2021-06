Od teniskog klasika i kultnog finala Vimbldona koje su režirali Novak Đoković i Rodžer Federer prošle su pune dve godine. Najprestižniji teniski turnir zaključala je najveća pošast, što se nije dogodilo nikada osim za vreme najmračnijih perioda civilizacije - svetskih ratova. Kao da godinu dana nije bilo dovoljno da se slegnu utisci od tog finala. Novak Đoković će tako posle dve godine započeti odbranu trona i krenuti u misiju osvajanja šeste titule na Vimbldonu i 20. grend slema, čime bi stao rame uz rame sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom.

14.30: (1.01) Novak Đoković - Džejk Drejper (20.0)

Osvajanjem pehara na londonskoj travi najbolji teniser sveta bi se približio Zlatnom slemu. Objedinjenjem sva četiri trofeja u istoj godini Novak bi stavio tačku na svakodnevnu priču o najvećem teniseru u istoriji belog sporta. A, čini se da na Vimbldonu, u ovom trenutku, nema mu ravnog.

Srpski as je od trenutka kada je 2011. godine podigao prvi pehar na Vimbldonu i probao londonsku travu u narednih osam izdanja najstarijeg turnira uzeo još četiri titule i u drugi plan potisnuo Rodžera Federera, osmostrukog šampiona, koji je bio sinonim za Vimbldon.

Novak Đoković i Rodžer Federer(©Reuters)

Švajcarac je daleko od zenita, ali iako je na treći grend slem sezone stiže posle dve operacije, godinu dana odsustva i u slaboj formi, Rodžer Federer će kao takav biti jedan od najvećih kandidata da se nađe u finalu. A novom blokbasteru, koji svi željno iščekuju i nije moguć upravo pre velikog finala, pogotovo bi se obradovao Novak Đoković, jer ga Federer u finalu grend slema nije dobio još od 2007. godine.

Predstavljan je Švajcarac kao nešto najsavršenije na travnatoj podlozi, ali je realnost malo drugačija kada ga Novak Đoković sačeka sa druge strane mreže. Naročito u finalu. Srpski as i Švajcarac su se na Vimbldonu sastali četiri puta, a Federer je trijumfovao samo u prvom meču - u polufinalu turnira u Londonu 2012. godine i tako sprečio Novaka da odbraniti titulu. Od tada je Đoković tri puta tukao Fedeksa u bici za trofej, poslednji put u finalu pre dve godine.

Pokušao je Rodžer Federer da tempira formu za sezonu trave i u Haleu, omiljenom turniru švajcarskog tenisera koji je 10 puta osvajao, uhvati zalet za Vimbldon. Ali, videlo se da veteran iz Bazela nije onaj stari. U drugom kolu ga je zaustavio Feliks Ože-Alijasim, koji je kasnije u polufinalu izgubio od pobednika Iga Amebra.

Curi pesak u Rodžerovom satu, ostalo je još malo zrna u gornjem delu peščanika i ovaj Vimbldon mu je možda i poslednja prilika da se domogne 21. grend slema.

Da bi Novak Đoković mogao da bude najveća prepreka sebi govori i podatak da na Vimbldonu učestvuju samo četiri čoveka koja znaju kako se podiže trofej na četiri najvažnija turnira u belom sportu. Uz Novaka i Rodžera tu su još samo Endi Mari, koji je kao i Federer imao dugu pauzu i išao pod nož.

Britanac je u Kvinsu posle tri godine zaigrao na travi, prošao je Benou Pera, ali je dvostruki olimpijski šampion bio nemoćan protiv Matee Beretinija. Uzeo je Endi Mari dve od tri grend slem titule na Vimbldonu, ali kada se o njima govori one su sada već pluskvamperfekat. Od grend slem šampiona tu je još samo Marin Čilić. Podsećamo, Rafael Nadal i Dominik Tim su otkazali učešće.

Endi Mari (©Reuters)

Pred svaki grend slem se licitira ko bi mogao da pomrsi konce velikoj trojci, u poslednje vreme isključivo Novaku Đokoviću, ali ni oni najveći optimisti i zagovornici teze da je nova generacija sposobna da osvoji grend slem dok je srpski as na vrhuncu ne usuđuje da prognozira da će do toga doći na Vimbldonu. Tu je za sve Novak Đoković apsolutni favorit. Jasno je i zašto.

Od tenisera mlađih od 30 godina samo je Dominik Tim osvojio grend slem - US open. Ostali - mrtvo more. A, Vimbldon im je rak-rana. Ako se ograničimo na granicu od 30 godina, tri tenisera su uspela da se plasiraju u četvrtfinale. Dalje od njega ni da maknu, a jedan ni ne učestvuje ove godine. Bernard Tomić, nekada velika nada australijskog tenisa je dogurao do četvrtfinala. Ove godine Tomić neće nastupiti u Londonu, a uz njega su među osam najbolji u nekom trenutku uspeli da uđu još kontroverzni Nik Kirjos i Luka Puj. Dakle, novom talasu baš i ne godi vimbldonska trava.

Od prvih 10 nosilaca (Đoković, Medvedev, Cicipas, Zverev, Rubljov, Federer, Beretini, Bautista Agut, Švarcman, Šapovalov) na Vimbldonu, ako bi se izuzeli Đoković i Federer, jedino Roberto Bautista Agut ima rezultat vredan pomena. Iako se kao i svi španski teniseri najbolje snalazi na šljaci, uspeo je 2019. godine da se probije do polufinala Vimbldona. Bio je naklonjen i žreb Bautisti Agutu, očistio mu se žreb, pa je u četvrtfinalu igrao sa izrazitim šljakašem Peljom. Ali, u polufinalu nije mogao protiv Novaka Đokovića.

Svi ostali su dobacili najdalje do četvrtog kola. Mateo Beretini, Stefanos Cicipas i Aleksander Zverev su ušli u četvrtu rundi, Danilu Medvedevu i Dijegu Švarcmanu je treće kolo najbolji plasman, a Andrej Rubljov i Denis Šapovalov su najdalje skočili do druge stepenice. Možda bi neki od njih imali iole zapaženiji rezultat da pandemija virusa korona nije uticala na otkazivanje Vimbldona minule sezone, ali sve u svemu - prilično tanko.

Andrej Rubljov i Stefanos Cicipas se nalaze na Novakovoj strani žreba, ali bi morali da probiju barijeru kako bi se sastali sa svetskim brojem jedan. Susret Novaka Đokovića i Andreja Rubljova nije moguć pre četvrtfinala, a Cicipasov i Đokovićev pre polufinala. Ostali mladi lavovi bi morali da se probiju do finala kako bi se izvagali sa Novakom. Naravno, pod uslovom da i srpski as preskoči sve prepreke.

Mateo Beretini (©Reuters)

Crta se put Novaku do finala, a od svih nosilaca je tokom sezone trave najviše pokazao Mateo Beretini. Nisu poznati Italijani po velikim dostignućima na travi, ali bi Beretini mogao biti izuzetak. Pre dve sezone je Beretini podigao prvi pehar na travi savladavši Feliksa Ože-Alijasima u Štutgartu, a sada se za Vimbldon pripremao na Kvinsu. I osvojio titulu. Jedino mu je Travalja na startu turnira oduzeo servis, koji će mu biti veliki adut i na Vimbldonu. Fantastično servisa Beretini, ali ne potpada u kategoriju velikih servera, jer nije striktno server. Odlikuje ga odličan forhend sa kojim se Novak upoznao u četvrtfinalu Rolan Garosa pre mesec dana, a popravi li bekhend, u perspektivi bi mogao da postane jedan od glavnih favorita za osvajanje Vimbldona.

Danil Medvedev je takođe imao odličnu uvertiru za London, pošto je na travi Maljorke osvojio pehar i napumpao samopozdanje. Ali, ruskog tenisera nije mazio žreb. U prvom kolu igra protiv Lenarda Štrufa i taj duel će uz meč Federer - Manarino biti derbi prve runde.

Denisu Šapovalovu bi postilu igre trebalo da leži Vimbldon, ali mladi Kanađanin nije imao zapaženih rezultata do sada na travnatoj podlozi. Takođe, Aleksander Zverev bi rivalima mogao da napravi veliki problem razornim servisima i stavi ih na muke. Ipak, na izrazito brzoj podlozi će stasiti Nemac imati poteškoća kada ga protivnici razvuku po terenu. Iako je jedna od najimpozantnijig fizičkih figura na ATP turu, Aleksander Zverev te predispozicije ne koristi na najbolji način, a posebno se to ogleda u njegovom forhendu.

Sa svima od prvih 10 nosilaca Novak Đoković ima pozitivan međusobni skor. Izuzetak je Andrej Rubljov, ali zbog toga što do sada nisu delili megdan na ATP turu. Mnogo razloga imaju Novak Đoković i svi njegovi navijači da spokojni dočekaju Vimbldon.

SKOR NOVAKA PROTIV PRVIH 10 NOSILACA:

Đoković - Federer 27:23

Đoković - Bautista Agut 9:3

Đoković - Cicipas 6:2

Đoković - Zverev 6:2

Đoković - Medvedev 5:3

Đoković - Švarcman 6:0

Đoković - Šapovalov 6:0

Đoković - Beretini 2:0

Đoković - Rubljov nisu se sastajali

NAJBOLJI REZULTATI PRVIH 10 NOSILACA NA VIMBLDONU: