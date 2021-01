Real Madrid bi u narednim danima trebalo da završi kapitalno pojačanje za narednih nekoliko godina. David Alaba, kome kroz šest meseci ističe ugovor sa Bajernom, potpisaće predugov sa Madriđanima i na leto postati novi igrač Kraljevskog kluba, tvrde Španci.

Današnja naslovna strane Marke jasno upućuje na to da je Florentino Perez uveliko u pregovorima sa austrijskim reprezentativcem...

"Real će maksimalno ubrzati operaciju u prvim danima januara kako bi osigurao dolazak jednog od najboljih univerzalaca Evrope. Zaravo, Madriđani su već izašli sa jasnom ponudom za Alabu", stoji u tekstu tiraženog madridskog lista koji ima najbolje izvore bliske klubu.

Ono što je posebno zanimljivo jeste da ta ponuda nije veća od one koju je pred Alabu pre nekoliko nedelja stavio Bajern. Uprava nemačkog kluba nudila je navodno Austrijancu 11.000.000 po sezoni (ugovor na pet godina), plus 6.000.000 kroz bonuse. Real, kako tvrdi Marka, daje tek nešto više od 10.000.000 i ugovor na četiri godine. Doduše, tu je vrlo izvesno i bonus za potpis koji je postao neizostavna stavka poslednjih godina kada su u pitanju slobodni agenti, ali list ne navodi koliko bi taj bonus iznosio.

"Pred Davida smo prostrli crveni tepih i otišli do sopstvenih granica kada su finansije u pitanju. Ali on i pre svega njegov agent Pini Zahavi nisu želeli da koračaju tim tepihom. Tako smo ga u nekom trenutku ponovo smotali i odložili", kazao je pre nekoliko dana Oliver Kan, budući prvi operativac Bajerna, čime je definitivno stavljena tačka na slučaj "Alaba". "Zaista ne vidim šta bi to moglo da se dogodi pa da se nešto po ovom pitanju promeni. Povukli smo se iz pregovora u potpunosti. Nema više priče. David je 12 godina u Bajernu, od čega deset kao profesionalac. Izgleda da želi nešto novo. I mi to prihvatamo. Gubitak svakako boli, ne samo ekonomski".

Već duže vreme ne postavlja se pitanje da li će Alaba otići iz Minhena, već gde će otići. Real je rešen da ga angažuje, ostaje samo pitanje da li će pomenute cifre biti dovoljne. Jer interesovanje ne manjka ni iz Engleske, odakle bi ponude mogle da budu dosta bogatije.

Upravo o tome piše današnji As, podsećajući da bi Perez dobrano poremetio "finansijsku piramidu" ukoliko bi ušao u trku sa Sitijem i Junajtedom, recimo. Čak i sa tih 10.000.000 Alaba bi bio plaćeniji od Luke Modrića i izjednačen sa Karimom Benzemom, a dobro je poznato koliko je pomenuti dvojac bitan za Kraljeviće i kakve zasluge ima za sve urađeno i osvojeno prethodnih godina.

Ostaje kao dilema i gde bi i kako Zinedin Zidan koristio Davida Alabu. Nije tajna da će Austrijanac preferirati klub koji će mu dati određene garancije da bi dobar deo utakmica mogao da igra na sredini terena, njegovoj omiljenoj poziciji. Real, opet, traga za zamenom za Serhija Ramosa, koji je na zalasku karijere...

I sa te strane biće zanimljivo ispratiti završne pregovore Reala i Alabe.