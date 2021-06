FILIPINI – GUAM 3:0 (1:0)

(Fudbal, Kvalifikacije za SP)

žDa ce Filipini doci do sva tri boda videlo se od samog starta utakmice kada je Gvirado pogodio u 12. minutu. To je bio jedini gol u prvom poluvremenu, a onda je u nastavku domaci sastav postigao još dva gola i tu je bio kjra. Hartman je pogodio u 88. minutu i tako zapecatio pobedu Filipina. Posle dva vezana poraza Filipini su stigli do trijumfa.

HONGKONG – IRAK 0:1 (0:1)

Irak je ušao u mec kao favorit, samo nikada nije lako da se dode do tri boda u gostima. Najvažniji momenat na utakmici dogodio se u 13. minutu kada je pogodio Kasim i ispostavilo se da je to bio jedini gol na utakmici. Sa ovom pobedom irak je došao do 17. boda, a Hong Kong je ostao na pet.

MALEZIJA – VIJETNAM 1:2

Lider grupe G opravdao je očekivanja na gostovanju u Maleziji i slavio sa 2:1. Nije bilo lagano, odlučio je penal sedam minuta pre kraja, međutim to je manje bitno od činjenice da je favorit odradio svoje. Vijetnam je ostaje prvi zahvaljujući ovom trijumfu, dok je Malezija izgubila sve šanse da se domogne jednog od prva dva mesta.

AVGANISTAN – OMAN 1:2

Oman spada u kvalitetnije azijske timove, dok je Avganistan poslednju pobedu u takmičarskom meču zabeležio još u septembru 2019, protiv Bangladeša. Domaćin se solidno nosio, ali nije uspeo do iznenađenja. Zanimljivo, ovo je prvi put u istoriji duela ovih selekcija da je Avganistan postigao gol... Odlučili su pogoci Andulaha Favaza u 14. i 51. minutu.

SINGAPUR – SAUDIJSKA ARABIJA 0:3

Najbolji tim grupe D opravdao je očekivanja, međutim bilo je mnogo teže nego što to rezultat kazuje. Sve do 83. minuta na semaforu je stajalo 0:0. A onda jedan, drugi, treći. Sve u razmaku od desetak minuta. Saudijci su zadržali prvo mesto ispred Uzbekistana...

KUVAJT – JORDAN 0:0

Utakmice kakve se zaista retko dogode - za 90 i kusur minuta nijedan od dva tima nije uspeo da uputi udarac u okvir gola?! S takvom statistikom drugačije nije ni moglo da se završi. Treba međutim pomenuti da su domaćini od 60. minuta igrali s igračem manje...