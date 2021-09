Svi žalimo zbog toga što je kalendarski grend slem izmakao Novaku Đokoviću, ali ako je neko već morao da učini to, neka je to bio Danil Medvedev. Novi šampion US opena je odmah posle osvojenog prvog grend slema Đokoviću poručio da je Srbin za njega najbolji u istoriji tenisa, a posle meča je još detaljnije komentarisao koliko je u stvari teško bilo izdržati u finalu njujorškog turnira.

Zato je uostalom i igrao sa jasnom taktikom da meč učini što je kraćim. Čak i na drugi servis, Rus je prelazio sve granice rizika. Isplatilo se.

“Dan pred svaki meč sa trenerom pričam o taktici. Obično traje pet do 10 minuta, neke sitne stvari. Gde ću da serviram, šta ću da radim tokom poena. Kada igram protiv Novaka, traje oko 30 minuta. Zašto? Zato što smo već igrali i znam da je svaki meč drugačiji, jer je on toliko dobar. Menja taktiku, pristup. Za razliku od meča na Australijan Openu imao sam jasan plan šta da radim. Naravno, dosta je zavisilo od njega”, počeo je Medvedev na šampionskoj konferenciji.

I nastavio.

“Da li je Novak igrao svoj najbolji tenis? Možda ne danas. Bio je pod velikim pritiskom, mada bio sam i ja. Ali sam rizikovao. I na taj drugi servis, jer sam osećao samopouzdanje. Znao sam da ne smem da mu na servis dajem lake poene, jer on to voli. To je bio plan, a kako sam imao samopouzdanje, uspeo sam”.

Na kraju pobeda u tri seta, delovalo je dosta lako. Nije bilo.

“Grčevi su počeli kad sam vodio sa 5:3 u poslednjem setu. Mislim da zbog pritiska nisam uspeo da na pri vođstvu od 5:2 rešim meč na svoj servis. Noge su mi otišle posle 5:3. Na 5:4, leva noga, skoro da nisam mogao da hodam. Ako zaista pogledate snimak, kada idem po peškir, leva noga mi zaostaje. Trudio sam se da to ne pokazujem, nije dobro ako Novak to oseti. I onda na 40:15, imao sam dve meč lopte. Rekao sam sebi: ‘Hajde, idi po as, probaj samo’. Pa ogromna dupla servis greška. Onda sam pogodio. I zaista sam srećan”.

Da nije pogodio, sa onakvom podrškom kakvu je Novak imao u Njujorku…

“Bilo je teško, nije da nije. Ne znam šta bi se desilo da je stigao na 5:5, počelo bi neko ludilo, ko zna. Ne mislim da su navijali protiv mene, više za njega. Želeli su da vide svog čoveka kako osvaja kalendarski grend slem. Sigurno je to bio i uzrok nekih mojih duplih grešaka. Zbog toga je ova pobeda još slađa”.

Danil jednostavno voli kad je publika protiv njega. Još 2019. je navijačima u Njujorku jasno poručio da se hrani njihovim zvižducima. Ovog puta nije bio tako raspoložen za svađu. Uostalom, ogromno je njegovo poštovanje prema Đokoviću. Zato je Novaku i rekao da je najbolji u istoriji tenisa. Nije želeo da posle meča to ponovi, ali nije ni krio da tako misli.

“Verovatno to neću ponoviti još jednim, ali da, bio sam iskren. Možda bi to moglo da se shvati i kao malo nepoštovanja prema drugim momcima, svi znamo kojim (Rodžer Federer i Rafael Nadal). Ali on je bio iza mene. I ne, ne bih to rekao da je iza mene bio bilo koji drugi igrač. Rekao sam šta mislim i nemam šta da dodajem”, iskren je Medvedev.

IZBOR UREDNIKA

Takav je i kada priča o narednim ciljevima. Trenutno mu fali 1.400 poena da stigne Novaka i preuzme prvo mesto na ATP rang-listi?

“Moram da branim Pariz i završni turnir sezone. Novak mislim ne brani mnogo. Tako da iskreno mislim da je to nemoguće u ovoj godini. Imamo Indijan Vels, Bersi, Torino, neću igrati u nedelju kada su turniri u Beču i Sankt Peteburgu. Daću sve od sebe na svakom turniru, ali sad sam samo srećan što sam osvojio prvi grend slem”.

Opet ipak o Đokoviću i kalendarskom grend slemu.

“Jeste mi žao zbog Novaka, ne mogu da zamislim kako se on oseća. S druge strane, sve to čini ovu pobedu slađom. Mislim, grend slem je grend slem, bio bih srećan i da sam dobio Botika (Van de Zandšulpa, 62. tenisera sveta). Ali za samopouzdaje i budućnost karijere, saznanje da sam pobedio nekog ko je dobio svih 27 mečeva na rend slemovima, pride i mene u Australiji, da je u pitanju čovek koji je ciljao istoriju i da sam ga ja zaustavio, definitivno će mi doneti samopouzdanje, posebno za tvrde podloge, videćemo za ostale”.

Za kraj, onaj pad kao proslava posle trijumfa…

“Mogu to da objasnim. Još dok sam igrao na Vimbldonu, jer to nije moja omiljena podloga, ne osećam da se krećem tečno kao na tvrdim podlogama, igrao sam sa samopouzdanjem. I jedne noći, nisam mogao da zaspim, pet ili 10 minuta neke lude misli, kao i kod svakog drugog. I onda, OK, ako osvojim Vimbldon, zamisli da ga osvojim protiv Novaka ili tako nekog, ne smem da slavim na dosadan način, to radim stalno. Moram da izmislim nešto posebno”, počeo je Mevedev…

Ubrzo je sve postalo jasno…

“Volim da igram Plejstejšen, volim da igram Fifu. Ta se proslava zove ‘mrtva riba’. Ako poznaješ protivnika dok igraš Fifu, mnogo ćeš puta to da mu radiš. Daš gol, vodiš sa 5:0 i uradiš ovo. Pričao sam sa momcima u svlačionici, mlađi momci, super momci, igraju Fifu. Bili su u fazonu: To bi bilo legendarno. Svako ko igra Fifu misli da je ona legendarna. I otud taj pad. Nije me briga da li ću biti u novinama zbog toga, nije to. Samo sam želeo da proslavim na poseban način, da se dopadne drugarima sa kojima igram Fifu. Znao sam da ću to da uradim. Malo je bolelo. Ipak je tvrd teren”, završio je Medvedev.