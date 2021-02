Drugi polufinalni duel Australijan opena zakazan za danas (9.30) osim što će odrediti rivala Novaka Đokovića u borbi za deveti trofej u Melburnu, ispisaće novu stranicu u rivalstvu Danila Medvedeva i Stefanosa Cicipasa.

Rus i Grk, deo su nove generacije teniskih asova, igrači od kojih se očekuje da naslede "veliku trojku", međutim, za razliku od Đokovića, Nadala i Federera koji svoje bitke već decenijama vode uz vrlo korektan odnos van terena, predstavnici dolazećeg talasa, ne mogu se pohvaliti dobrim odnosima.

Sukob današnjih rivala datira još iz marta 2018. godine i turnira u Majamiju. Medvedev je u prvom kolu turnira pobedio rivala 2:1 (2:6, 6:4, 6.2), posle čega je protokolarne i kurtoazne čestitke na mreži zamenio konflikt.

"Bolje ti je da je*eno ućutiš! Stefanose, pogledaj me! Prvo, bio si pet minuta na pauzi za toalet, pa onda nisi hteo da se izviniš kada je loptica zakačila sajlu i misliš da si neki dobrica posle svega“, nije skrivao bes Medvedev.

(1,45) Medvedev - Cicipas (2,55)

Rus je nastavio konflikt i kad je glavni sudija sišao sa stolive da smiri strasti.

"On je počeo. On. On je počeo. Rekao mi je da sam je*eni Rus! Misliš li da je to normalno? Uzvratio sam mu jer je on mali i ne ume da se bori. Dok ćuti, ne žalim se ni ja, ali kada počne da priča takve stvari, da me provocira, moram da mu odgovorim. A, nije mi čak ni pogledao“, rekao je tom prilikom Medvedev.

Varnice su ostale da lebde u vazduhu, a na konflikt iz Majamija Grk se osvrnuo tek godinu dana posle incidenta.

"Tražio je da mu se izvinim što je loptica zakačila sajlu, a ja sam se već okrenuo i zaboravio na taj poen, jer sam bio razočaran svojom igrom. On je nastavio da viče kako moram da mu se izvinim. Žao mi je zbog toga što sam mu rekao, ali baš sam bio popi*deo“, ispričao je Cicipas.

Izgledalo je kao da su rivali definitivno zakopali ratne sekire. Susreti na US Openu, u Bazelu i Monte Karlu pripali su Rusu koji je Grka pobeđivao svaki put kada bi se našli jedan preko puta drugog. Novi u nizu mečeva odigrali su u novembru 2019. godine u Šangaju i ponovo je pripao Medvedevu.

"Ne želim da budem grub, ali njegova igra je taakoo dosadna. Dosadna! Toliko dosadna da... Ne znam ni šta bih rekao. On ima mnogo snažan servis, ali ako uspete da dobro riternirate, kreće serija beskrajnih razmena“, rekao je Cicipas.

IZBOR UREDNIKA

Medvedev je na prvu ostao nem na komentare rivala. Sačekao je trenutak i dočekao ga u oktobru, kada se Cicipas pravdao mami da su ga saigrači iz reprezentacije naterali da pije posle pobede u Lejver kupu.

"Ne samo kod mene mene, nego mnogih tenisera, ruskih ili inostranih, ono što je uradio, ono pravdanje mami da su ga naterali da pije, izazvalo je nekontrolisani smeh. Posle ovih izjava prestajem da uzimam Cicipasa za ozbiljno. Zgrožen sam“, poručio je Rus.

Samo mesec dana, sadašnji četvrti reket sveta ponovo se oglasio, a tema je još jednom bio Grk.

"Da budem iskren, posle onog što je rekao u Šangaju, obećao sam sebi da mu nikada neću oprostiti. Podsetiću ga, kad ga vidim, na sve što je izgovorio. I sve što imam da mu kažem, reći ću pred kamerama. Ako smatra da može da priča takve stvari, žestoko ću mu uzvratiti, povrediću ga. Ako vređamo jedan drugog, neka bude tako do kraja. Sad mogu da kažem mirne duše da smo neprijatelji“, podvukao je Medvedev.

Neposredno posle intervjua, dve godine mlađi teniser prvi put je savladao iskusnijeg kolegu u okviru završnog turnira u Londonu čime se rivalstvo dodatno zaoštrilo, a novi u nizu susreta doneće odgovor na pitanje: Da li će Medvedev doći do drugog grend slem finala ili će Cicipas stići do prilike da se bori za prvi prestižni trofej.