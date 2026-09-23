Barsa opet napušta Kamp Nou: Cena projekta već 1,8 milijardi evra, dug raste na 2,6 milijardi

Međutim, pre nego što novi Kamp Nou zaista dobije konačan izgled, plan je da glavni elementi krovne konstrukcije budu završeni u oktobru ili novembru 2027, ali Barselona više ne želi da se vezuje za krajnje tesne rokove. Posle svega što se dogodilo prethodnih godina, klub je sebi ostavio nekoliko dodatnih meseci prostora. "Očekujemo da svi važni delovi krovne konstrukcije budu završeni oko oktobra ili novembra, ali finansijski više ne želimo da strepimo zbog rokova. Zbog toga smo u budžetu planirali povratak za januar 2028. Tako sebi ostavljamo prostor za eventualna kašnjenja" , rekao je Olive .

Prvobitno se očekivalo da će povratak uslediti još u novembru 2024, ali su rokovi više puta probijani. Ekipa se na kraju vratila tek u novembru 2025. godine, i to uz smanjeni kapacitet od oko 45.000 mesta. U međuvremenu je broj dostupnih sedišta povećan na približno 62.000, a otvaranjem delova trećeg nivoa nastaviće da raste tokom 2027.

Problem je u samom načinu izvođenja radova. Krov mora da se postavlja iz unutrašnjosti stadiona, što znači da će veliki deo građevinskog materijala i opreme morati da bude smešten upravo na prostoru na kojem se nalazi teren. Fudbal i takva vrsta radova zato praktično ne mogu da funkcionišu istovremeno. Barselona je već postigla dogovor sa gradskim vlastima da se vrati na Monžuik, stadion na kojem je igrala tokom sezona 2023/24 i 2024/25, nakon što je u maju 2023. prvi put napustila Kamp Nou zbog rekonstrukcije.

Feran Olive , potpredsednik Barselone zadužen za finansije, objasnio je na Generalnoj skupštini kluba da će radovi početi praktično čim ekipa odigra poslednju utakmicu narednog maja. "Kada u maju bude odigrana poslednja utakmica, počeće postavljanje krova. Reč je o konstrukciji sa zategama koja će potom postepeno biti pokrivana" .

Kada se Barselona tada vrati, Kamp Nou bi trebalo da prima oko 95.000 gledalaca. Ni tada, međutim, radovi neće biti potpuno završeni. Konačni kapacitet trebalo bi da iznosi 105.000 mesta, a čitav stadion da bude spreman do početka sezone 2028/29. To je posebno značajno jer je UEFA upravo Kamp Nou odredila za domaćina finala Lige šampiona 2029. godine.

Ipak, novi rokovi samo su jedan deo priče, dok se drugi, mnogo ozbiljniji, tiče se novca. Članovi Barselone odobrili su novo finansiranje u ukupnom iznosu od 510.000.000 evra. Od toga će 300.000.000 biti usmereno na završetak radova na Kamp Nouu, dok će dodatnih 210 miliona predstavljati operativno zaduženje obezbeđeno budućim prihodima od televizijskih prava.

Time je budžet projekta Espai Barsa porastao na čak 1.800.000.000 (1.8 milijardi) evra! A, kada su članovi kluba 2014. godine prvi put odobrili rekonstrukciju stadiona i okolnih objekata, procenjena vrednost bila je 600.000.000 evra. Dakle, sadašnji budžet je trostruko veći. U međuvremenu se desila pandemija virusa korona, potom i ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini, pa je inflacija dodatno povećala troškove. A, kako se procenjuje, ni 1,8 milijardi neće biti dovoljno za sve što je prvobitno bilo zamišljeno...

Naime, u taj iznos više nije uključena izgradnja novog Palau Blaugrane, budućeg doma košarkaške i ostalih sekcija Barselone. Taj projekat je procenjen na oko 420.000.000 evra. Predsednik Đoan Laporta poručio je članovima da klub traži alternativni model finansiranja tog projekta i insistirao da on neće stvoriti novi dug.

"Neće proizvoditi dodatno zaduženje. Tražimo druge mogućnosti".

Mozzart Relax - Pravi dobitni tiket

Pitanje je utoliko važnije jer ukupne finansijske obaveze Barselone već ulaze u razmere kakve gotovo da nemaju presedan u evropskom fudbalu. Na kraju juna 2026. klub je imao oko 1,84 milijarde evra različitih zaduženja, od čega približno 597.000.000 nije bilo direktno povezano sa projektom Espai Barsa. Sa dodatnih 210.000.000 evra operativnog finansiranja, taj deo duga premašiće 800.000.000 evra. Kada se na to dodaju sredstva vezana za rekonstrukciju stadiona, ukupna zaduženja Barselone potencijalno mogu da pređu 2,6 milijardi evra.

Posebno opterećenje predstavljaju kamate. Samo tokom sezone 2025/26 Barselona je neto izdvojila 91.000.000 evra za kamatne troškove, a prvi paket od novih 105.000.000 operativnog duga uzet je uz fiksnu kamatu od 5,14 odsto. Klub, sa druge strane, čitavu računicu zasniva na tome da će novi Kamp Nou, kada konačno proradi punim kapacitetom, dramatično povećati prihode. Više gledalaca, daleko veći VIP i 'hospitality' kapaciteti, sponzorstva, muzej i komercijalni sadržaji trebalo bi da pretvore stadion u ključni izvor novca za servisiranje ogromnog zaduženja.

Upravo zbog toga svaki novi mesec kašnjenja košta dvostruko, jer Barselona istovremeno plaća kamate i ostaje bez prihoda koje je računala da će novi stadion već proizvoditi. Prethodni boravak na Monžuiku već je ostavio posledice i klub je objavio da je tokom dve sezone imao gotovo 17.000.000 evra dodatnih operativnih troškova, uz još 24.000.000 ulaganja povezanih sa privremenim stadionom, dok je istovremeno izostao deo planiranih prihoda sa Kamp Noua.

Barsi gori pod nogama i svi se pitaju hoće li čak i tako veliki klub moći da izdrži sve finansijske udare.