Nema Srbija osim Novaka Đokovića više tenisera u singlu, ali u dubl konkurenciji i dalje su "žive" Aleksandra Krunić i Nina Stojanović.

Srpske dame nadigrale su Amerikanke Usue Arkonadu i Vitni Osuigve bez većih problema za malo više od sat vremena – 6:3, 6:3.

Krunićeva i Stojanovićeva su prvi set otvorile furiozno, pa su na prvi dobijen gem rivalki odgovorile sa četiri uzastopna uz dva brejka. Povele su Srpkinje sa 4:1, rivalke su uspele da vrate jedan brejk, ali to nije oduzelo samopouzdanje našim teniserkama, pa su do kraja nastavile istim ritmom. Set su završile upravo brejkom iz drugog pokušaja.

Slično je stanje bilo i u drugom setu. Srpski tim jepoveo sa 4:1 uz jedan brejk, Amerikanke su uspele da vežu dva gema i oduzmu servis Stojanovićevoj i Krunićevoj. Prelomni je bio osmi gem koji su srpske teniserke dobile uz dosta muke, ali su brejkom najavile pobedu i plasman u narednu fazu.

Podsetimo, srpska ekipa dobila je specijalnu pozivicu za US Open. U narednom meču rivalke će biti pobednice duela Baptista/Navaro – Kostjuk/Jastremska.

Uspeha nije imao Dušan Lajović u dublu sa Brendonom Nakašimom. Bolji od njih bili su Metju Ebden i Maks Pursel rezultatom 7:6 (4), 7:6 (2).

Ozbiljno tesan, neizvestan i borben meč odigrali su teniseri s obe strane mreže, toliko da u prvom setu nije ni bilo brejka. U taj-brejku je ipak bilo 7:4 za dvojac Ebden-Pursel, iako je viđeno čak pet mini-brejkova.

I u nastavku je bilo dosta neizvesnosti. Lajović i Nakašima nisu na papiru bili favoriti, ali su se svojski potrudili da se rival dobrano namuči kako bi otišao dalje. I ovog puta brejka nije bilo, mada su Lajović i Nakašima umalo posustali na svoj servis u četvrtom gemu. Spasili su tri brejk lopte i nastavili borbu gde su ipak ostali bez snage. Dubl iz Australije rutinski je odradio posao na kraju, pa je rezultat taj-brejka iznosio 7:2. Dalje idu na pobednika duela Hurkač/Valkov – Kabal/Farah.

Ivana Jorović je takođe ispala u ženskom dublu sa Lesli Kerkhov pošto su bolje bile Elen Peres i Kvete Peške sa 2:0, po setovima 6:2, 6:2.

Teniserke iz Australije i Češke su dobile meč bez većih problema, sa ukupno pet brejkova, dva u prvom i tri u drugom setu.

Prava senzacija viđena je u muškom dublu, pošto je najbolji dvojac planete ispao! Hrvati Nikola Mektić i Mate Pavić pretrpeli su šamarčinu od Natanijela Lamonsa i Džeksona Vitroua koji su otišli dalje posle samo 79 minuta igre – 6:2, 7:5!

Već u prvom setu videlo se da hrvatski dubl nije u pravom ritmu, pošto je rival uzeo čak tri brejka što je dovelo do toga da rezultat bude 6:2, a set potraje tek nešto više od pola časa. Uspeli su Hrvati da se saberu i unesu malo živosti u meč. Sve do 5:5 bilo je neizvesno kome će otići drugi set, ali onda su izgubili svoj servis što je američki dubl samo poguralo do sledećeg kola! A tamo ih čekaju Ričardas Berankis i Benoa Per.