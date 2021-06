Toni Nadal je punih 17 godina bio trener svog sestrića Rafaela i verovatno je najzaslužniji što je Španac postao jedan od najvećih istoriji ovog sporta. Već četiri godine nije Rafin trener, a danas je direktor novog ATP turnira na Maljorki koji je premijerno izdanje doživeo ove nedelje.

Ipak, Toni Nadal i dalje važi za stručnjaka čije mišljenje se posebno vrednuje. U intervjuu za Marku se još jednom osvrnuo na nedavni Rolan Garos na kojem je njegov nećak doživeo verovatno najbolniji poraz u karijeri.

Da li je Rafa bio posebno utučen posle Rolan Garosa?

„Poraz na Rolan Garosu je uvek bolan. Pogotovo ako osvojite turnir 13 puta. Ali nije to Rafin prvi poraz. Imao je on još teških poraza u raznim finalima. Normalno je da to utiče na njega“.

Da li vidite Đokovića kao osvajača sva četiri grend slema u sezoni?

„Biće teško ali je moguće jer je on svetski broj jedan“.

Da li ste bili iznenađeni kakav je nivo igre pokazao Novak u polufinalu?

„Ne mislim da je to bio posebno visok nivo. Ako pogledate poslednji set, onda jeste. Istina je da je osvojio neke sjajne poene, ali je i Rafa grešio više nego obično. Imako je čak 55 neiznuđenih grešaka i olakšao Đokoviću da ovaj igra bolje. Ako pogledate Rafine brojke iz 2020. i 2021. videćete razliku. Na kraju, to je linija po kojoj plešu i jedan je gore, drugi dole i obrnuto. Po meni to nije bio neki neverovatno kvalitetan meč. Vidim da su ljudi pričali i pisali u superlativima kako je to bio strašno visok nivo tenisa, ali ja to ne vidim tako. Moj brat Migel Anhel me je pozvao posle meča da me pita kako mi je izgledao meč i rekao sam mu ovo isto“.

Da li je Đoković sada favorit da završi karijeru sa najviše grend slemova?

„Pre Rolan Garosa sam mislio da je to Nadal, sada se slika malo promenila. Još ranije sam rekao da će sledeći Vimbldon i US Open da definišu neke stvari jer će im svake sledeće godine biti sve teže i teže da osvajaju. Cicipas je već bio na ivici da pobedi Đokovića u Parizu, Medvedev i Zverev su tu, a dolaze i Museti, Siner...“

Da li ste očekivali da Rafa odustane od Vimbldona?

„Jeste me iznenadilo. Istina je da je imao malih problema, ali smo mislili da će igrati“.

Da li Federer ima šanse za trijumf na Vimbldonu?

„Gledao sam ga u Haleu protiv Ožje Alijasima i video sam da ga je treći set koštao. Normalno je da on neće moći da izdrži seriju mečeva u pet setova. Federer ima dovoljno kvaliteta da pobedi svakoga ali nisam siguran da je u stanju da igra visokim intenzitetom dve nedelje. Ipak, od Rodžera možete svašta da očekujete“.

Da li ste srećni što imate Medvedeva, Tima, pa i Đokovića u dublu na turniru na Maljorki?

„Sve je to stvar okolnosti. Što zbog pandemije, što zbog vremenskih uslova na Maljorki. Teniserima je lakše da dođu ovde i treniraju. Činjenica je i da za Đokovića nije bilo smisla da rano ide u London“

Da li ste vi kao direktor turnira zvali Đokovića da igra na turniru?

„Zapravo je on taj koji je pitao da dođe jer je znao da će ovde imati sjajan tretman i dobre uslove“.

Da li biste voleli da i vaš nećak Rafa učestvuje u budućnosti?

„I kao direktor, i kao ljubitelj tenisa. Ali isto tako razumem da Rafaelu nije lako jer mora da se priprema za Vimbldon“

Da li vam je san da jednog dana na Maljorku dovedete Đokovića i Nadala?

„Svaki ljubitelj tenisa bi voleo da vidi njih dvojicu na istom turniru. Ali to je jako teško“.

Da li je ideja da turnir vremenom pređe u kategoriju 500?

„Videćemo. Želimo da turnir bude što bolji po uslovima i organizaciji. Da bude što više publike“.