Gengan se muški naigrao fudbala i poslao Monako nazad u Kneževinu s tri gola u mreži i velikim znakom pitanja nad drugom pozicijom. Domaćin je odigrao vrhunsku utakmicu, a uz crveni karton Žermersona u 21. minutu sve je dovelo do lagane pobede od 3:1 (2:0).

Odlučujući momenat bio je u pomenutom 21. minutu. Golman Si je bio već savladan, lopta je išla u gol, a kako bi sprečio gol Žemerson je odlučio da loptu zaustavi rukom. Na taj način je dobio crveni karton i napravio je i penal.

Mnogo loših stvari iz jednog poteza.

Posle toga je sve krenulo nizbrdo po Kneževe. Gengan je počeo da igra tiki-taku, da veze po terenu i maksimalno koristi to što ima igrača više u polju.

Tako je u 34. minutu Grenije asistirao do Didoa u 34. minutu, a potom i Beneze do Tirama u 47. Tada je i definitivno bilo jasno da će Gengan do tri boda, a da je Monako u velikom problemu uprkos tome što je Ture postigao gol za Monako u 63. minutu.

Kako sada stoji situacija na tabeli Lige 1?

PSŽ je prvi i tu nema dileme. Monako je drugi sa 70 bodova, a iza njega su Lion i Marselj koji imaju po 69 bodova. Dakle, drugo mesto koje vodi direktno u Ligu šampiona "visi" Kneževima. Biće to velika borba do samog kraja prvenstva za raspodelu ova tri mesta. A onaj ko bude najlošiji će završiti na četvrtoj poziciji i igrati kvalifikacije za Ligu Evrope.

FRANCUSKA 1 - 34. KOLO

Petak

Nant - Ren 1:1 (1:0)

/Tomason 42 - Siliki 81/

Dižon - Lion 2:5 (1:1)

/Sliti 26, 55 - Depaj 4, Rozije 50ag, Fekir 53, Traore 77, Korne 82/

Subota

Marselj - Lil 5:1 (4:0)

/Tovan 12, 30pen, Mitroglu 35, 38, Okampos 68/

Amijen - Strazbur 3:1 (1:0)

/Monkodui 45, Manzala 79, Kakuta 92 - Sadi 95/

Gengan - Monako 3:1 (2:0)

/Brijan 22pen, Dido 34, Tiram 47 - Ture 63/

Mec - Kaen 1:1 (0:0)

/Da Silva 71ag - Deminge 73/

Tuluz - Anže 2:0 (1:0)

/Sanogo 42, Gradel 60pen/

Nedelja

15.00: (2,05) Nica (3,40) Monpelje (3,70)

17.00: (1,55) Sent Etjen (4,00) Troa (6,25)

21.00: (6,25) Bordo (4,40) Pari Sen Žermen (1,50)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama