Albert Rijera: Možda nas UEFA ne želi u Evropi, klub to mora da istraži

Prošao je kroz pravu oluju emocija Albert Rijera ove večeri u Luganu. Od sreće i zadovoljstva zbog izgleda Zvezdinog tima u većem delu švajcarskog izazova, do toga da će morati da živi sa još jednim evropskim porazom.

Ali Albert Rijera nije želeo da na konferenciji za medije bude diplomatski nastrojen. Odmah se ustremio na arbitre meča, iako se čini da je penal u 90. minutu bio ispravan.

„Neću da budem suspendovan, zahtevam od kluba da istraži ovo što nam se dešava. Zbog penala nismo u Ligi Evrope. Neću da pričam o fudbalu. Ovo je moj klub, želim da se takmičim. Možda nas UEFA ne želi u Evropi, neka kažu zašto“, bile su prve reči Alberta Rijere.

Nije osećao potrebu Španac za samokritikom.

„U pojedinim delovima utakmice mi smo odigrali masterklas. Na terenu je postojao samo jedan tim. Naravno da nisam srećan. Nismo fizički bili dobri i to mogu da vam kažem. Ali isto tako povređuje me to što nam sudije rade u Evropi već dve utakmice“.

Potom je analizirao meč.

„Analiziraćemo defanzivu i kako smo igrali u odbrani. Oni nisu imali mnogo šansi. Fudbal je igra grešaka, pokušavali su da iznude naše greške. Isto kao i mi njihove. Ja ne prihvatam greške kao što je ispadanje iz koncepta. Ako igraju onako kako im ja kažem, onda sam ja kriv. Frustriran sam i razočaran, ali sam zadovoljan igrom mojih momaka. Kod 2:1 smo imali šanse da završimo utakmicu. Bamba je imao šansu sa tri metra, tada smo mogli da završimo utakmicu. Čestitao bih rivalu da je bio bolji“.