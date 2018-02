Đukićeva blic analiza: Pantićeve pametne lopte, Zdjelar vodi ekipu, Ivanović izdržao mučenje

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Limasola)

Sve je više pluseve u igri Partizana. Posledično, i razloga za zadovoljstvo Miroslava Đukića.

Nije samo pobeda, nije još jedan meč - treći tokom priprema - bez primljenog gola, nego i način na koji su crno-beli delovali posebno u drugih 45 minuta okršaja sa Teplicama, jedinim timom koji je ove sezone u prvenstvu Češke odoleo Plzenju, narednom rivalu beogradskog sastava.

"Veoma sam srećan kako je ekipa odigrala pravu evropsku utakmicu. Trvdu i čvrstu. Radila je u odličnom ritmu 90 minuta. Videli smo dosta kvaliteta, niz šansi, igrači zaslužuju pohvale za zalaganje. Rastemo. Imali smo povređene igrač, ali tim polako vraća snagu i dobija na svežini, a ima dosta prostora za napredak", ocenio je Đukić posle slavlja rezultatom 2:0.

Pohvalio je strelce. Najpre Đorđa Ivanovića, pošto je probio led.

"Tokom ovih priprema se dosta mučio. Za njega je sve ovo teško i novo. Nije navikao da toliko radi za ekipu. Stoički je sve izdržao. Drago mi je što je golom krunisao dobru partiju."

Začinio je Leandre Tavamba. I on - glavom. Ne samo zbog gola, Kamerunac se izdvojio kao jedna od dominantnijih figura u sudaru sa šestoplasiranim timom prvenstva Češke.

"Kad pristupi ozbiljno utakmici i maksimalno je koncentrisan, donosi nam mnogo. U susretima sa tvrdim, agresivnim rivalom, Tale može da prihvati loptu, preko njega možemo da izađemo u napad. Radio je i on za ekipu, što je meni najbitnije. Osim individualnog kvaliteta svi su bili podređeni timu, to me čini srećnim".

Promovisao je Đukić i novi tandem zadnjih veznih, spojivši Sašu Zdjelara i Danila Pantića. Zamisao struke je da njih dvojica na proleće igraju u tandemu. Nagovestili su da mogu.

"Zdjelar je vrhunski igrač! Sve radi pametno. Uvek je na pravom mestu. Lider. Dobro postavljen, vodi ekipu. Dobili smo pravog igrača. A Dača Pantić nam daje pametne lopte. Razigrava tim. Poseduje veliki potencijal".

Zdjelar i Pantić dejstvovali su ispred odbrane koju su činili Vulićević, Nemanja R. Miletić, Mitrović i novajlija iz Napretka Slobodan Urošević. Po krilima Zoran Tošić i Marko Janković, a napred Đorđe Ivanović i Leandre Tavamba. Delje da bi to mogli da budu starteri pritiv Plzena 15. februara.

"Svaka utakmica je novo dokazivanje. Borba za mesto u timu je otvorena. Svi će pokušati da se nametnu. Hteo sam da se igrači danas muče, da imaju po 90 minuta u nogama. A sledeću utakmicu će po 90 minuta igrati drugi".

Duel u Pirgosu, u okolini Limasola, gde su smešteni crno-beli, obeležila je i jedna situacija neposredno pre vodećeg gola Partizana. Marko Janković je izgubio loptu na sredini, otvorivši Česima prostor da zaprete. Teplice nisu uspele da završe akciju kako su priželjkivale, ali je Vladimir Stojković uzvikom "Mareeee" pokazao kakav autoritet uživa u ekipi, pošt je od tog trenutka promenio ambijent na terenu, Partizan već u narednoj akciji dao gol i do kraja igrao smisleno.

Ponajviše zbog samo jednog gesta golmana reprezentativnog formata.

"Stojke je lider, ima pravo da podvikne na svakog igrača. To radi za dobrobit ekipe, momci njegove reči shvataju kao dobru nameru. A Mare je odlično odigrao, doneo kvalitet po boku i ulazio unutra...", insistira Miroslav Đukić na zajedništvu u svlačionici.

(FOTO: FK Partizan)