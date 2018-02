FMP u polufinalu Kupa uz zakucavanja, banane i alej-upove!

Prvi polufinalista Kupa Radivoja Koraća za 2018. godinu je FMP iz Železnika. Panteri su opravdali ulogu favorite protiv valjevskog Metalca i reklo bi se u laganom ritmu i veoma ubedljivo se plasirali u četiri najbolja tima Kupa rezultatom 101:68.

Metalac je najveći otpor pružao na startu utakmice, Đukan Đukanović je bio odličan na obe strane parketa, ali je onda Metalcu počelo da nestaje snage, videlo se da Panteri imaju dužu rotaciju…

Na poluvremenu je bilo 10 razlike, potom je na startu treće deonice FMP otišao na 20 razlike i tu se više pitanje pobednika nije postavljalo. Bila je to na početku utakmica sa dosta promašaja sa obe strane, posledično je bilo i mnogo borbe u skoku, trčanja, ali i koševa iz kontre.

Viđeno je i nekoliko dobrih poteza, a između ostalog se iskazao Boriša Simanić lepom blokadom u prvoj četvrtini kojom je izmamio aplauze prisutnih u dvorani Čair. Bilo je tu dosta zakucavanja, pa i atrakcija poput alej-upova.

Dobro se držao Metalac na početku meča, Đukanović je dobro diktirao ritam utakmice svojom brzinom i oštrinom. Ipak, FMP je uzvratio dobrim šutem za tri poena, pogodio je Čović, kasnije i Nenadić i Burać, i tako su se Panteri odvojili do poluvremena na prednost od 44:34. Nije pomoglo Metalcu ni to što je Đukan Đukanović već na poluvremenu dao 16 poena.

Mora se istaći dobra igra Majkla Odža koji je svojim gabaritom pravio velike probleme protivniku koji se opasno mučio u napadanju reketa. Takođe, imao je dobre skokove kao i jednu opasnu blokadu.

Metalac se mučio u drugom poluvremenu, a to mučenje je povremeno prekidao Kaplanović lepim potezima i zakucavanjem. Videlo se da je u momenatima kada je FMP stigao do 20, pa do 30 poena prednosti, Metalac motivaciono pao, pa je do kraja preostalo samo da vidimo kojom će se razlikom duel završiti.

Filip Čović je za 20 ,inuta na parketu ubacio 18 poena, dok je sa druge strane Đukanović ubacio 22 i bio najefikasniji igrač utakmice.

FMP u polufinalu čeka pobednika iz duela Crvena zvezda - Borac Čačak.

FMP - METALAC 101:68

/21:16, 23:18, 35:11, 22:23/

Dvorana: Čair, Niš,

Gledalaca:1.500

Sudije: Vladimir Jevtović, Ivan Stefanović, Radoš Arsenijević

FMP: Lazarević 6, Čović 18, Uskoković, Jeremić 14, Apić 8, Nenadić 11, Radanov 14, Bursać 6, Radovanović 2, Šešlija 2, Simanić 11, Odžo 9.

METALAC: Stamenić 6, Turbić, Đukanović 22, Đekić, Krstović 14, Vasić, Marojević 4, Čolović, Mikulić 5, Pavlović, Kaplanović 9, Vasić 5

ČETVRTFINALE

Četvrtak:

FMP - Metalac 101:68

/Čović 18 - Đukanović 22/

19.30: (1,85) CRVENA ZVEZDA (hendikep -30,5) BORAC (1,85)

Petak:

17.00: (1,85) MEGA BEMAKS (hendikep -19,5) DINAMIK (1,85)

19.30: (1,85) PARTIZAN (hendikep -31,5) ZLATIBOR (1,85)

*** Kvote su podložne promenama

Piše: Strahinja Klisarić

(FOTO: Star Sport)