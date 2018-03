Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1070-9292413-1589 Vreme: 20.03.2018 09:48:36 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem uto 09:50 9097 Marinkovic B. Puppendahl L. 2:1 (6:3 5:7 6:1) ug1s 8-10 1.57 Fiks uto 10:05 7615 Brouleau L. Belgraver J. 2:0 (6:2 6:0) ug1s 8-10 1.78 Fiks uto 10:05 9122 Vanhoutte C. Jacquemot E. 0:2 (3:6 1:6) ug1s 9-12 1.8 Fiks uto 10:05 7639 Colmegna M. Spiteri D. 0:2 (1:6 5:7) ug1s 9- 1.55 Fiks uto 10:05 8370 Novotna K. Capadocia M. 1:2 (7:5 3:6 5:7) ug1s 9-12 1.95 Fiks uto 10:05 8379 Johansson N. Stuijt S. 2:0 (6:2 6:1) ug1s 8-10 1.5 Fiks uto 10:35 7643 Berberovic N. Carrillo A. 2:0 (7:5 6:4) ug1s 9-12 1.9 Fiks uto 11:05 7619 Lene E. Robbe A. 2:1 (3:6 6:1 7:6) ug1s 8-10 1.78 Fiks uto 11:05 9123 Droguet A. Losciale V. 2:1 (6:4 3:6 6:2) ug1s 9-12 1.9 Fiks uto 11:35 7644 Steur J. Zhabrailova M. 2:0 (6:2 6:4) ug1s 8-10 1.55 Fiks uto 12:05 9098 Gervais J. Fita A. 0:2 (3:6 0:6) ug1s 8-10 1.55 Fiks uto 12:05 9124 Morderger T. Moratelli A. 0:2 (4:6 3:6) ug1s 9-12 1.9 Fiks uto 12:05 7645 Bassols M. Kung L. 0:2 (4:6 3:6) ug1s 9-12 1.9 Fiks uto 12:05 7739 Kuznetsova V. Mihalikova T. 0:2 (2:6 2:6) ug1s 8-10 1.78 Fiks uto 12:05 8311 Kolar N. Miklova B. 2:0 (6:4 6:3) ug1s 8-10 1.78 Fiks Uplata: 100.00 RSD Ukupni koeficijent: 4027.05 Potencijalni dobitak: 906087.32 RSD

Prava teniska bomba s Novog Beograda i dobitak u srazmeri s teniskim znanjem ovog MOZZARTOVOG kladioca s Novog Beograda.

On je na čak 15 teniskih duela tipovao ukupan broj gemova u prvom setu (UG1S), negde da će ih biti manje od devet, negde od osam do 10, negde od devet do 12. I na kraju je sve pogodio. Stvarno majstorski.

Na uloženih 100 dinara s kvotom 4.027 dobitak iznosi 906.087 dinara, uključujući sjajan MOZZART BONUS u iznosu od 503.382 dinara (dakle BONUS je veći od osnovnog dobitka), odnosno 125% na 15 odigranih parova bez konačanog ishoda, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitke dobitniku!