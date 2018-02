Barsa opet traži trenera, šta su Radonjićevi minusi?

Iskusni španski stručnjak Sito Alonso od večeras više nije trener Barselone! Uprava Katalonaca danas je održala sastanak koji se odužio sve do večeras, a konačna odluka odmah je saopštena Alonsu, kog će privremeno na klupi zameniti trener B tima Alfred Đulbe.

Barsa je posle odlaska Barcokasa ušla u novu sezonu sa Sitom Alonsom veoma ambiciozno. Ekipa je osvežena sa nekoliko novih, veoma kvalitetnih igrača kao što su Ertel, Hanga, Serafan, Moerman, Edvin Džekson, Sanders...ali to rezultati nisu bili na očekivanom nivou. Pogotovo u Evroligi, gde je Barsa trenutno 13, sa samo pobedom više najgoreg tima lige - Efesa. U prvenstvu je doduše na trećoj poziciji, no ni to nije nivo koji se od takvog kluba očekuje, pa je rastanak sa Alonsom bio vrlo izvestan.

Mundo deportivo u vesti o otkazu dosadašnjem šefu struke podseća da su se ranijih meseci u vezu sa klupom Barselone često dovodili Velimir Perasović i bivši trener Crvene zvezde Dejan Radonjić. Za crnogorskog stručnjaka u tekstu stoji da su mu glavni minusi to što mu engleski jezik nije na dovoljno visokom nivou, odnosno što se nije dokazao van balkanskih prostora.

Barselona za tri dana gostuje Makabiju u okviru 22. kola Evrolige, a onda je čeka evropski El klasiko.

